¿Qué sería del Lic. Xavier Muñoz Jiménez? (2ª parte)

Nos instalamos en la parte alta del hotel y bajamos al restaurant a comer con ellos; el ambiente era de preocupación y durante la comida nos pusieron al tanto de la personalidad, antecedentes y de todas las fechorías y riqueza mal habida de Torres Pancardo de más de 500 millones de pesos y su equipo de trabajo, de sospechas de su colusión en el asesinato del “Güero Kehoe” (Heriberto) ordenado por el entonces también todopoderoso Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, y así llegar al liderazgo de esa Sección 30, en pocos años, siendo antes de oficio panadero. El Maestro Muñoz, pidió al Presidente del PRI Municipal si nos acompañaba a hablar con Torres Pancardo y se negó de inmediato, con una expresión de miedo.

Ya en nuestras habitaciones el Maestro Muñoz llamó al Senador Baylón para pedirle apoyo de algún asesor y consiguiera cita con Oscar Torres; adivinaron los amables lectores, se negó y solo le dijo “Usted cumpla con su misión como pueda”. El Secretario Particular del Gobernador siempre negó la comunicación con él. Así pues, nos dejaron solos.

No quedó más remedio que llamar al personaje peligrosísimo que visitaríamos para pedirle una cita y nos recibiera. El calor estaba muy agobiante a las 5 de la tarde, en lugar de café, tomábamos cerveza bien fría. Una secretaria del líder petrolero nos avisó que la cita sería a las 12:00 horas del día siguiente.

En la mañana, después de desayunar, el Lic. Muñoz me comentó que se sentía mal de la garganta, y sí, se le escuchaba más ronco, aunque de por sí su voz era grave y potente. Como a las 11:30 horas nos avisaron que en el lobby del hotel nos esperaban dos personas del Sindicato Petrolero, bajamos, y efectivamente eran dos empistolados de mala facha, pero muy amablemente uno de ellos nos dijo: “venimos por ustedes para llevarlos con el Jefe Torres Pancardo”, a la vez que nos indicaba con su mano izquierda un coche a la puerta principal del hotel. Crucé una mirada con el Lic. Muñoz y él de inmediato respondió, “mejor vamos en nuestro coche y los seguimos”, sin dar oportunidad a insistir, así lo hicimos y llegamos hasta las instalaciones del Sindicato Sección 30, donde estaba un busto y una placa conmemorativa a Heriberto “El Güero” Kehoe. Nos sentamos en la recepción y uno de los que nos guiaron ingresó a una oficina previo toquido con sus nudillos; salió y nos dijo: “ya los espera el Jefe Torres Pancardo”. El calor arreciaba y en ese recinto el aire acondicionado mantenía una temperatura casi fría.

Los dos ayudantes permanecieron en la oficina súper lujosa, detrás de nosotros a unos dos metros de distancia; los volteamos a ver, extrañados de que ahí se quedaran. Oscar Torres Pancardo, nos saludó e invitó a sentarnos, a la vez que nos ofreció algo de tomar, desde agua hasta una bebida alcohólica, volteando a una barra como especie de cantina, bien surtida de botellas; “algo para este pinche calor”, dijo y se rió. No aceptamos nada y agradecimos. “Bueno, pues díganme”, expresó el líder con voz de mando.

El Lic. Muñoz explicó el motivo de la visita y la recomendación del Lic. Manuel Bartlett para que inscribiera su planilla encabezada por él como candidato a presidir el Ayuntamiento. Escuchó muy atento y con una mueca en su rostro, como expresión de enfado dijo que seguramente allá en el CEN del PRI ya también sabían que él no aceptaba, y proponía otro gallo.

En eso el Lic. Muñoz con su voz ronca y estruendosa se puso de pie, interrumpió al interpelado y le dijo: “Mire, primero apague su chingadera de aire” (apuntando al aparato empotrado en las paredes) y luego seguimos hablando”. A todos nos sorprendió, hasta a mí, no esperaba eso. No obstante, como un autómata obediente el líder se incorporó, dio unos pasos y localizando el control del aire, lo apagó.

Ya cuando regresó a su lugar, con esa distracción, el Maestro Muñoz Jiménez, tomó el control de la conversación y le insistió que el Partido lo necesitaba y era la oportunidad de demostrar su lealtad, por espacio no puedo repetir aquella pieza de motivación política inolvidable para mí.

Terminó su discurso elocuente el Lic. Muñoz y sin dar oportunidad a más, casi le ordenó: “lo esperamos en Jalapa para su inscripción. ¡Vámonos Paulino! Y hasta luego compañero”; estiró la mano al líder, lo saludó; hice lo propio y salimos; uno de los guaruras nos abrió la puerta y acompañó al auto.

Esa misma tarde nos regresamos a la Ciudad de México y en el camino el Maestro me confió eufórico: “ya chingamos Paulino; seguro tendrá que ser el candidato, aunque no quiera; desde que se paró a apagar el aire acondicionado, supe que ya lo tenía en mis manos”; soltamos unas carcajadas.

Durante el camino sinuoso rumbo a Tulancingo, el Maestro Muñoz puso su cassette de Frank Sinatra, mientras yo conducía su Fairmont: “I’ve got you under my skin, I have got you, deep in the heart of me…”

El Maestro Muñoz me ordenó que redactara un informe para el día siguiente para entregarlo temprano. Así lo hice y nos llamó la asistente del Lic. Bartlett para acudir a una pequeña sala a un lado de su oficina. Nos aguardaban él y, su siempre fiel colaborador, hasta nuestros días Jesús Hernández Torres, ambos fumando sus puros Cohiba; uno por gusto y el otro por imitación. Dijeron, “ya leímos el informe, pero queremos saber qué observaron; sus impresiones.” Y allí el Lic. Muñoz muy solemne, sin rodeos, comentó que aunque Torres Pancardo, era muy reacio e irreverente, recibió y entendió la instrucción superior. Bartlett aspiró su puro y cuando expulsó el humo hacia arriba de su cabeza, solo nos dio las gracias y comentó: “tengan la seguridad que así lo hará, se registrará como candidato a Presidente Municipal y dejará de controlar la Sección 30 del Sindicato”.

La urdimbre política, las intrigas, traiciones e intereses en juego hicieron que Oscar Torres Pancardo, fuera candidato y Presidente Municipal de Poza Rica, tuvo muchos conflictos con el Sindicato; y el 8 de septiembre de 1983 en un “accidente”, después de solo nueve meses en el cargo, en esa misma carretera murieron él y Laura Nava; María Vela sobrevivió y también su chofer Noé Cruz (ex empleado del Güero Kehoe), pero éste infiltrado, quien supuestamente al ver a su jefe muerto, se suicidó, pero los Peritos de la Procuraduría no encontraron pólvora deflagrada en las pruebas en sus manos. Como los guardaespaldas que los seguían en otro auto así lo afirmaron, el asunto se archivó. (Estos últimos datos tomados del libro “Corrupción y Muerte en el STPRM” de Rodrigo Vidal).

Esta fue una de tantas vivencias con el Maestro Xavier Muñoz Jiménez, de allí mi interés por saber de su localización y salud.

DA