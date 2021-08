Reafirmar la fe

XXII domingo del tiempo ordinario

Sin la sabiduría que viene de Dios, la vida se vuelve inútil y complicada. De hecho, la fe es un modo de vida fundamentado en la sabiduría y en el amor divinos. Es un camino que nos lleva a Dios para que nuestra vida sea plena en Él. De ahí, el gran propósito de la Palabra de Dios en este domingo que, bajo esos parámetros, nos mueve a clarificar y purificar nuestra fe.

Moisés le habla al pueblo: “Ahora, Israel, escucha los mandamientos y preceptos que te enseño… Guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, se dirán: en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente” (Dt. 4, 1-2.6-8). Dios ya mostró sus prodigios al pueblo en el desierto y también hizo una alianza con él, pero ahora es importante que el pueblo aprenda a vivir de los preceptos que Dios le ofrece. Los mandamientos son sabiduría divina, que no tienen como fondo principal mostrar que el pueblo de Israel está sobre los demás pueblos, sino hacer ver que Dios siempre es cercano, que guía y acompaña a los suyos. Por eso, Él mismo bajó al Sinaí para darle al pueblo sus preceptos.

Jesús, en el evangelio, es confrontado por los fariseos y los escribas porque los discípulos comen sin lavarse las manos. A lo que Jesús contesta: “Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¡Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos! Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres”. De hecho, los escribas y fariseos habían agregado a la ley de Moisés tantos otros preceptos y costumbres, que sostenían haberlos recibido por vía oral. Eran tantas reglas y las imponían con extremo escrúpulo que era casi imposible cumplirlas. Muchas cosas, incluso, como escuchamos en el evangelio, estaban más apegados a la higiene del cuerpo. De ahí la reprensión de Jesús, del falso culto, de la falsa fe: “¡Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí!

enseñanza del Señor, contra la exterioridad del culto, tiene una validez permanente que nos lleva a purificar la religión, para hacerla más auténtica y encarnada. Hay reglas, ritos y expresiones religiosas que nos hacen aparecer, pero su efecto se esfuma en la nada. En cambio, la sabiduría que viene de Dios nos hace ser, nos da riqueza interior, genera convicciones de vida.

Rompiendo, precisamente, con toda una visión muy pobre y tradicional sobre el sentido de la religión y en general de la fe, el apóstol Santiago escribe: “La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre, consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y en guardarse de este mundo corrompido” (Santiago, 1, 21-22. 27). Los huérfanos y las viudas, en la tradición bíblica, aparecen como símbolo importante de los marginados. La fe es un camino, es un modo de vida, que tiene como fin máximo el encuentro con Dios, que se nos da en su Palabra y en los sacramentos, pero que también palpita de modo cotidiano e intenso en cada persona, en especial en aquellos más necesitados. Como dice el Papa Francisco: “¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado… No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad…” (Misericordiea Vultus, 15).

Mientras cada mandamiento dado por Dios, como lo recuerda Moisés al pueblo, intenta centrar nuestra atención en Dios mismo, en el valor de las personas y en la recta ubicación de las cosas materiales (Dt. 4, 1-2. 6-8), la fe superficial, que enfatiza más los ritos vacíos y el folklor, nos lleva a sobrevalorar las situaciones secundarias en demérito de lo esencial. En una fe así, desde luego que lo primero que se descarta es al mismo Dios y al prójimo. Los mandamientos, con la plenitud que les da Cristo, son gotas de sabiduría que nos facilitan colocarnos frente a Dios y frente a los demás.

De hecho, la corrupción actual del tejido social, lo primero que hace es distraernos de lo que es esencial en la fe y en los valores religiosos. Y, en consecuencia, fácilmente dejamos de trabajar por dignificar al ser humano. Cuando el corazón se vuelve superficial y se desgasta de más en lo que es secundario, ¿cómo podremos apreciar la verdadera belleza y el encanto de la vida?

