Hay una sombra oscura en el país, un estado de ánimo negativo, el Presidente que debería unir a los mexicanos y sumar esfuerzos, siembra el odio, el rencor, el deseo de venganza y la estigmatización todos los días en las mañaneras. La condena a sectores de la sociedad simplemente por no apoyarlo, por no plegarse a su tan unipersonal forma de pensar es lo acostumbrado.

Hay una energía negativa intencionada, una necesidad imperativa de buscar culpables, no es solamente la obsesiva idea de la corrupción, es una carga afectiva que borra la imparcialidad, un caso compulsivo, ególatra; un rencor profundo que lo impele a crear estereotipos, a tomar cada decisión con un referente negativo, a ser la bascula que inclina el castigo, el poseedor de la verdad que no acepta ideas diferentes.

Lo pernicioso, la desconfianza, la inmovilidad caracterizan estos tiempos de tenebra, usar el pasado como pretexto para destruir el presente es el mayor empeño y la apuesta al deterioro la máxima prioridad, sin importar la pandemia, los indicadores y la crisis económica.

Y lo peor es que no vemos una salida, porque la animadversión y los fantasmas que pueblan su día a día, indican la imposibilidad de cambiar la forma de conducirse y de asumirse como el presidente de todos, al amparo de la ley, sin ser el rey del espectáculo, el encabezado de ocho columnas, con la seriedad requerida en un país tan diverso.

Se acerca la fecha del Informe de Gobierno, pocos resultados se esperan de lo concretado, de proyectos cristalizados a dos años de esta administración, la ideología y la política avasallante importan más que los logros.

Resaltan los embates a las instituciones que se crearon como contrapeso democrático, -muchas de ellas con el apoyo de la izquierda en su momento- y el reparto de dinero indiscriminado a amplios sectores de la población sin objetivos medibles, por supuesto, con recursos producto de la expoliación y no de la producción; promesas, éxitos por decreto, el simplismo “ramplón”, como una constante de actuación.

Vivimos la práctica diaria de comunicación insuflando los peores sentimiento con una capacidad enorme para destruir, para sembrar lo negativo, para permear en todos nosotros y desafortunadamente, no les queda otro recurso más que seguir alimentando los trolls, los bots y los medios que no se atreven a pensar y manifestarse diferente, porque como diría Vargas Llosa, en “esta civilización del espectáculo”, si no lo haces se olvida, la gran nota desaparece en cuatro días, el show releva al ejercicio de gobierno sin éxitos.

No podemos estar de acuerdo con lo que sucede, no importando ideologías para justificar estas conductas, la justicia, la equidad o cualquier fin noble, jamás se construirán con rencor, el odio corroe, es una masa que fermenta y crece destruyendo todo al final, lo sombrío nunca dará a luz una sociedad justa y basada en el humanismo, no podemos vivir con esta sombra oscura.

DA