Renglones torcidos en la sociedad

El día que condecoraron a Daniel Cid Villagómez por sus años de servicio en el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), al finalizar su discurso dijo una frase que prendió al auditorio: ¡Todos somos el INAH!.

Hubo quien le dijera que había cerrado el evento con broche de oro. Desde entonces el concepto se hizo lo que hoy se llama viral.

Traigo esa idea para a la vez que exaltar la tarea que realiza el DIF de nuestro municipio en favor de los indigentes, recordarles a los leoneses en general que en una labor de esa naturaleza todos, sin ningún distingo, debemos involucrarnos para rescatar vidas.

Muchas veces exigimos, reclamamos y hasta con enojo, que la autoridad cumpla con su deber en ese renglón tan sensible. Y luego de la exigencia quedamos orondos,a la espera de resultados.

Si reflexionáramos, siquiera por un instante, que somos parte de la comunidad por lo que cuanto ocurre en ella nos involucra, en ese momento nuestra actitud cambiaría para hacer algo por los demás, nuestros hermanos o hermanas caídos en desgracia.

Aprovecho para rendirle tributo de agradecimiento a un ser ejemplar, coecillense, sencillo vendedor de exquisitas, deliciosas tripas fritas, Martín Jiménez Morúa, conocido como "El Carnalito", que con sus hermanos continúo la tradición de ese servicio fundado por su señor padre don Carlos.

Una noche Martín pensó que rescataba a un ser humano, quien por años deambulaba entre San Juan y San Francisco. Desnudo, solo con un raído y viejísimo calzón y sobre el lomo trozo de cobija con los microbios del universo. Se sabía que Jesús era el nombre del indigente (conocido por su apodo de El Champion), que comía de lo que le daban o recogía del piso en su eterno caminar.

Pues El Carnalito, soñó y actuó. Como a un centro de recuperación le regalaba lo que ya no se vendía en su negocio por las noches, se puso de acuerdo para enviar de interno a Jesús. Y comenzó la tarea humana y cientîfica de rehabilitación. Hoy Jesús, ya casi totalmente recuperado, le a de dar gracias al Carnalito a quien Dios llamó, es seguro que para premiarlo con el Cielo, en estos tiempos de Covid.

¿Qué tan lejos o cerca estamos de hacer un bien a los semejantes que por los motivos que sean resultan indigentes?. Porque el DIF en este renglón tan sensible cumple al extremo en su tarea rescatista que dirige Luz del Cármen Rivera López para núcleos vulnerables, pero, ella lo ha expresado con claridad, que hay resistencia de personas que no aceptan la ayuda humanitaria.

La indigencia tiene sus porqués sociológicos, psicológicos, de desajustes familiares que tal vez usted y yo conocemos, pero que no "le entramos al asunto", como se dice en forma coloquial para no resultar metiches. "Cada quien con su tema y que con su sopa lo disfruten", reflexionamos para acallar la conciencia social que nos dice: "da un consejo y un peso, orienta, opina suavemente. A ese niño que no duerme en su casa, algo le pasa; pregúntale. Esa mujer que vive bajo el puente le ha de faltar algo en su conciencia, en la voluntad. Ese hombre que ya se olvidó de su familia, algo lo trastornó. Platica con él. Anímalo". Si, eso y mucho más nos ha de gritar y repetir nuestra conciencia humana y social, pero absurdamente, para no hacer nada nos quedamos con la idea fija de que para eso está el DIF, sin entender, como dijo don Daniel Cid, que todos estamos involucrados si de verdad somos seres sociables.