‘Resígnate hija, esa es la cruz que te tocó cargar’

En alguna ocasión, el ex gobernador Miguel Márquez manifestó que: “A la mujer, todo el amor y todo el dinero”. Por desgracia, esa galanura y floritura verbal no coincide con los hechos en Guanajuato, donde las mujeres no tienen igualdad de oportunidades, padecen leyes ineficientes que poco o nada hacen para protegerlas del acoso, maltrato, abuso, que genera la cultura del machismo.

Inclusive, van en aumento meteórico los feminicidios; es decir, ¡las matan por la condición de ser mujeres…! Adelante, verán la explicación que da sobre los feminicidios el cardenal Sandoval.

Recordemos que en el gobierno de Juan Manuel Oliva condenaron a 27 y 30 años de prisión a jovencitas por haber abortado, sin importarle a la autoridad en qué circunstancias las habían embarazado. Sin embargo, el castigo para el violador solo fue de tres años de cárcel.

El argumento de los meones de agua bendita fue que el varón generaba vida, aunque fuera violador, y la mujer la extinguía con el aborto. No sabemos si aplicarían la misma justicia si un loco violara a una hija de estos machos persignados.

En México, una de cada tres mujeres sufre de algún tipo de violencia, dijo la semana pasada Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las mujeres. Al evento asistieron el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el alcalde Héctor López Santillana; el Alcalde aceptó que hay una deuda histórica con las mujeres.

Nadine señaló que, debido a la violencia de género, su calidad de vida está sesgada y no pueden desarrollar todas sus oportunidades, a lo que se suma el acoso y hostigamiento...

Pero, el machismo no es exclusivo de México. La cultura occidental, impregnada de la visión religiosa de San Agustín, misógina y machista, ha visto a la mujer durante siglos por debajo del hombro, la relega y la ve como origen de muchos males del hombre: “Las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma alguna.

De hecho, deberían ser segregadas, ya que son causa de insidiosas e involuntarias erecciones en los varones”.

En otra de sus citas dice: “Es Eva, la tentadora, de quien debemos cuidarnos en toda mujer... No alcanzo a ver qué utilidad puede tener la mujer para el hombre, si se excluye la función de concebir niños”. ¡Qué machismo el que heredó a la Iglesia y al mundo el autor de estas palabras, el santo varón San Agustín!

¿Qué pueden esperar las mujeres sumisas, sencillas y abnegadas, sin recursos? A menudo, éstas son víctimas del machismo de sus maridos que las maltratan, las menosprecian y las violan; y, por desgracia, al acudir aturdidas por el dolor a buscar apoyo con el cura de la parroquia, reciben una respuesta más machista que el trato del machín de su marido: “Resígnate hija, esa es la cruz que te tocó cargar”.

Recordemos al Cardenal de Guadalajara, un vulgar macho, decir que: “Las mujeres se suben al coche con cualquiera, por eso las matan”.

En una cultura machista, la mujer es sometida al hombre y es así como el género masculino va ganando privilegios desde la infancia, ofrecidos por la familia y sociedad; de esta manera, va formando su mentalidad de superioridad y libertad en todos los ámbitos, mientras el género femenino va adquiriendo la idea de inferioridad ante el varón, reprimiendo su sexualidad y libertades.

Parafraseando al autor de El Laberinto de la Soledad: “¡Viva México, hijos de la Chingada!”. Paz se pregunta y responde, “¿Quién es la Chingada? Ante todo, es la Madre”. La Chingada es una de las representaciones mexicanas de la Maternidad, como la sufrida madre mexicana que fue violada por los conquistadores y sigue siendo violada por los machos… “chingar es hacer violencia sobre otro”, y el macho quiere ser un “chingón”. Junto con la religión, este es el origen del machismo mexicano.

Pero en otras culturas, como el mosuo tibetano, existen sistemas donde las mujeres tienen todas las prerrogativas, tienen el mando, mientras que ellos carecen de todo control y opinión. No hay maridos, las mujeres escogen a sus hombres y cuando quieren tener relaciones sexuales deciden quién les gusta, no viven en la misma casa y ellas deciden si los dejan entrar, pernoctar o los echan.

La mujer tiene siglos peleando por su emancipación y la igualdad de género; y, tal vez, sin saberlo, el arte fue un vehículo poderoso para iniciar ese largo camino hacia la libertad, que no acaba de terminar. En la Olimpia de Manet se puede apreciar la recámara de una deseosa prostituta, un desnudo absoluto sin disimulos, que dice adiós al velo de la hipocresía, siempre ocultada.

Así, el desnudo femenino accede al rango de excelencia; Goya enfrenta a la Inquisición desnudando en su pintura a la amante del amante de la reina.

Como podemos constatar, las religiones han engendrado la imagen de la mujer como el origen de la malignidad, pecado y decadencia, representando así la causa de la perdición del hombre.

Las religiones dictan la moda femenina, les tapan el cuerpo, enlutan su belleza con velos negros, su sola presencia ya es sinónimo de malignidad. Con todos estos antecedentes, no es de extrañar el fenómeno machista en nuestras sociedades.

Para corregir tantos siglos de influencia oscurantista, es condición sine qua non recibir una educación liberadora, desde la base, sustentada en ideas, que no en creencias, que erradique el asfixiante pensamiento religioso de valores patriarcales y misóginos, para poder eliminar este estigma y menosprecio hacia la mujer.

Además de lo anterior, los legisladores y autoridades deben evitar moralizar el Derecho y legalizar la moral, porque a la sombra de este binomio se han cometido aberrantes atentados contra la libertad.