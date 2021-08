¿Por qué aumentar las penas?

Hace quince días me enteré de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de reformas al Código Penal para el Distrito Federal (así lo siguen denominando). Y al leerlas, me quedé sorprendido de lo que hicieron los Diputados de la Ciudad de México, pues en general aumentaron penas para varios delitos, incluyendo algunos culposos (imprudenciales, para mayor comprensión).

Como la publicación no incluye una Exposición de Motivos de esa reforma, aunque seguramente la habrá, no podemos comprender la causa de estas reformas penales. Resulta también de llamar la atención el que en la fracción V del artículo 138 correspondiente al homicidio calificado de acuerdo a los medios empleados, se incluya otro más por realizarlo mediante disparo de arma de fuego. Las demás hipótesis nos eran explicadas en la doctrina penal porque las mismas llevan implícita algunas de las calificativas previstas como la premeditación o la ventaja (caso de envenenamiento, incendio, etc.) por su preparación y por el nulo riesgo del autor del delito; pero por el disparo de arma de fuego, no observamos cuál de las formas de calificación implicarían, máxime que en el primer párrafo también se suprimió la “premeditación”.

Pues bien, los artículos reformados son los números 135, 138, 140, 141, 236, 237 y 253 del Código Penal para el Distrito Federal. Las lesiones cometidas con motivo del tránsito de vehículos, se perseguirán de oficio, cuando el conductor vaya en estado de ebriedad o drogado; cuando no auxilie a la víctima; cuando invada el carril exclusivo para autobuses o ciclistas; cuando evada un punto de revisión; cuando vaya a exceso de velocidad; y mucho ojo, cuando use el teléfono celular o cualquier otro aparato de comunicación.

Por las mismas razones o hipótesis anteriores se impondrán dos terceras partes de las penas previstas en los artículos 123 y 130 de dicho Código (o sea un tercio más del previsto anteriormente) y si el vehículo es de pasajeros, escolar, de carga o de transporte de personal y el conductor vaya en estado de ebriedad o drogado, la pena de prisión se aumenta y ahora puede ser hasta de ocho años; y si hubiere dos o más personas fallecidas, la pena puede llegar a aplicarse con 20 años de prisión.

También se incrementó la pena de prisión para el delito de “Extorsión”, ahora de 10 a 15 años; y si se empleare violencia física y/o armas o cualquier otro instrumento peligroso, se podrá aumentar de cuatro a ocho años; y al doble si los autores fueran servidores públicos o miembro o ex miembro de una corporación de Seguridad Pública o Privada.

Por último, para la Asociación Delictuosa, se incrementa la pena de prisión de cuatro a ocho años, cuando se hayan cometido con esa agrupación, delitos como homicidio, feminicidio, extorsión, desaparición forzada, robo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o narcomenudeo.

Amables lectores, será que con estos incrementos a las penas, disminuya la incidencia de estos delitos? Nos parece que no sucederá así, ya está más que analizada esta reiterada medida legislativa. Pero aún así, considerándola innecesaria, presentimos que los Diputados de Guanajuato, por imitación, pronto seguirán esta misma línea; al tiempo.

