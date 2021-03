Reto desperdiciado en San Juan de Dios

"Inteligencia y oportunidad, dos aliadas de la política". Verdad irrefutable.

Resulta sorprendente que para elevar ese hermoso y famoso barrio leonés, el Honorable Ayuntamiento no encuentre la cuadratura al círculo.

Se busca, no de ahora sino de años atrás la forma de convertir tal área en un mayor atractivo turístico y paseo deleitoso, por la historia, paisaje, venta y degustación de todo lo que allí se expende.

Al respecto vale la pena recordar que cuando llegaron las grandes y modernas plazas a esta Ciudad, varios rumbos, como Coecillo e incluso en el Centro mismo con su zona peatonal y Plaza Fundadores, se fueron un mucho para abajo, porque la gente paseante quería ver y conocer la modernidad: grandes edificios, tiendas variadísimas y hasta restaurantes de múltiple comida, mexicana, china, japonesa, coreana y norteamericana, por decir algo. La misma experiencia se registro en Guadalajara cuando comenzó a operar la Plaza del Sol. Hasta los negocios de las nueve esquinas lo resintieron, ya no digamos San Pedro Tlaquepaque.

La depresión barrial pasó pronto y otra vez la convivencia y aliento comercial volvió a la normalidad que, por cierto y hay que señalarlo, en nuestro San Juan de Dios nunca se disminuyó.Sus nieves, el delicioso pan, birria, enchiladas, guacamayas, esquites y demás nunca dejaron de ser demandados.

Ante esa realidad han habido quienes amantes del progreso, la historia y belleza, propusieran cambios estéticos, cualitativos y de ordenación al rumbo para lograr un plus.

Pero sucedió que el Cabildo, seguramente para seguir la moda de las ocurrencias, ordenó, sin más, colocar en la calle Altamirano unos macetones muy bonitos pero, para el caso, inútiles pues con ellos lo que se buscaba, sin decirlo, era no permitir que se estacionaran automóviles en esa zona; que la gente caminara y disfrutara del bello espacio.

¿Y qué ocurrió?.

Lo de siempre que hay un úkase de los modernos zares o sea cuando se imponen ideas sin considerar a la gente..¡que aparecieron las protestas! . Nadie, del Honorable, ni el City Manager, (quien dice ver hacia tres o seis años de distancia), recien puesto en activo o sus empleados, nadie repito, les explicó a los vecinos, menos a visitantes, el fondo de la estrategia para engrandecer la zona con enorme andador que, incluso elevará el valor de las propiedades. Y al visitante tampoco se le ilustró respecto a que es bueno, saludable y de una gran convivencia caminar y no pretender que le sirvan lo que va a disfrutar, arriba del automóvil. Esa labor no se hizo porque el zarismo a la antigua o moderna no ve a los ciudadanos sino para que paguen impuestos.

Se mandaron los macetones a la basura, igual que se hizo con el monumento a la Vendimia en otro tiempo..o la estatua de María Grewer, que no le encontraban sitio adecuado ...¡y ya, todo igual!. A otra cosa mariposa, La mayor grandeza del Barrio emblemático, que espere a que haya una autoridad que se involucre con el pueblo.

Vale mucho comentar que en este, llamémosle incidente menor, que eso ha de representar para el Honorable, apareció un tema mayor: el de los comitès de colonos.

El documento con que se eligen y que los rije, es un mamotreto que no tiene nada de democrático y menos de sentido práctico. Hace tiempo cayó en mis manos el documento -denominémosle así- hice un estudio, no supongan lectores y lectoras que cobrando. Nadie le hizo el menor caso, se fue seguramente al relleno sanitario; pero eso, como dijo la viejita: es otra historia.

Lo que importa es precisar y hasta en calidad de ciudadanos y ciudadanas, exigir, que se elijan y operen con el sentido y valor que los sustenta democráticamente, los comités de colonos. Y si al honorable no le parecen adecuados para la funcionalidad municipal, pues simple y llanamente borrarlos del organigrama y...¡a puros úkazes nos vamos!.

Al cabo este pueblo aguanta todo.