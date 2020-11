Reflexiones electorales

Contrario a lo esperado, Joe Biden no ganó con la amplitud anunciada la elección para Presidente de los Estados Unidos, las encuestas y los pronósticos fallaron, confirmando un fenómeno que sucede en todo el mundo: la gente está mintiendo -no es sorpresa- no revela su verdadera intención de voto y de preferencia electoral, independientemente de que las encuestadoras sean serias, que no sean pagadas o cuchareadas como coloquialmente se dice.

Lo que sí sorprende y alarma, es que falló la expectativa del voto de rechazo al presidente Trump, porque significaba un rechazo al racismo, a la discriminación, a las conductas de agandalle en la Corte Suprema, al discurso xenofóbico y supremacista, a la falta de sensibilidad del “todo va bien”, incluyendo la pandemia y las miles de muertes de ciudadanos estadounidenses.

Siempre he dicho que para México no hay mayor impacto por el hecho de ganar Republicanos o Demócratas, pero Trump no merece un espacio en ningún lugar, menos gobernando, es un ser humano espantoso con poder, patológico, sus mentiras suman más de 22,000 en su tiempo de gestión, con un promedio de 14.6 mentiras por día; de hecho el miércoles pasado, dos días después de la elección, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, la transmisión tuvo que ser suspendida por las cadenas más importantes de televisión porque lo que estaba declarando era falso, no había evidencias probatorias.

El dinero, el control de mayorías, el uso de las Cortes, los sentimientos de resentimiento en sus seguidores, es lo que usan Trump y varios presidentes en el mundo al no tener más que ofrecer.

Son capaces de prefigurar fraudes, de cuestionar la legalidad, de poner a su nación al borde de estallidos sociales; aunque creo, que al final, en Estados Unidos prevalecerá la institucionalidad e incluso los mismos Republicanos no lo seguirán en sus desvaríos.

Que patético que el poderoso Trump, aquel hombrón que grita, acosa y amenaza, el hombre más poderoso del mundo -ahora grotesco “como tortuga obesa bocarriba, zangoloteándose al rayo del sol, certificando que su tiempo se acabó” -según lo describe A. Cooper en CNN-, grita: “me robaron”.

Qué irresponsabilidad, el propio presidente desacreditando a las instituciones creadas para fortalecer la democracia, presentando a su país como un lugar en el que no se respeta la legalidad y el voto bien intencionado de los ciudadanos, incluso de los que votaron por él.

Qué afrenta ridiculizar a su patria ante el mundo, Rusia y algunos otros deben estar felices al contemplar la división ciudadana.

Lo que queda claro con los resultados cerradísimos de la elección, es que USA está dividido, partido en dos, confrontado y Trump alienta esos sentimientos embriagado de poder, aislado y prepotente.

Repito el comentario de la semana pasada en este espacio, qué nos pasa en el mundo, qué sucede en aquel país, cómo pueden apoyar y abrazar con su voto a alguien que descalifica la pandemia y las muertes, que es capaz de separar las familias de migrantes, de infringir un dolor inmenso a una madre, a un niño, a una comunidad desmembrada y quebrantada en su amor; cómo pueden seguir a un líder denostador, agresivo e inconsecuente, que con millones de votos pendientes de contar, sale muy temprano al día siguiente de la elección para declararse vencedor, y afirmar además que acudirá a la Corte porque le hicieron trampa.

La lengua los enreda, si en ese momento afirmaba que había ganado, para qué impugnar y acudir a la Corte; patéticos líderes que siempre ven complots y fallas en los demás para paliar lo que no ellos pueden hacer. En este caso, haber convencido en los cuatro años que tuvo de gobierno a la otra mitad de estadounidenses a votar por él, a que se sintieran representados y seguros en sus derechos. El show ha terminado, ahora toca enfrentar los problemas.

DA