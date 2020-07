¡Qué confianzas! con las finanzas

Hace unas semanas tuve una de esas ocurrencias en las que quería saber que se sentía ser útil a mi sociedad. Puse la pluma a disposición de quien me pidiera algún tema.

Increíble la respuesta. Tengo temas -afortunadamente- para varias semanas, por lo que agradecida escribo, tengan certeza que a todos les cumpliré de uno a tres y de dos a uno. Pido paciencia y, les recuerdo, que los escritos van con mis gafas. Arranco con Burbujas financieras y la pérdida de empleos. Reconociendo que lo mío no son las finanzas más a ratos si el sentido común, de ahí que me sienta en confianza y me atreva a opinar, total si lo hace aquel y esta es mi columna con cariño ahí le va.

Definamos que una burbuja financiera -según el Maestro Mauricio Hernández- es un fenómeno que producen los mercados, en buena parte debido a la “especulación” de algún activo que se caracteriza por una subida anormal. Mis gurús -sabios todos ellos- apegados a las finanzas mundiales me dicen: es un mito, no hay burbuja, pues este virus (Corona o COVID-19) es consecuencia de muchas cosas: sanidad, responsabilidad ambiental, evolución natural o mutación viral o vetúasaber donde las finanzas de muchos países inteligentes están haciendo un rescate para salir adelante y no caer en un profundo caos. “Hay muchísimo dinero que los Estados Unidos, Comunidad Europea, Japón, China, Australia – más otros países de primer mundo- inyectan para que sus economías floten” (L.A. Barajas G) en una apuesta para que sus ciudadanos alivien la presión que este freno de emergencia ha causado en enfermedad, pérdida de empleos, cierre de negocios, empresas y comercios llevando a una inmensa mayoría a ingresos reducidos es decir mayor pobreza. Este endeudamiento llevará muchos años en pagarse, más gracias a estas medidas -algo que México no hace a favor de TODOS sus ciudadanos- las economías no se hundirán.

El dinero, es para que la gente siga viviendo -no para acumular votos, hacer camisetas, pintar bardas o hacer boletos para rifas- por eso a los países en donde les importan sus ciudadanos -eso decían los gurús- las tasas son casi cero (Nota: en México la tasa oscila entre el 20.7 y 30.5% según Banxico) es decir pedir prestado en México es lo más caro que te puedo pasar, y si pides prestado puede ser que tus bisnietos acaben pagando esa deuda. Por lo tanto, señor Leonardo, en esta investigación infiero que no hay burbuja, aunque suene bonito pues no es una afectación inesperada de un activo sino más bien una crisis en donde se calan y comprueban las bondades de los regímenes que conducen a cada país. Hoy, como muchos lo sabemos nuestro país se hunde en la violencia, el caos, el desorden, el robo y la división. La pérdida de empleos es catastrófica debido a que los apoyos son prácticamente inexistentes o están saturados de trampas para no obtenerlos, pues según la idea de la federación es derruir empresas, negocios y comercios más a todos aquellos que estudian, para evitar ser como Michael Corleone “los que más daño le han hecho al país, son los que supuestamente tienen más conocimiento", declaró López (18 Julio 2020) De ahí que por eso un excelso maestro como Jorge Manson no tenga trabajo pues hoy los necesitamos burros para que jalen bonito y parejo o ¿usted qué opina? Quedo atenta a su amable retroalimentación.