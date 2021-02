Repasando el refranero

Parece que la miro probando acercándose la cuchara a los labios, suavecito soplando mientras cerca de la estufa por detrás de ella me acercaba para hacerle un sinfín de preguntas ¿Por qué se llama rompope? ¿qué es eso de yema? Ella al principio contestaba afable, ya te dije si está caliente así le dicen ¿pero a quién se le ocurrió ponerle ese nombre si es el nombre de lo que lleva el huevo? Mmm no sé y, a ver cómo es que nada más enfría y ya es rompope de dónde saldría ese nombre ¿tú crees que …y sin darme trámite se alzaba alta como era para decirme: Ya chole María es la décima vez que lo preguntas ¿tengo cara de diccionario? Sus ojos me fulminaban obligándome a desprenderme de su mirada para alcanzar a escurrir silbando un: mami la última preguntita.

Hacía años que no escuchaba el largo fastidio que sueltan las frases que se acomodan con el parale, basta, bájale o un simple hasta aquí ¡ya fue suficiente ¡no friegues, cállate, déjalo pasar.

Más como dicen algunos cayó con “anillo al dedo” pues que bien sirve para exigirles a estos señores tan orondos que desde su trono gobiernan que ya le bajen tres rayitas al modo y dejen de hacer como que hacen; no somos tontos ni tenemos cara de sus payasos.

Pues sí, ya chole con tanta basura que hay en las calles de mi pueblo, con esa dejadez y mentiras de promesas incumplidas. Ya basta de mujeres muertas, maltratadas y vejadas. ¡No frieguen! con tanto raterillo suelto entre la indiferencia e ineficiente vigilancia y supervisión de la misma; con una aplicación de justicia a medias y coludida. Hasta el gorro de que los partidos propongan puro candidato de pacotilla o reciclado mismos que sirven para andar saltando de puesto en mesa.

¡Ya estuvo! de no contar con servicios de salud adecuados, tantas excusas me saben a incapacidad, fraude, huele a podrido ¿te cuestan caros los enfermos? Pues aplícate sin mandiles morados, sin gorritas azules; lléganos con unidades de servicio de primera línea que los pagos de impuestos así los cobran y los exigen. Bájale con el modito de que las vacunas se aplican con el botón y padrón de conveniencia que marca el señor que está en palacio. México es nuestro, nos pertenece, la ciudad no es de los que salen en las fotos, es tan tuya como mía que la recorremos a diario exponiendo el pellejo y la cordura.

Basta de políticos que hacen campañas con nuestro dinero, ignorando calles e inaugurando otras que dizque regalaron; laven sus trapos en otros ríos dejen de usar al pueblo para sus baños de traseros; sepan esos ansiosos de dizque servir que ya estamos hasta el cepillo de sus encuestas, así como la solicitud de nuestros datos para entregar lo que en derecho corresponde. Deberán saber que no les servirá de nada, pues el día de las votaciones nosotros haremos lo que nos venga en gana. Sus fraudes y chanchullos ya no funcionan. El hartazgo llega al mirarles la falta de decisión y el silencio de quienes debiendo dar cara por sus ciudadanos continúan aventándose la bolita del # fueteté #yonofuí “Nosécuándolleganvacunas, #noes#temadenosotros, #esfederal #Ahnoestatal” ¿y con esas respuestas creen que seguiremos votando por ustedes? Ahora sí “se quedó la culebra chillando” o ¿usted qué dice?