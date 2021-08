Protegiendo nuestro patrimonio

Las malas noticias son como la mala hierba, no tienes que hacer nada para que crezca, sale en la ingrata voluntad del se le da la gana y se esparcen como hilo roto de chaquira en espejo; más encontrar y acrecentar las buenas noticias, es un tema delicado, requiere una gran lupa, unos ojos aguzados, como esos que tiene mi querida amiga Ana María, para fotografiar el momento que inspira.

En estos días, he decidido acercarle a usted, amable lector, por medio de estas letras, las mejores noticias que encuentre en el amado pueblo, en mi entrañable estado. Es un ejercicio honesto, genuino de que nuestros ojos miren hacer bien, el corazón se inspire y las manos hilen bienaventuranza para que los pies no tengan duda al caminar.

En esas andanzas, encontré que la Universidad de Celaya, por medio de la Maestra Lic. Norma Hernández Pérez en la materia que imparte a los alumnos de la carrera de Leyes “Régimen Jurídico de Propiedad Intelectual” se dieron a la ardua tarea de proteger a nuestros artesanos, brindándoles el reconocimiento ante nuestras leyes, de la antigua actividad que realizan al fabricar los útiles molcajetes; con el objetivo de resguardar el conocimiento ancestral, que ha trascendido de generación a nuestros días evitando las copias de países listillos que gustan cubrirse de glorias que no les corresponden o bien que por alguna malhadada razón no desean dar crédito o reconocimiento, dañando severamente la economía del productor original.

Entonces, los jóvenes alumnos comandados por la alegría de Norma, la curiosidad de Karime se pusieron a picar ley como ellos punzan y modelan la roca volcánica, en donde podemos machacar los jugosos jitomates, los suaves tomates , los fuertes y delicados chiles para recrear esas deliciosas salsas que acompañan los almuerzos y comidas mexicanas con nuestros molcajetes del cercano Comonfort. Complejo en este caminar fueron las personas, que discutían, tropezándose con sus hermanos, amigos, vecinos y compadres; hasta que al paso del trabajo de Norma, de los próximos abogados lograron que la ceguera del egoísmo se desdibujara para comprender que esas recetas y artilugios eran parecidos y que juntos sumarían grandeza y protección al trabajo que realizan.

Después fundamentar y apoyarse en el IMPI -de quien sé recibieron total apoyo- lograron el título y logotipo que les reconoce a los artesanos de Comonfort la marca Colectiva, de este artefacto que no puede ni falta en la cocina moderna, ni en la más antigua. Gracias a este trabajo, hoy podremos revisar al comprar un molcajete que tenga marcadas las siglas MCG MOLCAJETE DE COMONFORT GUANAJUATO, que son las que distinguirán y nos mostrarán sin duda alguna, que son las de casa. Este logro fue entregado y festejado en un día muy señalado, en el que se le reconoce a los pueblos indígenas su aportación a nuestra cultura mexicana. Días, en los que hacemos memoria para rescatar las raíces ancestrales, reconocer de dónde venimos nos dan las certezas que implantan, en estas frescas generaciones las buenas semillas que darán esos frutos maduro en ciudadanos guanajuatenses, orgullosos de su estirpe, protectores de sus economías.

Me sumo al festejo, me agrada el caminar que marca mi estado, pues sé que día a día rompemos barreras y buscamos alianzas, protegemos al desvalido, alimentando con conocimiento al que no sabe, entonces así acrecentamos nuestro emporio para que se extienda en buena siembra la riqueza, el conocimiento y el orgullo natural por pertenecer a esta hermosa tierra.

*Amable lector, esta columna estará de vacaciones unas cuantas semanas. Me mantendré a la distancia cercana y atenta, más no habrá publicaciones.

