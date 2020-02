Que hablen muchachos, muchachas, niños y niñas

Hoy en día hay escaso, si no es que nulo, diálogo en familia. El tiempo, ha de decir algún padre o madre, no alcanza. Y añadirán que cada quien anda en lo suyo. Los pequeños en su escuela, los jóvenes activos en sus planteles y con mucha tarea si no es que ya camino a realizar algún trabajo remunerado.

Esa realidad es relativamente cierta si advertimos que existe espacio para ir con amigos hasta ocupar tiempo como se dice coloquialmente para “cotorrear”.

En mucho se ha perdido la costumbre de la reunión familiar, pero sugeridos recuperarla.

Aquí vale o urge precisar que los adultos y sobre todo los mayores, cuando ocasionalmente se charla sobre la mesa, no abrimos las compuertas de la idea y soltamos, vaciamos, ordenamos lo que hay urgencia de realizar, para que nuestra sociedad, el gobierno, la academia y el mundo cambien.

No sabemos escuchar. Repito que ese es un equívoco nuestro.

Dejemos que en esa oportunidad se expresen todos los integrantes del núcleo familiar.

Que hablen de su visión del mundo actual.

Los niños que digan, al comenzar a razonar, lo que les parece de su hogar, cómo quisieran que fuera, cuál es el trato que los va a hacer mejores o a educar. ¿Gritos, órdenes sin razonar, castigos como correctivos, tareas de casa exageradas que no van a cumplir?

Saber lo que bulle en su sentimiento y pensamiento es de una importancia invaluable para comprender su mundo y el nuestro, o sea el de los mayores.

No pensemos por ellos; pensemos con ellos. Eso es sabiduría compartida.

En nuestro tiempo, digamos a manera de ejemplo, los métodos alimentarios han cambiado y, en mucho, el llamado “chatarrismo” se impone.

Los niños y niñas lo prefieren; recordemos, para ilustrar esa realidad, cuando las dependencias oficiales, por “orden” de ellas, sin pasos previos de convencimiento y menos educativos, indicaron lo que debía expenderse en los planteles y a la hora de recreo. Inclusive pretendieron someter respecto a lo que debían ofrecer de alimentos o golosinas los vendedores externos cerca de las escuelas.

¿El resultado? Un rotundo fracaso. Y todo siguió igual que antes de que la dictadura alimentaria pretendiera imponerse.

Faltó entender que los seres humanos piensan, desean, degustan, cerebrisan; no son cosas ni objetos. Se trata de personas.

Verdad irrefutable es que niños y niñas, van conociendo el mundo con la guía de los mayores, padres y profesores; pero démosles su espacio creativo para todo. Incluidos el arte y la búsqueda del por qué del mundo y la sociedad.

Cuando los pequeños pregunten, si no conocemos una respuesta correcta, no nos dé pena pedir tiempo para investigar. Hagámoslo y demos resultados. El silencio o indiferencia, son fatales.

Con los jóvenes debemos los adultos reconocer el proceso que experimentan, en todos los aspectos. Que hablen sin freno ni límites. Ese es el verdadero diálogo.

Muchas veces rehuímos la plática con los muchachos y muchachas porque no les agrada el romanticismo musical de nuestros tiempos. Ellos se inclinan por otros acordes y composiciones.

Deseamos que la pintura y la escultura sean vistas con nuestros ojos y la belleza que conceptuamos pretendemos dárselas a manera de elemento vital, sin un proceso ilustrativo o de convencimiento por medio de los valores estéticos.

Y con el sexo muchas veces los adultos callamos y mejor, lo creemos y practicamos, es el silencio.

Ellos, muchachos y muchachas, averiguan lejos de su familia, respecto al condón, la píldora del día siguiente; nada de decirles las verdades ni por qué sí o por qué no.

Cuando menos se acuerda hay embarazos no deseados. Se tomó el sexo como un juego, especie de entretenimiento y aparece la fatalidad de abortar o dar a luz.

Las madres solteras han aumentado en número igual que los “machos” irresponsables; que simplemente desaparecen. Hay en las madres jovencitas obligaciones nuevas o frustración. Y reto para las abuelas que obligadamente se asumen como auxiliares.

Faltaron luces, criterio, ilustración a tiempo respecto al sexo.

Tratándose de nuestra realidad social, política, económica, callamos frente a nuestros muchachos y muchachas.

¿Cómo ven al gobierno, qué idea tienen de los problemas económicos actuales?

Pareciera que al no tocar, en familia, temas de tal índole, estos desaparecieran o no existieran.

Y, sin embargo los jóvenes saben más de lo que nos imaginamos. Tiene visión diferente a la nuestra o apoco coincidente, pero los adultos y más los muy mayores, tomamos una especie de precaución ante lo que puede ser para ellos la realidad.

Sus gustos pretendemos que sean los nuestros hasta en la moda. Si combinan colores o los usan en contraste, los adultos casi pegamos el grito en el cielo; nos olvidamos que hay ciclos. Van y vienen.

Y lo peor es no entender que ellos, niños, niñas, muchachos y muchachas, son seres pensantes que contribuyen a crear nuestro mundo.