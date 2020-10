Primero lo urgente

El planeta tiene cinco problemas que requieren atención inmediata y urgente: El ser humano, sobrepoblación, crisis ambiental, distribución de la riqueza y sistema político.

R- Guarraguauuu, mi Santias, ¿hasta hoy te das cuenta de que el ser humano es el origen de la problemática mundial?

S- No estoy para perderme en debates infructuosos, perro, el horno no está para bollos, necesitamos actuar y no discutir… ¡o nos lleva el carajo! ¡Y sí!, ¡tienes razón!, el problema empieza con nosotros, la especie humana.

R- Auuu, ¿y qué piensan hacer al respecto?

S- Lo que dices, mi Rufo: ¡Pensar!... Una de las carencias de la humanidad es que supuestamente siendo racionales, tomamos la decisión consciente de no razonar y estamos jodiendo al planeta y al prójimo, por las ambiciones mezquinas de un pequeño grupo de oligarcas que se creen con el derecho de decidir sobre vidas ajenas.

R- Grrr ¡tienes razón!, mi Santias. Cosa de ver los intereses criminales que hay atrás de las guerras; aún recuerdo las explicaciones mentirosas del presidente y del gobierno de Estados Unidos para, bajo el pretexto de acabar con armas de extinción masiva en Irak, que no existían, masacraron a un pueblo inocente, gobernado por Saddam Hussein, un tirano cobijado por los mismitos gringos, para robarles su petróleo… ante el silencio cómplice a la comunidad internacional y de la ONU…

S- Lo mismo podemos decir de Libia, de Siria, de Armenia y de Venezuela, en donde las estrategias imperialistas de algunos, porque no solo son los gringos, ponen contra la pared a naciones soberanas, para, bajo la bandera de luchar por la democracia, invadir, chantajear, bloquear y agredir… con el único interés de robar. En tanto, nos acabamos el planeta convirtiendo en desiertos tierras fértiles, talando bosques y contaminando tierra, aire y agua con un modelo de convivencia orientado al consumo.

R- Guau, una vez puestos de acuerdo, mi Santias, ¿cómo piensan resolver tanta maldad y abuso?

S- Quienes asumimos la tarea de pensar en ello, estamos imposibilitados para resolver lo planteado, mi Rufo; tampoco lo puede hacer un gobernador o el presidente de México, país al que nadie pela ni escucha, porque no tiene un peso económico, militar o político verdadero ¡No somos nada en el concierto mundial!

R- Auuu, ¿entonces?

S- Entonces, lo que si podemos hacer, es actuar responsablemente en lo local, lo regional o lo nacional, y desde nuestras trincheras, asumir con responsabilidad la solución del problema humano educando, formando ciudadanos y capacitando para que la gente en Guanajuato y en México tenga habilidades para resolver sus problemas, es decir, para luchar y sobrevivir en este mundo cambiante.

R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír que traigo mis perrunos labios partidos, mi Santias; para eso tendrían que cambiar el modelo educativo, los sistemas y las formas de educar a partir de la familia, para para seguir con la adecuación del modelo institucional de educación pública y los contenidos educativos.

S- Así es, mi Rufo, ese es el camino.

R- Guarf, guarf, guarf, te apuesto una bolsa de croquetas a que no hacen nada en año electoral, por dos razones; la primera es que la burocracia está a todo dar y hacer algo implica esfuerzo y salirse de su burbuja de confort, y segundo, porque la clase gobernante y política, salvo honrosas excepciones, no está preocupada de “la realidad”, porque en “su realidad”, no hay hambre, ni carencias, ni miedo, ni frío, ni incertidumbre…

S- Pues incertidumbre deberíamos tener todos, Rufo, porque si no resolvemos, si no abordamos los problemas de forma inteligente e innovadora, el carajo nos va a llevar a todos.

R- Auuu, eso lo sabemos tú y yo, pero, ¿lo saben los políticos, los gobernantes y los oligarcas que acumulan sin emprender?

S- ¡No!, creo que tienes razón, perro, no lo saben; bien comidos y bien atendidos, los políticos y los oligarcas es muy probable que no tomen conciencia de los riesgos que vive la población en general y la raza humana en su totalidad. Equivale a hablar de inseguridad con quién anda en coche blindado y con guaruras; no va a entender el temor de la población…

