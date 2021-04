***Propuestas por Guanajuato

Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial de León, Concamin Bajío y el Observatorio Ciudadano de León, presentan hoy el libro de “Propuestas Gto. 2021”. Por protocolo sanitario y para enfocarse en las ideas, no estarán los candidatos.

***44 iniciativas

Son 44 propuestas en 7 líneas estratégicas: Economía, Salud, Educación, Medio Ambiente, Atención a la Desigualdad y pobreza, Cumplimiento de la Ley y Seguridad. Se dirigen a candidatos a la Alcaldía, diputaciones federales y locales.

***OCL, pondrá lupa

A diferencia de los documentos entregados en otras elecciones, llenos de buenas intenciones pero que nadie evalúa. La novedad es que el OCL, que comanda Rocío Naveja, apoyará al sector empresarial para dar seguimiento puntual al cumplimiento.

***Optimismo educativo

El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández, sostuvo ayer una reunión con autoridades educativas federales para revisar el plan de vacunación para docentes que para la entidad está previsto del 4 al 10 de mayo. Al final salió optimista de que se cumplirá con la vacuna universal para los docentes.

*El pilotaje

En un foro en modalidad virtual con lectores de AM quien es Secretario a partir del 5 de abril insistió que la prueba piloto de regreso a clases es eso, un pilotaje para estar preparados cuando sea definitivo, pero no es el primer grupo que ya regresa.

*Regreso incierto

Aunque hay confianza de iniciar el ciclo escolar de agosto en las aulas, al menos de manera gradual en algunas escuelas y zonas, el funcionario pide paciencia pues serán las autoridades sanitarias las que, llegado el momento, den o no la luz verde.

*Hasta el verde

Eso sí, no se puede pensar en el regreso definitivo si no alcanzamos semáforo verde, y eso de manera coordinada Federación y Estado, y no estar en dos colores.

***Las 3 de 3

Hasta este lunes 26 son apenas 21 candidatos a alcaldías y diputaciones locales y federales que tienen publicadas sus declaraciones 3 de 3 (patrimonial, fiscal y de intereses), y todavía menos los que agregaron su propuesta para fortalecer la integridad pública, en la plataforma del Sistema Anticorrupción, IACIP y el IEEG.

*Por León

De los candidatos a la alcaldía de León están: Paola Aceves (PRD), Norma Nolasco (Fuerza por México), Sergio Contreras (Partido Verde), y Alejandra Gutiérrez (PAN).

*Otros animados

De otros municipios están: Lorena Alfaro (PAN Irapuato), Karen Guerra (PRI Irapuato), Francisco Javier Mendoza (PAN Celaya), Luis Alberto Villarreal (PAN San Miguel de Allende), entre otros que van para diputaciones. Todavía son muy pocos.

***Juan Pablo, en lo suyo

El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de León, Juan Pablo Delgado, está haciendo su tarea con campaña en tierra, en redes y con propuestas. Bajo el lema “León Libre” es uno de los pocos candidatos que promueve en línea un plan.

*Por la inclusión

Cada lunes presenta un paquete de propuestas sobre un eje. Ayer tocó “Igualdad, inclusión y derechos humanos”, acompañado por Gabriela Naranjo, coordinadora de la Licenciatura en Derecho de la Ibero León y la profesora Rocío Quiñones.

*Defensa a la diversidad

Propuso crear la Dirección de Atención a las Personas de la Diversidad Sexual, la contratación de un mínimo de 1% de personas trans y en colaboración con organizaciones construir un refugio temporal para personas LGBTI en la ciudad.

*Más propuestas

Otros temas prioritarios son: Ni un solo piso de tierra, agua potable para todos, acceso a internet en espacios públicos y construir Centros de Acceso a Tecnologías de Información (CAT), donde todos tengan acceso a computadoras e internet. Además de las Becas Universales para Estudiantes y Presupuestos Participativos.

***El otro Juan Pablo

El candidato del PRI, Juan Pablo López Marún, ha aparecido menos públicamente, el arranque de campaña parece no ha sido fácil y ante lo competido de la elección tiene el reto de por lo menos sostener la votación obtenida en el 2018 y las dos regidurías, entre ellas la suya y la de la jefa del partido en León, Araceli Escobar.

*Rescate de barrios

El priista se reunió ayer con los miembros de “Mi Barrio San Juan de Dios León”, asociación civil, que lo invitaron para conocer la problemática de la zona. Prometió el rescate de los barrios emblemáticos como centros artísticos y culturales. Además de apoyar su reactivación económica y en mejora de servicios como el alumbrado.

Declara Alejandra su 3 de 3

La candidata del PAN a la presidencia municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, presentó su 3 de 3 (declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses).

“Siempre he dicho que el que nada debe, nada teme, aquí yo les quiero mostrar que yo ya cumplí, aquí está el acuse donde se presentó el fin de semana la (declaración) 3 de 3”, comentó y convocó al resto de los candidatos a sumarse.

En Guanajuato la plataforma es impulsada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Foto: Cortesía Ale Gutiérrez.