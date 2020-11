Recursos y parto de los montes

Cuando se escriba la historia de esta Ciudad leonesa y orgullosamente bicicletera, se va a tener que detener u ocupar el autor en describir las vicisitudes y hechos que se registraron en esa gran vía denominada Bulevar López Mateos; desde los incidentes para su muy complicada creación, hasta los manoseos y costos que diversos gobiernos dilapidaron en busca de cosechar aplausos.

No es posible acometer ni parte de esa tarea ahora y menos en espacio de que disponemos, empero es pertinencia obligada recordar que sin un estudio previo se quitaron estacionamientos y colocaron grandes macetones no para embellecer sino con la torpeza de liquidar todos y cada uno de los negocios que allí fluían. Las víctimas lo recuerdan y lamentan. Hoy esos espacios son monumento a la estulticia.

Pero ubiquémonos en el momento actual simplemente para meditar o sumar imaginariamente todos los recursos humanos, técnicos y económicos que se han invertido para resolver si va o no va un tramo de ciclovía. El lector y la lectora ayúdenme con su memoria: técnicos en lo que se conoce como comunicación vial; expertos en movilidad ciudadana, el City Manager y su personal costoso, aplicado a dar luces. Una dama ilustrada que marca pautas, el ex colombiano y sus alertados serviciales que opinan para una definición, alguien más que observa si la flecha está bien en el sitio que se colocó o el semáforo da tiempos correctamente. Ah y por si fuera poco una encuesta a efecto de que opinen unos y otros o sea ciclistas y manejadores de autos, para llegar a decidir si va, o no va ese tramo de ciclovía.¡Háganme el señalado favor de contabilizar!.

Sería bueno recordar, con esta realidad, el parto de los montes, que se cimbraron y en lugar de una erupción volcánica, ¡salió un ratón!.

En serio resulta pertinente meditar los costos financieros que ha implicado tal tarea. ¿Alguien podrá calcularlos?. Es una hazaña, nada fácil de acometer. Mejor pensemos que si con todos esos fondos se podía haber iniciado un segundo piso. Al cabo estamos en tiempos de ocurrencias.

La verdad es que en un tema tan no diminuto sino simple para planificadores y estructuralistas preparados, se le han metido muchas manos pero poca inteligencia. Para refrescar la memoria de los lectores les recuerdo que en la esquina de Mérida y Bulevar hay un edificio con negocios y hotel. El propietario quería que los autos entraran de frente. En el Ayuntamiento le dijeron que era imposible, los expertos en vialidad locales decían que no. Entonces él propuso los estudios de conocedores queretanos, que le cobraron y realizaron esa pequeña obra o sea le encontraron la cuadratura al círculo.

Lo de la ciclovía en el Bulevar, está como los quehaceres en la cocina, sobre todo a la hora de guisar, que cuando se meten muchas manos hay el riesgo de que a los guisados les sobre o falte el punto de exquisitez.

¿No será tiempo ya que en este asunto de mediana monta, el Honorable le dé solución?. Y a otra cosa mariposa puesto que los problemas de una gran Ciudad, no esperan.

Nota Marginal: una oración por Martín Guardián, que ha dejado no uno, sino muchos lugares vacíos. Descanse en paz.

DA