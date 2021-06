Resultados elecciones

Concluidos ya los comicios del pasado 6 de junio y quedando solo algunas pocas quejas sobre los procesos o los candidatos, que ameriten la impugnación y la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de los estatales y que esperamos sean pocas, lo siguiente, es aceptar el resultado de las elecciones favorables o no a los partidos y candidatos por quienes votamos y aceptar a quienes hayan resultado exitosos.

De eso se trata la democracia, de ganar o perder y aceptar ambas posibilidades sin caer en el fanatismo y empecinamiento cuando no nos favorezcan. Pero tampoco aceptar trampas o faltas a la ley electoral. En los casos en los que no ha quedado duda por el amplio margen de diferencia, ya los ganadores llaman a la unidad y el trabajo conjunto.

A veces esto no es fácil pues durante las campañas hubo insultos o agresiones físicas que no son fáciles de olvidar. No obstante, es necesario esforzarse para lograrlo y seguir adelante como país y sociedad. Es común que cuando las diferencias son muy estrechas, no se quiera aceptar un resultado adverso, para eso están ahí los tribunales electorales.

Dicen los adversarios de MORENA que ganaron al evitar que el partido oficial tuviera una mayoría calificada en la cámara de diputados, sin embargo dicho partido conserva una mayoría que se incrementa sumando a los otros partidos en los que va en coalición. Gana además, 11 gubernaturas de las 15 que se disputaban y la mitad de alcaldías de CDMX.

Por otra parte el PAN retiene sus bastiones en el bajío y gana muchas grandes ciudades principales con una gran población. MOVIMIENTO CIUDADANO da la sorpresa al ganar el próspero estado de Nuevo León con un joven de apenas 33 años. El PRI pierde en los estados donde siempre ganó y los otros pequeños partidos pierden su registro algunos.

Lo bueno de ésta contienda, es que el poder se reparte y no hay un ganador o un perdedor absoluto, los electores han decidido prorratear los gobiernos entre varios partidos y es deseable que empiecen a tener acuerdos y olviden las conductas del todo o nada. En todos los países civilizados, los ganadores acuerdan con los pequeños y gobiernan juntos sin tantos conflictos como quieren buscar nuestros seudo políticos.