Por un México Unido

No me gustan los enfrentamientos sociales. No me gusta ver a nuestro México partido en dos grupos que se descalifican mutuamente. Me queda clara la importancia de la lucha por evitar la corrupción y los abusos de autoridades en el poder, así como la priorización de quienes sufren de pobreza. Si en estos dos puntos hay una aceptación mayoritaria ¿A qué se debe este sentimiento de desprecio entre grupos de mexicanos tan exacerbado que cae en expresiones de odio? Utilizar la lucha contra la pobreza y la corrupción provocando división entre compatriotas para fines partidistas y personales es perverso y mezquino.

En varias ocasiones hemos sido testigos de la solidaridad mexicana. Tras el desolador terremoto de 2017 vimos como jóvenes, vecinos, gente que pasaba por un área afectada se unían a rescatistas, militares, médicos para socorrer a las víctimas que se encontraban atrapadas en los escombros. Amas de casa preparaban sándwiches con sus hijos para colaborar dentro de sus posibilidades. Cientos de miles de mexicanos, estudiantes, albañiles, enfermeros, cocineros, transeúntes, se unieron a levantar escombros para ayudar a damnificados. No importaba estrato social, no importaban ideologías y partidos políticos, no había hostilidad ni agresiones, todas y todos por la misma causa que era salvar vidas.

Si lo que tiene que existir es que haya una gran desgracia para hacer salir la nobleza y humanismo mexicano, no esperemos mayor desolación. El país no va bien y hay más carencias ahora que antes del inicio del actual gobierno. La pobreza y el hambre aumentan.

No es momento para estar fragmentados. No son tiempos tranquilos ni tiempos ordinarios. Se empieza a gestar un rencor y un odio que amenaza con dividirnos cada vez más. Ahora estamos atrapados bajo un halo de sentimientos negativos que impiden salga lo mejor de nosotros. Nuestro país ha forjado gente muy valiosa que parece estarse borrando. No podemos permitir que se esfumen sino darles el soporte que requieren para ser guías en esta obscuridad amenazante.

Desde niña llamó mi atención un documental en blanco y negro en el que se veía un gran desfile de personas tan diverso que incluía personas indígenas cargando pollos y gallinas y de gente de alta alcurnia con pequeños envoltorios de joyas que en 1938 acudían a contribuir al pago de la deuda adquirida por el país por la nacionalización del petróleo. Era conmovedor ver el entusiasmo de tan diversos personajes que aportaban lo que podían para lograr algo que beneficiaba a México. La solidaridad patriótica emergía.

Me agrada saber que resurgen liderazgos dormidos que aglutinados en el nuevo Movimiento Sí por México darán una opción incluyente y positiva que pueda contrarrestar el autoritarismo y malas decisiones del gobierno actual.

Amplios sectores sociales se han visto afectados por las decisiones presidenciales, asociaciones y colectivos no han sido tomados en cuenta y muchas personas ignoradas no encuentran apoyo a sus necesidades. “La unión hace la fuerza y la discordia la debilita”: Esopo.

acentodemujer@hotmail.com