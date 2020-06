Retador

Cumplir con los 4 requisitos que marca el nuevo TMEC no será sencillo de cumplir para la industria automotriz en México. Se espera que prácticamente todas las armadoras hagan uso de la posibilidad de implementar el cambio de reglas en un régimen de transición alternativo.

El TMEC que entrará en vigor a partir del 1 de julio obliga a que las armadoras acaten el Valor de Cumpliento Regional de los vehículos, cumplimiento del Contenido Regional de Componentes esenciales, cumplimiento del 70% de las compras de acero y aluminio en región América del Norte y finalmente, el cumplimiento del Valor del Contenido Regional.

Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en rueda de prensa vía ZOOM, explicó que la transición alternativa, se trata de implementar los cambios con fechas planificadas de forma individual que cada empresa deberá presentar ante los gobiernos de los tres países a efecto que les sean aprobados en un periodo de transición distinto al que establece el propio tratado.

El titular de la AMIA consideró que el mensaje del cambio en las reglamentaciones que llegó hace cinco días es tardío, considerando que tienen poco menos de un mes para cumplir con los requerimientos. Por esa razón adelantó que es muy probable que prácticamente todas las fabricantes de vehículos ligeros podrían solicitar un régimen de transición alternativo.

Aclaró que no existe un punto en particular que vaya a alargar el cumplimiento, sino los cuatro cambios en su conjunto, porque es hablar de una nueva metodología que en el TLCAN no existía.

Indicó que incluso la propia autoridad de Estados Unidos sugiere reglamentaciones uniformes, que en caso de tener duda de poder cumplir la regla de origen, acogerse al régimen de transición alternativo es la decisión más razonable. Algo tienen claro y es que si el sector quiere seguir siendo el motor de la economía en México, el TMEC se vuelve en elemento importante.

Clave

Definitivamente la industria automotriz no tiene un panorama sencillo, tan solo un motor tiene hasta 5 mil componentes. Se requerirá de análisis exhaustivos para no registrar algún error, una vez puesto en marcha el tratado comercial, que esperamos venga lleno de buenas noticias, que ya son necesarias para mejorar la economía de México.

La proyección del sector es que al finalizar el año, la caída en producción y exportación podría ser de entre un 20% y hasta un 30% a nivel nacional. De hacerse realidad, se convertirá en el porcentaje más doloroso en el historial del sector en México, superando incluso aquél de la crisis del automotriz en 1998. Para que la situación suceda o no, será clave el comportamiento del mercado estadounidense y principal destino de los autos manufacturados en México.

Disciplina

Respecto al sector de vehículos pesados (ANPACT), que comanda Miguel Elizalde, esperan que la baja sea de un 20%, misma que ya se venía registrando desde agosto del año pasado, aunque al iniciar este año hubo una ligera mejora.

En cuanto al caso sucedido en la planta de Hermosillo de Ford donde tres personas resultaron contagiadas por coronavirus, Fausto Cuevas y Miguel Elizalde coinciden en que los protocolos de seguridad e higiene se realizan de forma exigente, con medidas que van desde la transportación a la planta, que por fortuna hasta ahora les ha permitido no tener reportes de sus asociados sobre nuevos brotes del virus en estados con presencia de armadoras.

Óscar Albin, presidente de la Industria Nacional Automotriz, apuntó que hablar de registro de personas contagiadas no es tan grave como parece, sino al contrario muestra que las medidas implementadas son eficientes y que al detectarse los casos favorece para atender a la brevedad a la persona infectada y proteger al resto de los compañeros.