Término acuñado por el fisiólogo británico Rupert Sheldrake para denominar el fenómeno de difusión de ciertos patrones de conducta y comportamiento entre los animales salvajes. Las primeras investigaciones de estos hechos se realizaron en los años veinte en la universidad de Harvard.

Para describir la resonancia mórfica, ejemplifica que si se les enseña a unos ratones una habilidad nueva en un determinado lugar del mundo, todos los animales de la misma raza, en todo el mundo, tenderán a aprender esa misma habilidad con rapidez, aunque no exista el menor contacto o comunicación física entre ellos.

Y cuanto mayor sea el número de los ratones que aprendan dicha técnica, más fácil les resultará ponerla en práctica a los siguientes, estén donde estén. Esto también se probó en monos y en niños con buenos resultados.

Verdaderamente la única solución a los problemas sociales (e individuales) es un cambio en nuestra manera de pensar y sentir. Si consideramos que nada podemos hacer y que no importan nuestros sentimientos y acciones, esta actitud puede extenderse e influir sobre otras personas. Pero si creemos en la posibilidad de una nueva manera de pensar, de sentir y experimentar la vida, nuestras acciones serán más positivas y creativas, y tendrán sentido completamente, y esta actitud se transmitirá inevitablemente a los demás inconsciente y naturalmente

Esta postura considera que existen campos mórficos –campos morfogenéticos de información que van moldeando nuestra existencia como parte de una especie. Estos campos son invisibles, como lo es la gravedad, pero pueden ser observados por sus efectos.

El hecho de que no podamos todavía explicar bien a bien cómo es que ocurre algo no necesariamente significa que ese algo no ocurre. Y aunque no podamos explicar cabalmente cómo es que estamos ligados a una conciencia colectiva, cómo es que en ocasiones podemos conectarnos con los pensamientos de los demás o cómo es que toda la información que genera nuestra especie, nos influye sin entrar en contacto directamente con nosotros, millones de personas en el mundo han experimentado esto, más allá de que la ciencia les diga que esto no es posible dentro de su modelo (dominante y excluyente) del mundo.

La resonancia mórfica es un principio de memoria en la naturaleza. Todo lo similar dentro de un sistema auto-organizado será influido por todo lo que ha sucedido en el pasado, y todo lo que suceda en el futuro en un sistema similar será influido por lo que sucede en el presente. Es una memoria en la naturaleza basada en la similitud, y se aplica a átomos, moléculas, cristales, organismos vivos, animales, plantas, cerebros, sociedades y, también, planetas y galaxias. Así que es un principio de memoria y hábito en la naturaleza.

Por ello es tan importante que pensemos, sintamos y hagamos acciones que nos lleven al logro de nuestros objetivos, de manera que podamos generar una “masa crítica” que nos conduzca como especie a la tan anhelada utopía posible que es vivir en paz. En paz con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza.

Ha corrido por redes sociales frecuentemente que antes de concluir la Segunda Guerra Mundial, se pidió hacer a una hora determinada pensamientos (oraciones, plegarias) para lograr la paz y que tuvo buenos resultados.

¿Por qué hoy, que estamos tan vulnerables a que la cultura de guerra nos ponga nuevamente en situaciones riesgosas para la humanidad, no probamos la fuerza que tiene nuestro pensamiento de una manera colectiva?

Felicidades a todas las personas que han participado de manera consciente para generar en el pensamiento de los demás que la paz es posible. Una forma de hacerlo es mediante actividades como la de Feria por la Paz, en donde se siembran semillas en la mente de las personas; lo que sigue ahora, es cuidarlas y hacer que fructifiquen, y ese es un trabajo que nos corresponde a todos y todas para que nuestros (as) hijos y nietos tengan buena cosecha y que nosotros tengamos la paz por haber realizado nuestra misión. En ello va la supervivencia con calidad de nuestra especie.

¿Cuál es mi huella que dejo por la Paz? Como fue la frase de la 17 Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz celebrada en Mérida Yucatán México? ¿Te pasó inadvertida? ¿Cómo estás estás dejando tu huella?

¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!