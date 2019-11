***REBELIÓN EMPRESARIAL

El amago del líder empresarial José Arturo Sánchez de abandonar la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia va en serio. Ayer fue la sesión mensual del Consejo Coordinador Empresarial y los capitanes de las cámaras lo respaldan.

***PACIENCIA AGOTADA

Ya se les está agotando la paciencia con el Nuevo Modelo de Seguridad que opera a medio gas. Los empresarios quieren que toda la Policía (no sólo 26) levanten denuncias y una Policía Investigadora del Municipio que colabore con la Fiscalía. Los empresarios impulsaron “La Mesa” hace casi cuatro años y no quieren ser comparsas del fracaso.

***SENADO Y LA SEGURIDAD

El Pleno del Senado aprobó por la mayoría de Morena y aliados un punto de acuerdo en el que exhorta al gobernador Diego Sinhue Rodríguez; al secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca; y al fiscal general, Carlos Zamarripa, para que presenten la estrategia de seguridad del estado, avances y resultados.

*DISTINTA VARA

La panista Alejandra Reynoso subió a Tribuna a revirar que el argumento del punto de acuerdo es la “evidente confrontación de los grupos delictivos por controlar el trasiego de droga y el robo de combustible”. Y consideró incongruente que tratándose ambos de delitos federales no lo exijan también a la autoridad federal.

*LA DEFENSA

La leonesa sacó el repertorio de delitos del fuero común en los que Guanajuato está por debajo de la media nacional (secuestro, extorsión, feminicidio, robos). “Me hubiera encantado que este dictamen se lo hubieran preguntado al Secretario de Seguridad Nacional (Alfonso Durazo, quien el martes compareció en el Senado)”.

*MORENA, SIN HABLAR

Al final sin más alegatos se votó. No habló Malú Mícher, quien promovió hace meses el exhorto, y ausente al momento en la sesión; ni la senadora Antares Vázquez, que ganas no le faltaban pero le recomendaron no confrontarse. Lo cierto es que Guanajuato está manchando de sangre, y todos deben de responder.

***MÉDICOS RESIDENTES

A convocatoria de la senadora Alejandra “La Wera” Reynoso este sábado 9 de octubre se realizará en León el “Foro de Médicos Residentes, retos para una nueva generación”. El objetivo es el de recabar propuestas para presentar una reforma legal que abone a mejorar las condiciones en las que llevan a cabo su trabajo.

*FORO EN LEÓN

Es seguimiento al Foro Nacional de Residentes Médicos que se realizó el 13 de julio, convocado por la Comisión de Salud del Senado. La panista tomó la bandera de los residentes y pretende realizar cinco foros en el País, el de León es el primero.

*TODOS OPINEN

El foro será en el auditorio del nuevo Hospital General de León y se esperan sobre 100 personas. Entre los asistentes anote al diputado federal secretario de la Comisión de Salud, Éctor Jaime Ramírez; el secretario de Salud del Estado, Dr. Daniel Díaz; el embajador juvenil de salud y organizador, Félix Reynoso Gallardo.

***DIPUTADO VS. ZERMEÑO

Entre los que demandaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Roberto Zermeño Vargas por presunta falsificación de actas del Club León, aparece como primer vocal de la asociación el diputado federal Fernando Torres Graciano. En septiembre de 2017 se admitieron nuevos socios y uno de ellos fue el panista.

***LOS EX, SE REAGRUPAN

La asociación que integran 18 expresidentes de cámaras industriales en León toma nuevo empuje. Chema Padilla asumió la Presidencia de “Pro-Guanajuato” en relevo de Carlos Sánchez Silva. El 4 de diciembre sesionarán y así lo harán cada mes con el objetivo de tener una mayor participación en los asuntos de interés público.

*LOS NOMBRES

Entre sus integrantes anote a: Gerardo Stover, Nacho Villafuerte, Alberto Romo, Sergio Castro, Armando Martín Dueñas, Alfredo Gallardo y Luis Fernando Gómez.

***BÁRBARA CONTRAATACA

A los señalamientos públicos del ex alcalde y hoy titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, embarrando a la administración ‘barbarista’ en la pérdida del Estadio León, respondió en Twitter Bárbara Botello Santibáñez: “Si hubo moches sería en su administración con el estadio, las gasolineras, permisos para casinos”. Así se llevan.