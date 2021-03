Por si le sirve

Ánimo que ya es lunes, y para muchos es el comienzo de una semana de descanso.

Si usted es madre soltera o conoce a alguien que lo sea, la siguiente información le puede interesar.

El Conacyt, informó que ahora cuenta con la beca de “Apoyo a madres mexicanas, jefas de familia”, una ayuda que está otorgando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para aquellas mujeres en dicha condición, y que estén cursando sus estudios, además de ser el principal sustento de sus hijos, que no sean mayores de 18 años.

El último día para registrarse será el próximo viernes 16 de abril, en el portal del Consejo aparece a detalle cada uno de los requisitos para que las personas sean acreedoras al apoyo.

A contracorriente

Hablemos del sector zapatero, resulta que muchos de sus empleados van a descansar más allá de la Semana Santa, y no crea que la noticia les agradó ni a ellos, ni a los propietarios de las empresas, pero esta es la realidad del gremio.

Entre los cierres de los comercios, el trabajo desde casa, la ausencia de alumnos en las aulas y las finanzas a la adversa la compra de calzado sigue a la baja.

La situación es tan complicada que incluso, las importaciones de este producto cayeron 31% en el comparativo del primer bimestre del 2020 con el del 2021.

Los pocos que tuvieron la fortuna de levantar pedidos, se trata de entregas para agosto y los pagos llegarán si bien les va entre abril, o incluso junio.

La expectativa es que para el segundo semestre el panorama sea mejor, sin embargo por ahora y en lo que resta del primer semestre, los industriales tendrán que tener paciencia, mucha paciencia porque aún sus clientes tienen sobre inventarios, y aún no consideran momento óptimo para hacer los grandes pedidos, a eso súmele que en ese momento el competidor desleal, las importaciones querrán aprovecharse de la débil economía para venderle lo más que puedan de mercancía a tiendas de autoservicio, departamentales y el comercio informal, situación que pondrá en aprietos a las marcas mexicanas necesitadas de consumidores.

Hay que aclarar que esta situación es de muchos, más no de todos, existen fabricantes que por el contrario van a descansar menos días de lo normal por pedidos a entregar para el mercado nacional, pero sobre todo de exportación, donde sigue estando la oportunidad para que la recuperación sea más pronta y mejor.

Las exportaciones, platicando con Alejandro Tamez de la CICEG, comentó que crecieron en los primeros dos meses del 2021 en un 22%, y la coyuntura entre Estados Unidos y China se mantiene, por lo que si no se aprovechó el año pasado, en este sí debería hacerlo un mayor número de productores zapateros.

Mal, muy mal

Atención, con la siguiente información.

Resulta que 19 asociaciones industriales, comerciales y de investigación de los Estados Unidos pidieron a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) comenzar consultas con México, porque han descubierto presuntas violaciones al T-MEC.

Y se preguntará cuáles serán, una de ellas está relacionada con el sector energético.

El sector de energía de Estados Unidos se enfrenta a una gama cada vez más mayor de obstáculos de acceso al mercado que son contrarios a los compromisos de México en el T-MEC.

Sobre todo hicieron énfasis en lo que respecta a la protección de la inversión de trato nacional en México y las exportaciones de equipos con recursos energéticos de Estados Unidos, de acuerdo a lo compartido por las asociaciones.

En el texto enviado, consignan que también hay presuntas violaciones en sectores como el de las telecomunicaciones, farmacéutica, alimentos, electrónica, principalmente.

Entre las asociaciones están: American Petroleum Institute, The National Foreign Trade Council, The Telecommunications Industry Association, National Association of Manufacturers and Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.