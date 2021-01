¿Por qué lo mataron?

Justicia para Toño

Urge una respuesta de las autoridades, ¿por qué mataron al diputado local panista de Juventino Rosas, Juan Antonio Acosta Cano?

Hasta hoy no hay ningún móvil (que sea público) del asesinato del legislador ocurrido el martes 12 de enero en pleno Centro del municipio del que fue dos veces Alcalde (2006-2009 y 2012-2015) y buscaba su tercera candidatura.

La Fiscalía General del Estado tiene cientos de crímenes que aclarar. En este caso al igual que en cada uno de los miles cometidos los últimos años, debe llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales del cobarde hecho.

El esclarecimiento del asesinato del diputado Toño Acosta es crucial para impedir el control de la delincuencia organizada de la vida política local.

Toño era un legislador en activo quien tenía una larga carrera sin manchas en su expediente, querido por todos sus compañeros.

¿Por qué mataron a Toño? es la pregunta que desde el primer momento todos hacen. ¿Cuál es el mensaje y para quién? ¿Qué sigue a la puerta de una campaña?

En junio de 2015 fue asesinado junto con otras dos personas en su negocio de transporte el alcalde electo por Jerécuaro, Rogelio Sánchez Galán, postulado por el Partido Verde Ecologista. En noviembre de 2018 fue capturado uno de los presuntos responsables del crimen identificado como un jefe de plaza de un grupo delictivo.

Víctimas en Apaseo el Alto

En mayo de 2018, al llegar a un acto de campaña, terminaron con la vida del candidato de Morena en Apaseo el Alto, José Remedios Aguirre. Nadie pagó por ese crimen. La alcaldesa, Carmen Ortiz, su esposa, todavía clama por justicia.

Lo único que encontró luego del hecho fue la criminalización de la víctima, a quien sin pruebas las autoridades vincularon con la guerra del “huachicol” en la región.

A esto se suman los nueve asesinatos de funcionarios de su gobierno y los dos desaparecidos en diciembre pasado, los cuales exigió que se aclaren. Ni el Gobernador y su gabinete, tampoco el fiscal Carlos Zamarripa, han respondido.

Pero nunca, hasta Toño Acosta, un Alcalde o legislador en funciones fue asesinado. Además de Acción Nacional, el partido con 30 años en el poder en Guanajuato. Se trata de un desafío inédito para el régimen cuando uno de los suyos es la víctima.

Como no acostumbra hacerlo el gobernador Diego Sinhue tuiteó: “Lamento profundamente el asesinato del diputado local Juan Antonio Acosta Cano y condeno enérgicamente estos hechos, hago un llamado a la @FGEGUANAJUATO para que esclarezca este caso y lleve a la justicia a los responsables”.

También se pronunció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero: “Condeno enérgicamente el asesinato de Juan Antonio Acosta Cano, diputado de Guanajuato por el distrito XIV. Lamento profundamente este crimen y solicito que se investigue el hecho y se castigue a los responsables. Mis condolencias a su familia”.

Y la nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se comunicó con el Gobernador y luego dijo que esa dependencia permanecerá atenta a las indagaciones para que se haga justicia. Diego le agradeció en otro tuit la atención y la voluntad de colaboración.

En el Congreso del Estado todos sus compañeros lo recordaron con un homenaje. Incluso la bancada azul que comanda Jesús Oviedo, silenciosa cuando se trata de abordar la tragedia de violencia en que está sumida la entidad, ahora exigió justicia.

Como nunca antes un crimen en Guanajuato fue lamentado y condenado por la clase política. Lo que viven los ciudadanos de a pie ahora les tocó a ellos. Ya veremos si eso los mueve para pasar de la contemplación y hacer más, mucho más.

Un baño de sangre

En Guanajuato, el 2021 arranca como cerró el 2020: manchado de sangre.

El gobernador Diego Sinhue regresó luego de su cuarentena por el contagio y hospitalización por COVID-19, priorizando eventos regionales de entrega de equipamiento de Seguridad para las fuerzas estatales y policías municipales.

Aparece con un discurso echado para adelante, asegurando que en el Estado están dando la batalla frente al crimen y repite que este año es el bueno para que, por fin, empiece a notarse una baja en los homicidios dolosos que año con año se disparan.

A reserva del dato oficial de cierre de año (que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicará el miércoles próximo), el conteo preliminar se aproxima a 4,467 víctimas de homicidio doloso, 26% más que el año 2020.

Diego destacó en la semana que este arranque de año es el que registra menos víctimas de homicidio doloso de los últimos tres eneros, que hasta 30% menos en comparación al 2020. Para ver la película completa hay que decir que enero 2020 fue el peor mes con registro en Guanajuato, con 462 víctimas de homicidio.

Los primeros 15 días de enero el conteo es de 178 víctimas de homicidio. La tendencia se mantiene en 12 víctimas promedio de homicidio al día. Así estamos.

El arranque de año es otro más de tragedias: la noche del 7 de enero 9 asesinados en un velorio en Celaya en la colonia Arboledas de San Rafael (que se ha convertido en zona de guerra) y la aparente respuesta el sábado 9 donde cinco personas (un menor de un año) fueron asesinadas a balazos en la misma ciudad.

En León mataron a cinco en un departamento. En Irapuato otro comando armado asesinó a cuatro mujeres, entre ellas una menor de 12 años, y a un hombre. También en Moroleón asesinaron a una familia (dos hombres y una mujer).

Otro hecho de alto impacto fue la batalla entre elementos estatales y federales en Villagrán (en la zona de Santa Rosa de Lima, corazón de un grupo delincuencial), en la que abatieron a ocho presuntos agresores y un agente estatal perdió la vida.

Todo esto mientras se siguen buscando cuerpos en fosas y más fosas. Hoy ya nadie tiene claro el número de cuerpos que se han encontrado en las búsquedas emprendidas por familiares de desaparecidos, las comisiones nacional y estatal de Búsqueda de Personas, la Fiscalía Estatal, y las corporaciones de Seguridad.

Las desapariciones no terminan. Desde el 9 de diciembre no hay noticias de los y las cinco jóvenes desaparecidas en Irapuato cuyas familias no dejan de buscar.

Presumen su Policía

El 13 de enero el secretario de Seguridad Pública Estatal, Álvar Cabeza de Vaca, lanzó una serie de tuits para defender los resultados en el combate de los delitos.

Reporta que actualmente hay 6,722 internos y en la presente Administración Estatal se incrementó la población penitenciaria en 1,527 personas. Esta cantidad representa un 29.39% más de población, con respecto a septiembre del año 2018.

Destaca que 9 de cada 10 detenciones por delitos son realizadas por Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Desde 2018 han llevado ante las fiscalías a 3,169 personas. Son la segunda policía estatal con más intervenciones, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario del INEGI.

Las Fuerzas de Seguridad Pública pasaron de 3,045 elementos en 2018 a 4,096. Y es mejor pagada con un salario que pasó de $12 mil a los $20 mil libres al mes.

Nadie puede regatear cuando hay acciones positivas, como las que se informan. La obligación del Congreso Local es la de ser un contrapeso para evaluar los resultados, reconocer avances y apretar las tuercas en donde se puede hacer más.

En seguridad, como todo en la administración pública, al final lo que cuentan no son las acciones, sino los resultados. Menos delitos, menos impunidad. Así de simple.

Negocios y ruina

Los prestadores de servicios en Guanajuato ya no soportan más. Hoteles, restaurantes, banqueteros, bares y cantinas, comercios en general, sufren.

Los empresarios del terruño ya sabemos que no les gusta incomodar a las autoridades municipales y estatales, pero tienen ya la soga al cuello y se atrevieron a enviar una carta directa al gobernador Diego Sinhue para suplicar por ayuda.

Desde la industria le hacemos un llamado de auxilio, la situación ya no es la misma que en marzo o abril. Los negocios tuvieron que utilizar sus ahorros para hacer frente a sus gastos y compromisos adquiridos. Los restaurantes, hoteles, salones de eventos, no son fuente de contagio”, apunta uno de los párrafos.

La gota que derramó el vaso fue la restricción del cierre de negocios hasta las 00:00 horas y venta de alcohol hasta las 20:00 horas en el caso de restaurantes y restaurantes de hotel, así como la prohibición de eventos sociales y empresariales.

Con fecha del 11 de enero la firman: Helen Anaya Sanromán, presidenta de Canirac Guanajuato y Delegación León; Elizabeth Vargas Martín del Campo, de Canaco León; Juan Pablo Rocha Moreno, Asociación de Hoteles de León; Javier Quiroga López, de la Red Estatal de Restaurantes, Bares y Cantinas; y Raúl Christian Torres Gutiérrez, de IRYSA Bajío (Industria de Reservaciones y Servicio de Alimentos).

Con copia al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala; al de Salud, Daniel Díaz; al de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiga; y al de Turismo, Juan José Álvarez.

El lunes pasado se reunieron con Froylán Salas, subsecretario para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado. Lo que piden es que los dejen trabajar, pero también revisar la posibilidad de nuevos apoyos para sortear la crisis.

El empleo formal en el sector turístico del estado de Guanajuato se desplomó a su nivel más bajo al contabilizar 149,945 empleados al tercer trimestre del 2020. En el cuarto trimestre del 2019 alcanzó los 202,603 empleados y la pandemia lo arruinó.

El Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato reporta que en el periodo enero-octubre 2020 el porcentaje de ocupación en establecimientos de hospedaje de 1 a 5 estrellas fue solamente del 18% en el estado, un -55% comparado a 2019.

En cuanto a la actividad turística en general en los diez primeros meses del año Guanajuato recibió 10.3 millones de visitantes (turistas + excursionistas), generando una derrama económica estimada de $28 mil 512 millones, un -53% frente a 2019.

Lo peor de todo es que, ante la pandemia que está peor que nunca, y el escenario de vacunación universal que va para largo, el panorama para la industria de turismo y los servicios es crítico. Las autoridades están obligadas a ‘darles oxígeno’.

Ricardo se pone rudo

El que más rudo respondió a las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el alcalde fresero, Ricardo Ortiz Gutiérrez, que no dudó en llamarlo “inepto” y lo acusó de no hacer nada por el estado y sus municipios.

En la semana, López Obrador se refirió al asesinato del diputado del PAN, Juan Antonio Acosta Cano, diciendo que en Guanajuato la violencia y descomposición social son el resultado del vínculo entre la delincuencia organizada y el Gobierno.

También cuestionó (no es la primera vez) de qué le sirve a Guanajuato ser una de las entidades con mayor crecimiento económico, si no se encargan de generar bienestar social para su pueblo, lo que encendió los ánimos del Edil irapuatense.

No es la primera vez que Ortiz Gutiérrez se va contra López Obrador, pues ya en varias ocasiones se ha quejado de que a Irapuato no le llega el apoyo federal para infraestructura y que en materia de seguridad lo que falta es una estrategia para combatir los delitos de alto impacto, que le corresponde atender a la Federación.

Llamó a los irapuatenses a defender a su estado, el cual si bien ha tenido buen crecimiento en los últimos años, no deja de ser uno de los más violentos del país.

También familiares de personas desaparecidas integradas en el colectivo “A tu Encuentro”, en Irapuato, se mostraron en desacuerdo de las declaraciones.

Consideraron re victimizante que el Mandatario federal dijera que la mayoría de las personas encontradas en fosas eran jóvenes inmiscuidos en la delincuencia.

Para quienes llevan más de un año buscando a sus familiares desaparecidos resulta increíble que la máxima autoridad del país tenga tan poca comprensión de la realidad, no todas las personas que desaparecieron eran parte de la delincuencia.

Federación, Estado, Municipios, intercambian acusaciones. Y la violencia no para...