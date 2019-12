***RELEVO

En reunión de autoridades de seguridad estatales y federales en Guanajuato este viernes en las instalaciones del C5i se presentó a Walter Orlando Suárez Acosta como nuevo delegado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI -antes CISEN-).

***ATAQUE AL QUE SE VA

El funcionario viene de desempeñarse en esa responsabilidad en Campeche. Toma el sitio de Juan José Olvera Soriano, quien el pasado 18 de septiembre resultó herido en un ataque por intento de asalto en la carretera Salamanca-Celaya.

***A LAS ÓRDENES

Se presentó con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala; el de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca; el comandante de la XII Región Militar, Miguel Hurtado Ochoa; el delegado de la Fiscalía General de la República, Alfredo Montes, y más.

**** MARCHAS ANTI-AMLO

Para mañana domingo 1 de diciembre se está convocando a marchas de protesta en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en más de 30 ciudades del País, y del terruño están incluidas las principales urbes: Celaya, Irapuato y León.

* EN EL ARCO

En León la convocatoria la realiza el movimiento “Sumando Conciencias por México”, que encabeza Ricardo Curiel Padilla. La cita vestidos de blanco es a las 11 a.m en el Arco de la Calzada, marcharán por la calle Madero hasta la Plaza Principal en donde darán sus mensajes para evidenciar su molestia con el rumbo del País.

* PRENDEN LA MECHA

Este grupo nació el 29 de septiembre cuando también salieron a protestar por aquella ocurrencia del senador Ricardo Monreal de la desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, que, como se advirtió, terminó en nada. Algunos ciudadanos decidieron entonces organizarse para hacerse escuchar.

* SIN BANDERA POLÍTICA

El convocante defiende que, aunque integrantes de partidos políticos de oposición han decidido sumarse en apoyo, se trata de una marcha de ciudadanos, así que los partidos no están en la organización, deben ir sin bandera política y no son oradores. En lo personal dice que es un empresario inconforme y no milita en algún partido.

* LAS MOTIVACIONES

Ricardo Curiel argumenta que salen a la calle para manifestarse por las acciones que atentan contra la democracia del País, como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, la designación fraudulenta de Rosario Piedra en la CNDH, el asilo al dictador Evo Morales, y desde luego por el año más violento en la historia reciente.

* RESPALDO AZUL

A la marcha se sumará la militancia del PAN, aseguró el dirigente estatal, Román Cifuentes Negrete, en su carácter de ciudadanos y sin portar insignias de partido. Dice que han visto con inquietud la convocatoria en redes sociales y que es oportuno pasar del reclamo entre amigos a manifestar en la calle la inconformidad.

* ROMÁN

El panista criticó el nulo crecimiento económico, falta de combate a la corrupción, la opacidad en los programas sociales. “Les hace falta una buena dosis de humildad para entender que hoy los ciudadanos queremos resultados en seguridad, economía, respeto al federalismo y a las instituciones democráticas”, expresó el líder blanquiazul.

*** FEMINICIDIO, RABIA

Del terrible feminicidio de Abril Pérez habló en los medios nacionales la senadora leonesa por Morena, Malú Mícher, quien lamentó que es aún más grave porque el Poder Judicial pudo haberlo prevenido pero la agresión previa fue reclasificada como violencia familiar y liberado su agresor (el exesposo Juan Carlos García).

* NOS ESTÁN MATANDO

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado refirió que hay leyes y capacitación, pero eso no basta porque “estos señores interpretan nuestro derecho a una vida libre de violencia como quieren, les dijo temo por mi vida, qué quieren que les digamos para que entienda que sí nos están matando”.

**** WERA, INFORME

La senadora leonesa por el PAN, Alejandra “La Wera” Reynoso, rinde el día de hoy su 1er. Informe de Actividades en el Auditorio Mateo Herrera del Forum Cultural. Se espera la acompañe el presidente nacional del PAN, Marko Cortés; el coordinador del Grupo Parlamentario, Mauricio Kuri; y varios de sus compañeros de bancada. La agenda de Salud, Economía y Relaciones Exteriores, entre los de su interés.