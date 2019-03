¿Qué celebramos?

La realidad se impone, la violencia y la inseguridad se han apoderado de todos los territorios y se tiene la necesidad de hacer uso de toda la fuerza del estado. Esa es la razón fundamental esgrimida para la creación de la Guardia Nacional, militarizada, pero con carácter eminentemente civil, por definición.

Un reto enorme no cabe duda. Paradojas de la vida, pese a la satanización del pasado, ahora la solución al problema de la inseguridad recurre de fondo a la misma ayuda por la que fueron señalados y acusados Calderón y Peña Nieto, a los militares; claro, se argumenta que ahora con orden y reglamentación, recibiendo órdenes de civiles y acudiendo a tribunales civiles; todo está bien, plasmado en ley todo se cumple en este país.

Abono a la confusión entre civiles y militares, entre fuerzas armadas y militares, que son lo mismo pero son diferentes, con una cita textual del Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado: La base de la Guardia Nacional, establecen, sería la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal con una formación y una capacitación adicional, homologados en términos de adiestramiento, disciplina y jerarquía, y el carácter será civil. sic. cierro cita.

Hacer a las fuerzas armadas responsables de la seguridad pública los compromete a riesgos innecesarios y modifica el espíritu de preceptos constitucionales. Se dice que de manera temporal, ojalá que así sea, pero traemos tantos flancos abiertos, que ojalá esto no signifique la perpetuación en su nueva función reglamentada, a la par del descuido de un problema añejo: la incapacidad, la falta de preparación, de equipamiento y en muchos casos la inexistencia de policías municipales.

No vaya a ser que el proyecto de la Guardia Nacional no funcione y al cabo de cinco años nos encontremos descoordinados y nulificados en lo local, sin policías suficientes y además, cosa que no deseamos, habiendo lastimado el “Deber Ser” del Ejército Mexicano, al institucionalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.

La operación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad y combate a la delincuencia organizada debe ser: excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario a las circunstancias del caso, aquí de entrada, en el 5º transitorio de la ley se habla de cinco años para que el Presidente pueda disponer de la Guardia.

Reconozcamos entonces el tamaño de la excepción y digamos las cosas por su nombre, no tratemos de minimizar el tema con un supuesto mando civil.

En el contenido de la minuta se comenta la suficiencia de elementos del Ejército para dotar al nuevo cuerpo, y creo que no hay otra opción, porque lo relativo al engrosamiento paulatino y posterior por civiles, es una situación de difícil pronóstico, complicado de lograr.

La experiencia se vive cada día en los municipios del país, con una escasez enorme de solicitudes de ingreso a los institutos de formación policiaca y al mismo tiempo con un alto rechazo por las pruebas de confianza no aprobadas.

Hay mucho trabajo por hacer antes de festinar, la apuesta es muy complicada, valdría la pena revisar el presupuesto para contemplar lo destinado a municipios, no sólo en fondos para la seguridad, la solución tiene que venir desde lo local, con recursos y coordinación, no sólo con el asentamiento y presencia de una fuerza inhibitoria del exterior sin sanear lo que se ha venido deteriorando en nuestra vida comunitaria.

La garantía de buen funcionamiento no se agota con un mando civil, esperemos los registros delincuenciales, la información de los estados para ver el nivel de las policías locales, los sistemas de rotación, de estímulos y de evaluación de los integrantes de la Guardia, lo que habrán de aportar los estados cuando soliciten su presencia, el comportamiento de los elementos de diferentes orígenes, formaciones y naturaleza distinta (Policía Militar, Policía Naval, Policía Federal), las rivalidades, las jerarquías, en fin, el paquete de leyes secundarias que complementen la reforma constitucional; sin olvidar que ahí la mayoría en el Congreso, no necesita del voto de los demás.

Ya lo iremos viendo, por lo pronto habría que esperar para festinar, para dar paso al entusiasmo desbordado como ocurrió en días pasados con la aprobación de la Guardia Nacional: las cartulinas, las fotos para redes, las manifestaciones de júbilo: lo logramos, avanzamos, sí se pudo, y tantas expresiones más que hemos escuchado en estos días por parte de los algunos legisladores, pueden aguardar para completar el proceso.

Son valiosos los consensos, sí, requieren un gran esfuerzo, sí, ojalá no sea una situación coyuntural. Lo veremos pronto.

