Rechazo a manipulación electoral

"Urge liberar la conciencia cívica. Reto de nuestro tiempo"- Juan Aguilera Azpeitia

Algún ciudadano avispado me dirá que todo es lo mismo o sea que los partidos, políticos en activo, aspirantes a candidatos y candidatas para el puesto electivo que sea, tienen que "granjear" a los ciudadanos, hombres o mujeres.

Es una gran realidad, que no llegó ahora, viene de muy lejos, sobre todo en México.

Pero ubiquémonos en nuestro momento para reconocer que ya hay millones de votantes "maiceados", o sea que reciben ayuda, en una u otra forma, generalmente desde el poder y entienden, porque los tontos ya se acabaron, que a la hora de ir a las urnas, deben cruzar la boleta por la persona o partido "generoso". Así los sufragios resultan muy bien atados y la cascadita de efectivo no parará.

Decía Rivas Larraudi que "el hambre es canija y más los que la aguantan". Por lo mismo no solamente quien tiene el poder sino que los gobiernos de toda laya, para sostenerse en el mando o escalar, se tornan dadivosos.

En plena campaña, del nivel y naturaleza que sea, los que se proyectan o aspiran a cualquier cargo reparten desde mochilas hasta calentadores solares, camisetas o sombrillas, despensas,pantallas, bolsas para el mandado, todo claro está, con la marca de la casa. Mentalmente esa persona que recibe, resulta condicionada. Sus neuronas no son remisas y le recordarán en un momento dado de dónde procede la bondad.

Porque esa situación, que es una atadura en apariencia invisible pero real, las casas o personas encuestadoras ya comenzaron a encontrar lo que se denomina tendencias o intención del voto.

Claro que el resultado puede ser de calificar objetivamente a un partido en el poder o un gobernante en ejercicio, si hay madurez objetiva y apreciativa de la persona entrevistada, pero también se mezclan las respuestas con una valoración superficial, interesada o incompleta.

Pongamos simplemente dos ejemplos reales: el gobernante en ejercicio municipal prometió, en su campaña, crear en ese municipio quince preparatorias. Se le aplaudió en el momento de la oferta, pero se le olvidó que no era asunto de solo querer sino que requería una adecuada planeación y, algo fundamental, recursos para la erección y el sostenimiento. No logró nada.

El otro: se compromete a darle a toda la población seguridad, sin entender mínimamente lo complejo de una estructura de capacitación y buenos salarios para los policías y lo peor que sería ignorar la búsqueda y ubicación de una persona inteligente y valerosa, que no se dan en maceta, para encabezar las acciones. Otra vez tumbos a la pared.

Esos fracasos tan evidentes, el ciudadano común, a la hora de ser encuestado los olvida o si es afiliado de un partido, simplemente da la respuesta para calificar, por solidaridad, al edil en positivo.

Es ya la hora de que los ciudadanos y ciudadanas metamos la cabeza en balde de agua fría, para razonar y actuar.

En tratándose del municipio leonés cualquier aspirante a alcalde o alcaldesa, que tome en serio el desorden de Sapal y proponga, pero en realismo pleno, con palitos y bolitas, acabar con esa terrible sangría millonaria que le hacen al pueblo, se llevará carretadas de votos si se compromete a retornar el organismo al poder del municipio, para que el gobierno maneje y administre directamente esa paramunicipal y mejor cuando muestre que en vez de rapiña habrá agua para los marginados que a la hora de votar tienen el mismo valor decisorio que el ciudadano más potentado.

Esto claramente nos indica que los votantes, desde ya, debemos liberar nuestra conciencia cívico-política. O sea que antes de responder a la encuesta o ir a la urna tenemos que ver, analizar y juzgar dentro de nosotros mismos, como en ejercicio de introspección, para decidir no solamente de manera libre, sino responsable, quiénes queremos que nos gobiernen.

Hoy la prioridad es soltar las ataduras de quienes dan por interés y de quien promete fantasías al estilo del candidato que declaró en un pueblo hacer un puente y cuando le gritaron que allí no había río, muy jactancioso, repuso: "también les haremos su río".

Resulta de urgencia insistir que llegó ya el momento de la madurez mediante la cual los mexicanos soltemos las cadenas que entran por el el bolsillo y la fantasía. No digo que rechacen lo que gobiernos, partidos, candidatos les dan, porque en el fondo es dinero del mismo pueblo, que de una manera u otra forma sale del erario público, pero de lo que se trata es de no vender la primogenitura por el plato de lentejas. O dicho de otra manera: no dejemos, como razonó Pito Pérez, que "el estómago decida en vez del cerebro".

Si la razón y la conciencia actúan, de los próximos eventos electorales, vamos a tener mejores gobiernos.