Por su derecho a la identidad

“Una sociedad libre, igualitaria, próspera y pacífica tiene que dejar de perseguir a las personas que toman decisiones esenciales con su vida en las esferas privadas”, cita del canciller Marcelo Ebrard, expresada hace unos días al conmemorar 10 años del matrimonio igualitario en la Ciudad de México.

Si alguien se molesta con ello, si hay oposición a la felicidad de las personas, sólo se refleja un criterio equivocado, imposible de sostenerse si se comprende adecuadamente el significado de la progresividad de los derechos humanos.

La izquierda mexicana ganó las elecciones para que las causas progresistas se traduzcan en políticas públicas y leyes, pues de otro modo no tiene sentido ser gobierno.

Largo y sinuoso ha sido el camino que hemos recorrido para la conquista de derechos en México. La lucha del feminismo junto a la lucha de la diversidad sexual propone terminar con la histórica exclusión que hemos vivido aquellas personas que rompimos los esquemas y roles sociales impuestos desde el machismo.

Si bien no hemos concluido con esta tarea, sí hemos dado grandes pasos, pero así de grandes son también las deudas que siguen sin saldar.

Particularmente, las personas transgénero y transexuales siguen siendo un grupo social altamente discriminado; a contracorriente de quienes consideran que no tiene sentido legislar a favor de las minorías, pensamos que para encarar las desigualdades el criterio no debe ser de índole numérico, sino con base en el dolor que conlleva la discriminación que sufren las personas.

Los seres humanos que se identifican con un género distinto al asignado en el nacimiento, se enfrentan con obstáculos importantes para la operatividad de sus derechos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, tales como el derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad.

Para contribuir a la eliminación de la discriminación que han vivido históricamente las personas trans, hemos presentado en la Comisión Permanente del Congreso la Unión una iniciativa para modificar el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano que permita a las personas transgénero realizar el trámite para el reconocimiento de su identidad de género sin necesidad de viajar a México y a través de un proceso administrativo en las Oficinas Consulares, en concordancia con sus funciones de jueces y juezas del Registro Civil.

Las reformas propuestas están basadas en tres ejes fundamentales:

1. Atender las recomendaciones internacionales a favor de la inclusión y no discriminación de la población LGBTTTI tal como lo han señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos.

2. Contribuir al cambio de paradigma en materia de derechos humanos establecido en la Constitución Mexicana desde el año 2011, donde se amplía el catálogo de derechos humanos vinculantes directamente ante nuestras autoridades.

3. Cumplir con lo establecido en el artículo 44, fracción III, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, donde se establece que las Oficinas Consulares, en funciones de Registro Civil, deberán “procurar la atención más amplia de los derechos de los mexicanos en el exterior, bajo el principio de no discriminación”.

Esta iniciativa surge también del trabajo conjunto entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes han puesto todo su empeño en avanzar, con visión progresista, en el respeto, protección y garantía de los derechos de la diversidad sexual.

No tengo duda que en el Canciller Marcelo Ebrard y su equipo, en una sinergia con senadoras y senadores de Morena, subyace un compromiso firme con el acceso en condiciones de igualdad al ejercicio de los derechos humanos.

La felicidad es el horizonte ético al que aspira toda persona y esto debe considerarse para la implementación de las acciones gubernamentales que garanticen el derecho a tener derechos, como es el derecho a la identidad de género.

Las personas trans quieren ser felices con su propia identidad, es su derecho y así será.

No habrá transformación del país si no ponemos en el centro el reconocimiento de la diversidad y si no nos proponemos eliminar la enorme discriminación que históricamente han vivido diversos grupos sociales en mayor vulnerabilidad.