Qué opina

Será acaso que se regresará a la escuela sin haber hecho de forma correcta y completa la tarea encomendada.

Desde hace unas semanas los compañeros de la redacción han comenzado a asistir de forma más frecuente a ver los avances en las instalaciones escolares, a platicar con directores y profesores sobre el mismo tema, sin embargo tampoco hay mucho avance, pese a que cada vez es menor el tiempo para retornar a la aulas.

Camino a la oficina ahora comienza a ser más común ver a niños con uniformes y en sus espaldas cargando nuevamente esas mochilas coloridas, que decir que huelen a nuevo sería mentir, pero que a la distancia su brillantez y limpieza hace pensar en que si lo son.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) considera que el debate sobre el regreso a clases exhibe una sociedad polarizada.

Cuathutemoc Rivera el presidente de la ANPEC lamentó que el gobierno federal ha antepuesto los intereses económicos a los de la salud pública.

En el país se han contagiado de Covid-19: 59,127 menores (entre 1-17 años) y han muerto 606 niños. Existe un falso cálculo sobre la resiliencia mexicana, la conciencia nacional no pierde de vista los más de 3 millones de contagiados, los más de 250 mil fallecidos y contando.

Agregó que más allá de discutir si hay condiciones o no, si las clases deben continuar a distancia o en un modelo hibrido deberíamos preguntarnos de qué tratarán las clases; cuáles deben ser los contenidos de la educación postcovid. Poco o nada se ha hecho al respecto, el regreso a clases supone abordar los programas preestablecidos por la SEP, como si no hubiera pasado nada, se busca recuperar el tiempo perdido y retomar las clases donde se quedaron, como si no estuviéramos en medio de una pandemia y llevamos 2 años padeciéndola; se han perdido empleos, cerrado negocios, millones de personas se han enfermado; hemos perdido a mucha gente cercana.

“En todo este tiempo, hemos vivido un aislamiento obligado, reactivandose a salto de mata; luego entonces, ¿cómo este 30 de agosto pretendemos volver a clases muy quitados de la pena, hablando de temas y asuntos desvinculados de la actual emergencia y sus consecuencias?

Consideró que como sociedad, como gobierno, no hemos hecho la tarea de reflexionar y entender lo que nos pasa; esa tarea es propia del quehacer educativo, las nuevas generaciones están obligadas a comprender los porqués de la pandemia, a abordar y resolver nuevas asignaturas como son: ética de consumo, salud preventiva, movilidad sustentable, uso de energías limpias y renovables, estilo de vida saludable y sostenible, higiene mental y salud emocional, nuevos formatos de conversación y socialización, entre otros ejes.

Reto superado

Los que lograron su objetivo propuesto fueron los de Caja Popular Mexicana, ahora ya cuentan con 3 millones de socios en México.

Y seguramente el festejo será mayor pues justamente se cumplió en la víspera de la celebración del 70 aniversario de la llegada del modelo cooperativo de las cajas populares de ahorro y crédito en México. Suman ya 479 sucursales en 2 entidades de México.

En el mensaje de su logro, recordaron que su misión es mejorar la calidad de sus socios a lo largo de estos 70 años de vida de las cooperativas de ahorro y crédito en México.

En cuanto a niños y jóvenes ahorradores también han venido sumando nuevos ahorrados y ya son 330 mil 223.

Para saber

El INEGI comenzó a levantar información de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021.

A partir de ayer y hasta el 21 de enero del siguiente año se realiza en hogares de México este ejercicio de recabación de información.

Así que la ENDISEG colocará a México como pionero mundial en el levantamiento de encuestas en hogares representativos en la materia.

Es la primera edición de una encuesta para atender la demanda de información que identifique a la población con orientación sexual e Identidad de género no normativa.

La Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), trabaja de manera conjunta con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para realizar la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021.

De acuerdo al Inegi, en México es necesario contar con datos que permitan plantear opciones acordes con la realidad y las necesidades de la población con identidad de género (IG) y orientación sexual (OS) no convencional (o no normativa), proporcionando información que sea de calidad y relevancia a las personas y entidades responsables de la toma de decisiones y la ejecución de las políticas públicas.

En este marco, el INEGI realizó por primera vez, en diciembre de 2019, la prueba de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), con la finalidad de probar en campo un cuestionario mediante entrevista directa a una persona seleccionada del hogar de 15 años y más y determinar el funcionamiento del instrumento, así como tener elementos para evaluar la idoneidad de la captación de los distintos temas.

