*** PREPA LAS JOYAS

Para completar el terreno que requiere la Preparatoria Militarizada de Las Joyas, a ubicarse en lo que era el Colegio Altor School -que adquirirá el Estado-, el Municipio también pondrá de su ‘cochinito’.

*** MUNICIPIO LE ENTRA

El Ayuntamiento ya le autorizó $70 millones al Instituto Municipal de Vivienda que usaría para comprar un predio aledaño, de ahí donará una fracción para la Prepa y se queda otra como reserva.

*** LE COMPRAN A ISMAEL

El Estado y el Municipio harían la compra completa de ese polígono, pues se trata de una misma negociación con el propietario, que es el capitán de Concamin Bajío, Ismael Plascencia Núñez.

*** IMPUESTO CIUDADANO

Le cuento que ya se publicaron los decretos y se firmaron contratos para que, ahora sí, arranquen con el esquema donde ciudadanos sin cargo administrarán el excedente del Impuesto Sobre Nóminas (ISN). Eso significa que en próximos días se instala el Comité Técnico del fideicomiso y empieza a operar.

* EL COMITÉ

Ese Comité está integrado por los cinco presidentes de los consejos coordinadores empresariales del estado y los secretarios de Gobierno, Finanzas, Desarrollo Social, Seguridad Pública y titular del DIF.

* Y LAS FUNDACIONES

A ese fideicomiso ingresará lo que el Gobierno del Estado recaude de la sobretasa del 0.3% del ISN, misma que se aplica desde este año, y desde ahí se dispersará el recurso hacia dos fundaciones integradas totalmente por ciudadanos: la de “Fe Guanajuato”, responsable de invertir el 0.2% en proyectos sociales, y “Actuando por Guanajuato” que aplicará el 0.1% para Seguridad Pública.

* PRUEBA DE FUEGO

El entramado legal-técnico-financiero de la administración de esa parte del ISN ha llevado tiempo. Ya con todo listo viene lo verdaderamente importante, el definir en qué proyectos invertir ese recurso, aplicarlo de manera pronta, eficiente y transparente. Los empresarios tienen una prueba de fuego.

*** SIN FRENO

En Celaya los hechos delictivos continúan y parece que nadie puede controlar la situación. El robo de dos cajeros automáticos a principios de semana dejó en claro que estos grupos delictivos pueden atracar ante unos policías municipales que brillan por su ausencia. Este es el noveno robo a intento de atraco que se comete en el municipio en el último año y medio y no hay una estrategia para contenerlo.

* IMPOTENCIA

Eso sí, la presidenta municipal celayense, Elvira Paniagua, admitió que quienes lo realizan son unos profesionales y el secretario de Seguridad Pública, Juan José González afirmó, aunque tampoco dijo cómo lo harán, que intentarán bajar el tiempo de respuesta de los policías que ronda los 25 minutos.

* ROBOS VIOLENTOS

El mes pasado, en Celaya volvieron a repuntar las denuncias de robos violentos tras cinco meses de mantenerse a la baja. Los robos de vehículos sigue siendo el delito que más está aquejando a los celayenses y en julio se volvió a romper el récord de más denuncias en un solo mes.

* EL DESÁNIMO

El ánimo en la tropa es otro problema, pues con tantos atentados policías municipales han optado por nadar de muertito en su trabajo, es decir, en vez de hacer rondines y revisiones como debería ser, evitan hacerlos o llegar a los reportes para no exponer sus vidas, se saben en inferioridad en todo sentido.

* POLICÍA, NO GRACIAS

Y es que mire, el exalcalde Ramón Lemus fue la última autoridad que reveló el número de policías que había en Celaya, dijo que eran cerca de 700 y ahora se rumora que la cifra no llega ni a 500, es más dan tan pocas ganas de ser policía que mientras en 2015 el Instituto de Formación Policial contaba con cerca de 120 alumnos, ahora apenas llega a la mitad.

*** PLEITO POR LA MESA

En San Lázaro nada más no logran un acuerdo sobre quién preside la Mesa Directiva. El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, subió a Tribuna el sábado para exigir respeto a la legalidad y pluralidad, lo acompañaron los diputados de ese partido cada uno con una cartulina que decía “#Morena no cumple”. “Hoy no es un buen día para la democracia”, les reprochó el guanajuatense.