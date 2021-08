Razonar vs. Despertar

El diálogo se orientó hacia buscar el camino para garantizar la supervivencia del ser humano; yo argumentaba: ¡Debemos razonar!, mi hijo Santiago replicaba: no es suficiente, debemos ¡Despertar!

Cito de Wikipedia: “El niño de Nariokotome o niño de Turkana es el apodo del fósil KNM-WT 15000 (cifra de referencia por Kenya National Museum-West Turkana); se trata de un esqueleto casi completo —tan solo faltan manos y pies— correspondiente a un joven homínido que falleció entre los 11 y 12 años de edad, hace aproximadamente 1,6 millones de años.” Ahí describen las limitaciones y diferencia que tenía el cerebro de este espécimen a partir de su pequeñez (tamaño) comparado con el del ser humano moderno; entre ellas destaca su incapacidad para tener un lenguaje como el que hoy nos permite el avance científico y enfrentar retos y problemas de forma colectiva.

Ello viene al caso dado que el pronóstico de los científicos, es que los recursos que sostienen la vida, al ritmo de deterioro que tenemos no van a durar más de doscientos años (los corales están muriendo, el amazonas se deforesta, los peces van camino a la extinción por contaminación de océanos y sobreexplotación, Ciudad del Cabo estuvo a punto de quedarse sin agua en el 2018, la población sigue creciendo, la tierra deja de ser productiva por el uso de químicos y pesticidas, el egoísmo y el individualismo caracterizan a nuestras sociedades, nuestros ríos son cloacas y el aire de nuestras ciudades no se debe respirar.); si comparamos esto con el 1.6 millones de años que ha requerido la evolución de los humanos, simplemente nos vamos a acabar el planeta y vendrá la extinción antes de que evolucionemos lo suficiente para dejar de hacer estupideces y revertir el deterioro ambiental y de recursos… A menos que… a menos que quienes están despiertos ya y se dan cuenta de la hecatombe por venir, asuman el liderazgo de la humanidad e impulsen el “despertar” que nos permita tomar consciencia para actuar de forma inteligente para rescatar el planeta y dar viabilidad a las futuras generaciones; lo que es muy improbable, porque para ser “presidente” o líder mundial, casi es requisito no estar despierto y solo buscar beneficios a corto plazo.

El argumento de mi hijo, es que “el razonar” es insuficiente ya que se basa en el análisis de la información que poseemos, la que por definición es limitada y variable en cada persona de acuerdo a su origen y circunstancia; en cambio “el despertar” te da la habilidad de separar lo que yo soy de lo que pienso o de mi circunstancia, es decir, despertar es el saberse a sí mismo sin identificarse con la mente y sus ideas, en otras palabras, no soy lo que es mi cultura, sino que soy lo que soy. Quién está dormido no se da cuenta de que no es su mente ni es lo que piensa, entender y vivir esto es despertar. El despertar te puede convertir en compasivo y sabio, la inteligencia no necesariamente, es así como el que despierta da prioridad a la vida y actúa en consecuencia y si bien razonar y despertar son complementarios, la solución efectiva vendrá de quienes estén despiertos, no de quienes simplemente razonan; para ser más descriptivo, el despertar permite una experiencia más profunda que lleva a la acción.

La mayoría de las personas son prerracionales, los guían las emociones y les rige la inteligencia emocional, caracterizada por: la emoción, el sentir, la supervivencia física, buscan el ¿qué? y es amoral; el siguiente nivel, inteligencia intelectual, se caracteriza por usar la mente, pensar, busca el ¿cómo? y aspira al control, se fundamenta en la capacidad de pensar y también es amoral; finalmente, está la inteligencia espiritual, su esencia es el Ser y busca la sabiduría, por definición es moral y aspira a la felicidad. Es la inteligencia espiritual la que da pie a: ¡El despertar! y debería, en mi opinión, ser la aspiración de todo ser humano y de todo padre y madre respecto al desarrollo de sus hijos; consecuentemente, la aspiración de todo estado respecto a la formación y educación de sus ciudadanos, quienes con su pensamiento y acción darán forma y vida a las decisiones y acciones sociales que sustenten la supervivencia sustentable y la posibilidad, para todos, de acceder a una vida digna… ¡Así de sencillo!

