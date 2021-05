Que te cuiden las estrellas

¡Saludos orgullosos! ¿Por qué orgullosos? Porque tenemos aquí cerca una abuela lectora y escritora, además de desempeñarse como abuela, es “Maestra de literatura y creación literaria, esposa, madre y abuela comprometida con la difusión de los valores universales y la formación del ser humano”. Su misión la tiene muy clara. No conozco su edad ni donde habita. Tampoco sé si tiene más de tres cuentecillos que me fueron obsequiados o si solo los tiene en mente. Es autora de este cuento triste, bien desarrollado literalmente. Lo considero, además de imaginativo, que puede ser real. Zebast puede ser cualquier niño abandonado que haya vivido algunos años en algún orfanatorio. El cuento tiene un mérito especial, es una película escrita. Felicidades a la autora MARCIA GÓMEZ DE RICO. Disfrutemos esa delicada y emociónate historia: “Transcurrían las primeras horas de una noche serena y cálida en la Isla de Tasmania. Zebast se sentía mal, dormía y soñaba inquieto. A su lado, mamá ornitorrinco le colocaba un lienzo frío y húmedo para bajar la temperatura. Ella lo observaba con amor y acariciaba delicadamente su cabeza. Al sentir la mano de mamá, Zebast abrió sus ojos color marrón, le sonrió y dijo: - Gracias por cuidarme, mamá. Te amo. Lara se inclinó, besó a su pequeño y travieso ornitorrinco. Zebast cerró los ojos y volvió a dormir. Soñaba que viajaba feliz sobre las olas del mar y que entre burbujas de jabón, contemplaba las estrellas. Al verlo tranquilo, Lara también se fue a dormir. Al amanecer, Zebast despertó por el delicioso olor de pan cakes horneados. Se preparó para ir a la escuela. Mamá preparaba café y jugo. Zebast entró a la cocina, se escondió debajo de la mesa y le hizo cosquillas en las piernas. Lara gritó del susto. Zebast reía. - ¡Ay, mi niño, no me asustes! Mira qué guapo amaneciste, ¿Ya te sientes bien? - Sí, ma- estoy listo para ir a la escuela, ¿puedo llevar galletas para mis amigos?- Sí, corazón. Papá ornitorrinco entró a la cocina, se acomodó las jafas, lo saludó entusiasmado, bebió su café y acompañó a Zebast hasta la esquina de la casa donde sus compañeros esperaban el autobús de su escuela. Era una mañana cálida, los jardines de las casas se alegraban con los colores de las buganvillas y los periquitos australianos volaban de árbol en árbol. La maestra, una cigüeña alta con una pañoleta al cuello, recibió a los alumnos en la entrada del colegio, comenzó la clase de matemáticas y luego separó al grupo en equipos para trabajar en un experimento de ciencias. Lu, una foca flaca y chimuela, escuchó que le tocaba en el equipo de Zebast y dijo molesta. -¡Yo no quiero con Zebast!- ¿Por qué?- preguntó la maestra abriendo los ojos muy sorprendida. -Porque es adoptado. Todo el salón se quedó en silencio. Zebast recorrió los rostros de cada uno. Seguían mudos con cara de espanto. Zebast dijo titubeante: - N-noe- esci-ci-erto. Lu, arrugó la nariz lo señaló con su aleta y le gritó: - Sí, tú no eres hijo de Lara y Dan. Después le gritó: Ellos te adoptaron, tú estabas en la casa de niños abandonados. Zebast empezó a llorar, se salió corriendo del salón y se escapó de la escuela. Corrió por las calles, cruzó el gran parque y llegó hasta la zona de lagunas un lugar peligroso, se zambulló en el agua fría, nadó un rato y cansado buscó la orilla, intentó caminar, pero no pudo, una de sus patas se había atorado entre las raíces de un árbol; hizo esfuerzo por zafarse, hasta que logró salir. El cielo se nubló y un relámpago asustó al pequeño ornitorrinco. Volvió a llorar, ahora no sabia cómo regresar a casa. Buscó refugió cerca de unas rocas, sintió miedo, frío y hambre. Lo único que quería era estar de nuevo en casa con sus padres”. Lo que sigue en el cuento es muy tierno, el director de la escuela y la maestra se organizan con el papá para buscar a Zebast. Sí lo encuentran. Le explican que sí es su hijo porque lo adoptaron con amor y le explicaron que ciertamente él tenía otra mamá. Entonces a Zebast se le ocurrió escribir en una cartulina muy adornada estas dos frases: Para mi otra mamá, QUIERO QUE TE CUIDEN LAS ESTRELLAS. Nos leeremos en la próxima. El libro está disponible en la librería de mi preferencia la de B. Juárez. Su precio es un regalo. Este libro vale más de lo que cuesta. El pilón Filosófico: “Los valores universales cuando los practicas, te dan categoría humana”. Un saludo caluroso al Padre Dante por sus labores sacerdotales y su labor editorial difundiendo la cultura del libro. Editorial: La Retama. Capturista: Mónica Caballero.

