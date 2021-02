¿Qué me ofreces?

Existen muchos estilos para negociar, uno sumamente habitual es aquel en el que uno pide -quien tiene el bien- y otro que acepta para adquirir, entonces comienza un estira y afloja para llegar a un punto de equilibrio donde ninguna de las partes se sienta incómoda con el resultado, eso sería lo deseable, aunque algunos puedan ser expertos del tan buscado tronchado para alimentar egos sin tranquilizar conciencias o simplemente realzar esa dureza que nos caracteriza al no ceder ni un ápice doblegando y sometiendo al otro al reconocer su debilidad o necesidad.

Esta manera de negociar es convencional, suspende la emoción y el cazador muchas veces obtiene la presea por alguna bagatela, cuanto menor sea el precio que se paga para adquirir el bien, más hábil, diestro e inteligente es el negociador, amo y dueño de todas las presas rey de la selva; dicen los expertos para justificar y alabar el método que eso evita que la parte que tiene lo que yo preciso se enteré que tanto necesito o deseo el bien de su pertenencia o que #mevayadeboca ofreciendo de más cuando la contraparte ni #ideatiene de lo que trae en sus manos. Y todo se trata al final del día de poder y obtener.

Más qué ocurriría si en lugar de esperar a qué me pidas, doy un paso al frente y ofrezco ¿te darás cuenta del poder que puedes ejercer sobre mí? ¿dejaré de ser el cazador para estrujarme preso de la pasión que deseo? ¿Abriré la ceguera de aquel que desconoce el brillo celestial? Y al hacerlo ¿qué pasaría? ¿despertaría la avaricia? ¿me sorprendería el delicioso brillo de unos ojos al saberse tan afortunado y feliz de hacer dichoso con Eso que para aquel es tan poco? Esta vez no lo sabré, pues para eso debería romper el ego, rasgar esa dura coraza y en absoluta bondad entregar, ser el primero en dar. Esta extraña filosofía vendría tan bien en estos días en la que la delincuencia sacude nuestros entornos. Externarle a la autoridad que estoy dispuesto a no cejar de reclamar, levantar la voz para exigir que realice el trabajo para el cual está destinado; que no deseo pactar treguas o dedicar mi tiempo a realizar su propia labor y que estoy a la orden para seguir la instrucción, apoyar y acatar la ley.

Cuidar tu salud será mi prioridad no traficaré, ni especularé sin chantajes esperaré a que me des lo que te venga a bien, desde esa amada sonrisa en donde se asoma tu alma pues al cuidarte protejo lo más valioso que tengo que es esta maravillosa oportunidad de vivir y estar a ratos a tu lado. Ahora me preguntó que prefieres ¿que sea yo quien pida o tú quien me ofrezca? Déjame una vez más ser generosa y regalar la oportunidad de que ofrendes por eso que puede o no tener valor o importancia más que al final tú quieres y necesitas. Déjame la bendición de extender mis manos para rozar las tuyas y aliviar el sufrimiento, las ganas o simplemente el deseo; pues dicen que dando es como recibimos y eso tú me lo regalaste.

*Con respeto y cariño abrazo a la familia Nieto Irabien y Nieto Ortega; un gigante se despide para cobijarnos desde el cielo. Hasta siempre mi queridísimo don Luis Nieto Ortega.