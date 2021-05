Por qué y por quién votar (I parte)

En un ambiente de incertidumbre se acercan las votaciones; los ciudadanos hablamos, susurramos, escuchamos y muchas veces preferimos cerrarnos a cualquier comentario, de tema político dado el excesivo bombardeo que se recibe, sin lograr entender ¿qué y quién (es) necesitamos para mejorar la convivencia de nuestra ciudad? Es por ello, que dada la solicitud de ustedes, lectores, me he acercado a los diferentes candidatos para darles no sólo mi opinión sino las respuestas que he obtenido para las demandas imperantes que reconocemos como medulares; de tal forma que en genuino ánimo de cooperar, comparto agradecida por el tiempo invertido de estas personas, mis apreciaciones; indispensable recordar que la persona o planilla por la que vote, seguramente se equivocará; usted disentirá en varios puntos de acción o decisión; más la clave estará en que cada uno desde su trinchera le demos seguimiento levantando la voz para exigirles que cumplan sin desviar el camino.

En estas líneas, no leerá de partidos, pues quiero creerles que TODOS van POR CELAYA; esa es su misión y camiseta. Aclarado el punto, expongo la primera sesión vía zoom comenzando por: el Administrador JORGE ESTOPELLÁN GUZMAN; un joven entusiasta, con un discurso estructurado, de una larga trayectoria en diferentes candidaturas que le llevan a conocer nuestro estado y ciudad. Se fortalece en esos conocimientos, para definirse como un profesional en el arte político; Jorge ha sido una persona, que en sus etapas de juventud temprana ha empeñado sus esfuerzos a militar y liderar causas estudiantiles. Uno de los logros destacables, fue bajar recursos para los Tecnológicos Regionales, que se utilizaron para apoyar la investigación y los estudios de miles de estudiantes. Profundamente decepcionado de políticos, quienes a su llegada al poder han perdido el rumbo se decide a visitar colonias, empatizar con las realidades de los ciudadanos para poder resolver desde la raíz. Cuenta con un proyecto definido, que busca atender desde sus cimientos inseguridad, desigualdad social y servicios básicos. Reconoce que el presupuesto actual SI es suficiente más su aplicación y ejercicio es ineficaz. Su soltería le permitirá -dice él- dedicar su tiempo y atención al cien por ciento a nuestra ciudad. Fiel creyente de la rotación del poder, para evitar enraizamientos pide alternancia y renovación buscando transformación. Fortalecer la comunicación con los ciudadanos a través de las entidades establecidas como es el observatorio, cámaras y asociaciones le darán la retroalimentación que se necesita para en tres años hacer historia con propuestas eficaces.

También entrevisté a la abogada ALEJANDRA FLORES MACIAS, una mujer aguerrida, activista y exigente. Felizmente casada, madre amorosa y responsable. Consciente de la necesidad de generar cambios en el entorno de las comunidades; pues desde muy pequeña tuvo que trabajar con ahínco para lograr contar con una formación académica; de muy joven fue alfabetizadora, realizó prácticas en Desarrollo Social. Promocionó las Jornadas de limpieza (Celanese) también fue maestra policial. Con ánimo recorre la ciudad, buscando comprender las necesidades para dar solución a las tantas problemáticas; promete de cara a sus hijos ser responsable, entregada y exigente. Cierro este análisis de primera parte, con la voz decidida y fuerte de la Dra. CARMEN CASTREJÓN MATA, mujer de principios, lealtades. Una larga trayectoria como investigadora y docente la ha llevado a contender con responsabilidad y convicción para dirigir Celaya. Busca la gestión que conduzca al logro de acciones por medio de políticas públicas sanas que encaminen a la transformación del tejido social, con una incluyente participación de género y, …. (La siguiente parte concluirá con Castrejón; Mendoza; Trejo y Ortiz confiando contactar a los demás)

**Respetuosamente me sumo a las condolencias hacia la familia de la candidata Alma Barragán, victima de un cobarde asesinato. Ciudadanos levantemos fuerte la voz, para que esto NO se permita ni tolere.