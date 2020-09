Recibiendo migajas

Por dos décadas en este espacio he intentado dar elementos de reflexión y de acción para construir un estado más próspero y justo. Partiendo siempre de que no es suficiente criticar, sino que es indispensable proponer y meter allí la vida, el corazón y el bolsillo. Culturalmente los mexicanos esperamos todo del gobierno o del cielo y discutimos mucho y hacemos poco o nada para remediar nuestros grandes males. Entonces, frente a la grave situación nacional, ¿qué hacer?

Para quien ha emprendido, realizado trabajo profesional o abierto una empresa, -y que no recibe sus ingresos de la nómina gubernamental, o del partido político donde milita-, es fácil comprender lo que digo. Es el esfuerzo, el trabajo, el estudio, lo que nos permite vivir y sobrevivir a diario. No hay nada regalado, no obstáculos, sino una visión confiable del futuro. Esa es la labor que busqué hacer en mi vida. Las obras educativas y sociales, son colectivas y se construyen con el esfuerzo comunitario. Me lo enseñaron cantidad de obreros y campesinos en las obras en las que participé y viví. Solo extender la mano y pedirle a otros incluido el gobierno, corta la creatividad y la capacidad de creación de las personas.

Bueno. Esta semana el gobierno federal anunció que en el presupuesto 2021 nos vuelven a recortar el presupuesto; es decir, nos devolverán miles de millones menos, de nuestro dinero. Del que generamos aquí y que toma el gobierno federal vía impuestos a la renta y al consumo. Lo que hace el Presidente AMLO a Guanajuato -medido por el enorme recorte en el gasto federalizado per cápita-, es un castigo, algo injusto. La ley establece en México criterios de asignación a partir del pacto federal, aquel que dice que aquellos estados que más tienen, más aportan y menos reciben; solo que aquellos estados que menos aportan y más necesidades tienen, son los más beneficiados.

Con mis alumnos en la maestría de contabilidad gubernamental, es una delicia realizar con tanto talento de abogados, financieros y contadores, algunos análisis del entorno y del ejercicio presupuestal, para llegar a la conclusión que el presupuesto en nuestro querido País, ha sido y es, un instrumento político para castigar y beneficiar. Así lo constatamos en la Ciudad de México cuando Fox la castigaba con reducciones presupuestales que AMLO denunció.

Este año, es cierto, el gobierno federal no tiene dinero. Se acabó los “guardaditos” y en el 2019 nos metió a una recesión económica que también “secó” al gobierno federal en sus gastos de operación de inversión. Su acierto de mirar y beneficiar a los más pobres era una exigencia histórica que hicimos muchos, pero no se puede repartir lo que no se tiene. Si no se genera riqueza, no se pueden hacer programas sociales.

La concentración centralista del presupuesto 2021 que propone el Presidente AMLO al Congreso para “poner todos los huevos” en la canasta del quebrado PEMEX, al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas y al Aeropuerto de Santa Lucía, tendrá un efecto recesivo en los estados del norte que más aportan riqueza a País. Lo estados generadores de riqueza al no tener este sexenio dinero para inversión, no podrán crecer como en el pasado. Es una regla simple como en una empresa. Si no reinviertes utilidades, la empresa se acabará. Aproximadamente de cada peso que generamos los estados del norte, 20 centavos son regresados a estado y municipios; la federación retiene 80 centavos. Es un costo enorme administrativo de un corporativo obeso e ineficiente que no devuelve a las sucursales más productivas los remanentes para adquirir capital de trabajo e invertir.

La realidad funciona distinta a como lo ve nuestro Presidente. No se crea de la nada la riqueza; se hace con la combinación de capital y trabajo, de emprendedores y de trabajadores. La labor del gobierno federal es crear condiciones para que se produzca y el legislativo le toca diseñar leyes más justas de la distribución. Pero si no se regresan los remanentes de impuestos de ISR e IVA a los estados, las economías más prósperas detendrán su recuperación.

Ya vamos saliendo gracias a la fuerza empresarial y laboral de los mexicanos; de los 150,000 empleos recuperados, la totalidad se deben a las empresas privadas, no al gobierno.

Quisiera ver a nuestro Presidente AMLO inaugurando obras, promoviendo la inversión productiva, animando a los jóvenes a abrir incubadoras, entusiasmando a la gente a producir con energías limpias y a creer en la ciencia y la tecnología. Por eso, el gobierno federal, tendría que regresar a Guanajuato los impuestos por la riqueza que creamos y no castigarnos. Los números no mienten. El presupuesto 2021 de gobierno federal y el capítulo de gasto federalizado lo muestran: recibimos migajas del pan que hacemos.

DA