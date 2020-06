Quien gane León en el 2021, ganará Guanajuato en el 2024

Con ansias y comiendo vísperas, Marko Cortés, dirigente del PAN, les tendió la cama al PRD y a Movimiento Ciudadano para darse una acostadita en las elecciones del 2021. Parece que el bisoño amanuense de Ricardo Anaya, olvidó que la misma alianza los llevó al desastre en el 2016; pero, sus invitados lo desairaron. Por su parte, el Verde busca a AMLO para el 2021.Según el Financiero, MORENA cayó a un 19%; el PAN a un 9% y el PRI a un 8%; y, el 59% no los apoya. Ningún partido ha capitalizado la caída de MORENA.

Los partidos están muy deteriorados ante la opinión pública; por lo tanto, la contienda se dará entre candidatos, y serán el prestigio, carisma y liderazgo de estos, no la franquicia, los que decidan las elecciones. AMLO, que no MORENA, sigue gozando de un amplio apoyo social del 49%, que influirá en las elecciones del 2021; al igual, la popularidad de los gobernadores también influirá, aunque pagarían los costos políticos de la inseguridad en sus feudos...

En efecto, pocos partidos parecen adscribirse a idearios y valores trascendentes de los ciudadanos. En esas circunstancias, es muy difícil que puedan ofrecer una narrativa capaz de cautivar y generar lealtades sociales. Según Nietzsche, el mayor protagonista de la Historia ha sido el deseo por el poder. El problema es que no todos lo soportan y aparece el hybris, la locura de la afirmación del “yo.”

Pero, mejor vayamos rumbo a la Presidencia municipal de León. Presidir como alcalde la vida comunitaria, es converger en ideales, en proyectos y pensamientos de las mayorías; el alcalde representa el rostro humano del gobierno, lo busca el débil y el poderoso. El alcalde debe ahondar en el alma de su pueblo…

Los aspirantes ya empiezan a calentar la plaza y miden el humor del pueblo: El PRI podría invitar a alguien que le diera lustre a la franquicia como: Arturo Sánchez Castellanos, ex regidor priista; José Alberto Castro Vera, ex presidente de Coparmex; Gustavo Guraieb, expresidente del CCEL; Ismael Plasencia Núñez, presidente de Concamin y, no podría faltar el ínclito político, doctor Primo Quiroz Durán. Todos lo harían muy bien, son gente de prestigio y trayectoria.

Por el PAN: Miguel Salim, con oficio político, sabe ejecutar y avanzar, siempre tiene una solución para cada problema, y no un problema para cada solución, es sensible ante las necesidades del otro; Juan Carlos Muñoz dice no interesarle, se autodescarta, ¿será que ya abandonó la curul pluri para presidir la Feria por tres años? Se vería muy mal abandonar de nuevo su responsabilidad para buscar la alcaldía; el diputado, Éctor Jaime, un hombre inteligente y capaz; la carismática diputada, Alejandra Gutiérrez; la diputada Libia García, no está lejos.

Sin duda alguna, Luis Ernesto Ayala, tiene una larga trayectoria de político serio y responsable, trae boleto para la Gubernatura y lo necesitan para enfrentar en el 2024 a un guerrero incansable: Ricardo Sheffield. Entonces, “Pa´ los toros del Jaral, los caballos de allá mesmo.” Luis Ernesto tendrá que hilar fino: Decidir si pasa por la aduana de León rumbo a la gubernatura, o se queda en Paseo de la Presa para esperar el 2024; aunque, ahí, la inseguridad será su sombra…

MORENA tiene ya a su candidato: Marcelino Trejo, presidente del Colegio de Abogados. Es un prestigiado profesionista que ya padeció en carne propia el dolor de la inseguridad, en su familia; por lo tanto, sería un factor determinante de su interés. Lo avala su limpia trayectoria profesional y social…

Así, quien gane León en el 2021, ganará Guanajuato en el 2024.

DA