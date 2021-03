Posibilidad

Foxconn, el mayor ensamblador de iPhone, proyecta instalar una planta para manufacturar vehículos eléctricos en América del Norte.

Estados Unidos y México son los destinos que tiene en la mesa y será a finales de este año que tendrá que decidirse por uno de los dos.

El presidente de esta compañía de origen chino, Liu Young-way expresó durante el anuncio de sus planes de expansión que Wisconsin sería un buen sitio para producir, pero no negó que México era otro destino posible.

Lo interesante de esta inversión es que se sigue rumoreando que dicha planta sería para producir el “Apple Car”, respuesta que por más que han intentado obtener los periodistas no ha sido posible por la secrecía que mantiene la compañía de la manzana sobre el tema.

Por ejemplo al directivo de la multinacional taiwanesa le hicieron la pregunta y contestó que sigue siendo una especulación.

En la decisión México tienen muchas cosas que ofrecer, entre ellas su mano de obra que es garantía de calidad... y sí, también recibe menor sueldo que la norteamericana.

La decisión de la gente de Foxconn por elegir entre Estados Unidos y México también se debe a que les permitiría sortear aranceles y hacer más rápido el proceso de homologación y trámites requeridos, aprovechando el TMEC.

¿Guanajuato debería levantar la mano en caso de existir posibilidad? Claro que sí, sería el parteaguas para la llegada de proveedores relacionados con la electrónica, pero sin duda tendrán que trabajar a mayor velocidad en crear toda esa infraestructura que se requiere en cuanto a energía eléctrica y mano de obra especializada.

En el territorio guanajuatense existen ya bases sólidas, la clave será tener una visión clara y homologada entre la iniciativa privada, centros de investigación y la academia para poder ser atractivos a este tipo de inversiones que comenzarán a surgir y a las nuevas necesidades que habrán de tener las armadoras de vehículos existentes que -poco a poco nos enteraremos- realizarán inversiones para adaptar sus factorías para comenzar a fabricar unidades eléctricas desde Guanajuato.

Para agendar

Hoy comienza el Congreso Apimex, y también se presentarán los promenores de la próxima edición del Industrial Tranformation México.

Los eventos presenciales, o al menos híbridos comienzan a ser parte de nuestra agenda.

En el evento de la Apimex será interesante escuchar a Eduardo Sojo Aldape: ¿Cómo y a dónde vamos? Perspectivas económicas 2021 y en el mediano plazo, a Jorge Castañeda con su ponencia de las próximas elecciones en México y la relación con Estados Unidos, así como a Carlos Loret de Mola respondiendo a la duda de si ¿Podremos salir del hoyo?

Durante la presentación del Industrial Transformation Mexico habrá una firma de convenio de colaboración entre Concamin y la Hannover Fairs para impulsar de forma conjunta el ITM 2021, así como la develación de la placa Poliforum León como recinto hermano de Hannover Messe, por lo que hablarán del proyecto que adelantaron el año pasado de que será sede permanente de las oficinas de Hannover Messe lo que permitirá que en el mediano plazo seguramente existan más congresos y exposiciones en alianza.

No va

La noticia de que definitivamente en este año no habrá feria en León no agradó a todos, pero en algo coincidieron y es en que la prudencia debía ser prioritaria para la salud, y el no volver a vivir los momentos tan lamentables que sucedieron entre diciembre, enero y mediados de febrero.

La cancelación de la feria afecta al sector turismo, comercio y servicios, al Poliforum, y hasta a los pequeños negocios que cada enero mejoran sus ventas como proveedores de los diversos productos y servicios que requieren los participantes en la feria.

Pero, ni hablar por cómo sigue desenvolviéndose la pandemia más vale guardar la mesura y esperar una sorprende edición en 2022.