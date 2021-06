¿Quién mató a Sara? (Segunda y última parte)

Ahhh sí, don César también embarazó a la esposa de su hijo Rodolfo. Total, el señor era un verdadero tipejo sin valores, de esos que no le hacen falta al mundo. Para cerrar con broche de oro, desprecia a su hijo José María por ser gay, es más, le puso una madriza.

La venganza de Alex va cobrando forma y exhibe a don César como asesino de animales al tiempo que va descubriendo una red de trata de blancas comandada por la mano derecha de don César, Sergio Hernández, un tipo sádico que goza mutilando mujeres mientras escucha música clásica.

Y bueno, no podía faltar una historia de amor. José María Lazcano y Lorenzo Rossi deciden ser padres y alquilan un vientre. En la historia resulta que están siendo súper exigentes para elegir a la mujer, sin embargo, José María “coincide” con una vieja amiga de la escuela de nombre Clara y así de rápido decide que ella es la indicada y se la lleva a vivir a su casa. La decisión traerá consecuencias funestas pues “Moncho” el novio madreador de Clara termina por amenazar a la pareja y se suscitará un trágico acontecimiento. Por cierto, Clara trae una historia oculta relacionada con María Fernanda, la mejor amiga de Sara, que pretende descubrir qué le ocurrió a su mamá.

Otro detalle que no podemos dejar de mencionar es que en la investigación Alex descubre que Sara estaba loca, sí, tenía esquizofrenia y le daban ataques de ira. Pero bien raro amables lectores porque esos ataques solamente le daban en su casa y cuando no estaba su hermano, que no estaba enterado del padecimiento.

¿Pero por qué Sara está loca? Pues porque su padre Abel Martínez padece la misma enfermedad y qué creen, resulta que el señor era el esposo de la mamá de María Fernanda, mejor amiga de Sara, pero en un ataque de furia abusó de la mamá de Sara, así que Sara y María Fernanda ¡son hermanas!

Por si lo anterior fuera poco, en el capítulo final de la segunda temporada, un tal Nicandro Gómez de la Cortina, amigo de los Lazcano y para quien Sara vendía droga, habla sospechosamente por teléfono con alguien y le dice “nadie puede enterarse que nosotros la matamos ni que ella fue el primer experimento”

¿Será que en la tercera temporada Sara aparecerá como zoombie o como terminator?

Conclusión:

Es profundamente entretenida y pues sí, sí la recomiendo si sólo quieren pasar un rato divertido y maratonear el fin de semana.