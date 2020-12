¿Por qué los mismos?

La postulación del expresidente municipal, expriista Javier Mendoza Márquez para la precandidatura a la presidencia municipal de Celaya, por el PAN y la mención para el mismo puesto del también expresidente municipal y expriista Leopoldo Almanza Mosqueda por MORENA, revelan la pobreza de opciones que tienen los principales partidos políticos y la poca o nula actividad de formación de cuadros de ambos.

Y no porque desconfíe de la capacidad o merecimientos de estas personas que, dicho sea de paso, son mis amigos y gente muy competente, sino porque los partidos políticos deben estar formando nuevos cuadros constantemente y renovando a los candidatos a funcionarios para que no sean siempre los mismos que se proponen y se desgastan no solo por el ejercicio del poder, sino por su frecuente mención para los mismos puestos.

Don Fidel Velázquez prototipo del sindicalismo mexicano y fundador de uno de los pilares del PRI, originario del Estado de México, inició su carrera laboral como lechero en los años veinte y era muy dado a los dichos y frases que forman parte del vocabulario de la política mexicana. A él se atribuye aquella frase… “La caballada está muy flaca” para referirse a los pocos y malos prospectos que había para cierta candidatura. Eso mismo sigue ocurriendo y es por lo expuesto arriba, los partidos se niegan a crear candidatos.

Todo este reciclaje o franco pirateo de candidatos, confunde al electorado y desalienta a los partidistas de más antigüedad que miran pasar las oportunidades de participar ellos personalmente en las elecciones. Esto era muy común en los partidos que iniciaban, pero ahora ya es práctica común en todos los institutos políticos, les da flojera capacitarlos.

Me pregunto qué pensarán los actuales regidores independientes del ayuntamiento celayense que convencieron a gran parte del electorado de ser mejor alternativa que la de votar nuevamente por el PAN. Como les explicara JMM su repentino cambio de ideología cuando apenas hace tres años era un recalcitrante anti panista, ¿será posible el cambio?

Pero claro que el PAN tiene sus propias exigencias y propone a figuras también ya muy conocidas que pueden ser cartuchos muy quemados como María Cristina Villalobos Hermosillo en la primera regiduría y a María Dolores García Frías en la lejana séptima posición otorgándole a JMM la tercera regiduría a la actual regidora María de la Salud García Rodríguez que si tiene buenas posibilidades de acceder aunque JMM no lo hiciera.

El PRI, originalmente PNR y PRM nació como una coalición de muchas organizaciones pequeñas con aspiraciones de mejorar sus condiciones de vida, trabajo etc. Sin embargo, al paso del tiempo cambiaron su ideología popular y socialista para favorecer los intereses capitalistas del empresariado acercándose cada vez más a los postulados del PAN.

Por eso se comprende el desprendimiento de su ala izquierda para formar el PRD que ha pasado por el mismo cambio descrito arriba y se junta con el PAN y el PRI para contender en algunas elecciones federales para aumentar el desconcierto de los fieles electores.