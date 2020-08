Ánimo que ya es lunes. Firmas involucradas en el desarrollo inmobiliario industrial confían en que compañías de manufactura lleguen a los estados del Bajío y norte del país, para finales del tercer trimestre del año en curso y el primer cuatrimestre del 2021.

Esto derivado del acuerdo comercial del T-Mec, por lo que piensan que inversiones asiáticas, pero también europeas volteen a ver a México para aumentar su presencia o instalar su primera planta en territorio nacional.

Solili y Datoz son las compañías que coinciden en la proyección. Esta última consignó en días pasados que durante marzo y abril, comenzó la edificación de 267,959 metros cuadrados de área neta rentable en cinco mercados del país, mientras que en el mismo lapso de 2019, se construyeron 448,054 metros cuadrados en diez ciudades.

Ciudad de México y Ciudad Juárez encabezaron los inicios de construcción con 169,738 metros cuadrados y 29 mil 072 metros cuadrados, respectivamente.

Sin embargo, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, Monterrey y Tijuana tuvieron una caída de entre 40% y 100%, lo cual repercutió a nivel nacional.

Se espera que pronto el sector inmobiliario comience a recuperarse aunque de manera lenta.

Personalizada

En Intermoda (IM) están interesados en tener presencia de marcas guanajuatenses, por ello Mario Flores Aguilar, presidente del evento, hizo una invitación especial a fabricantes de calzado, marroquinería y textil a que se sumen a la próxima edición 73.

El evento que se realizará en la Expo Guadalajara del 1 al 4 de septiembre cumple 36 años y contará con la participación de 300 expositores y esperan al menos 6 mil visitantes.

A los fabricantes de Guanajuato les mandó decir que asistan con la confianza de que su seguridad sanitaria está garantizada.

Las ventas de la industrial textil guanajutense representan el 3.73% del mercado nacional, de acuerdo a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera realizada por el Inegi.

Los organizadores invirtieron una buena cantidad de dinero para poder realizar de forma presencial el evento, por lo que aseguran el lugar estará blindado en materia de salud.

Flores Aguilar, comentó que la pandemia representa uno de los mayores desafíos a los que nos hemos visto forzados a superar, pero no solo por la obligación, sino por convicción ya que las crisis sólo se superan con esfuerzo.

Añadió que saben que muchas empresas han tenido que cerrar por eso harán el esfuerzo que esté en sus manos para que no mueran más en la industria textil.

IM será la primera feria de la moda en llevarse a cabo después de cinco meses de una pausa en eventos, no solamente en México sino en el mundo.

En la edición de 2019, la asistencia fue de 25 mil personas y en esta ocasión podrán entrar solo 2 mil visitantes máximo por día.

El big data

La compra de calzado de confort para hacer trabajo desde casa ha aumentado, mientras que el consumo de estilos como la zapatilla o el calzado formal ha bajado.

Derivado de este comportamiento, la marca Nike lanzó mules que suplen su ya famoso "Just Do It" por "Just Do Nothing".

El modelo llama la atención por esa mezcla de diseño y textura de un zapato deportivo, pero en confortables pantuflas, su valor agregado es que cuenta con plantillas intercambiables. Una brinda relajación y la otra ofrece confort para actividades prolongadas durante el día. Por lo tanto, si en su empresa no existe mucha exigencia en cuanto a la vestimenta, bien podrá usarla una vez que retomemos nuestras actividades de forma normal.