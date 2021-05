***Revés

Con la novedad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar disposiciones de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato aprobada el año pasado por el Congreso Local.

Eliminar

La Corte invalidó el artículo 26, fracción II en el que se señala como requisito para ser titular de la Comisión Estatal de Búsqueda el no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso.

Otro requisito

También consideró que se debe eliminar el requisito relativo a no haber sido inhabilitado como servidor público para ser titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. La invalidación de estos dos requisitos fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

***Turistas electorales

Vaya, vaya, ayer en el debate de los candidatos a alcaldes llamó la atención, la presencia de tuiteros y youtuber que tradicionalmente cubren la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

*En montón

En grupo, estos representantes de medios digitales afines a Morena viajaron desde muy temprano de la Ciudad México a León vía aérea en grupo y todos con el mismo objetivo estar presentes en el debate, algunos hasta se pasearon antes por el Puente del Amor y el corredor turístico de la ciudad.

*Apoyo

Sin problema de manifestar públicamente su apoyo partidista algunos de ellos desde sus redes sociales manifestaron su apoyo al candidato de Morena Ricardo Sheffield, como Paul Velázquez quien señaló que Sheffield es una “honrosa excepción” dentro de Morena.

*La duda

Aquí la duda es cómo o de quién surgió la idea de que todos ellos se organizaron para venir a cubrir el debate, ¿será que recibieron invitación especial?, pues con decirles que ellos eran más que los militantes que había cuando Ricardo Sheffield llegó al Hotel Radisson, sede del debate.

***Fantasma

Con este tercer debate quedó en evidencia que el principal “fantasma” que persigue a la candidata del PAN a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez es su voto a favor de la permanencia del Fiscal estatal Carlos Zamarripa.

*Cuestionan

Ayer durante el debate nuevamente fue tema para que los candidatos de la oposición, Ricardo Sheffield de Morena y Juan Pablo Delgado de Movimiento Ciudadano, cuestionaron a la panista.

*Callada

Aunque se supo defender de los ataques Alejandra no puede evadir del todo el tema, simplemente no respondió a los cuestionamientos, lo bueno para ella es que ya no habrá otro debate donde la cuestionen por lo mismo.

***Contralores

Nuevamente la regidora de Morena, Gabriela Echeverría González, cuestionó las actividades que vienen realizando los Contralores Internos, pues señaló que a pesar de que se les está pagando no ven resultados de sus actividades.

*Sin facultades

Los 15 contralores de las paramunicipales no tienen todas facultades del puesto que ostentan, lo que les impide desarrollar al 100% las actividades para las que fueron contratados.

*Muy lentos

“Estamos casi a mitad de año, queda muy poco tiempo y yo no veo que le metan prisa, insisto todo esto de los contralores fue para buscar transparencia, los veo muy lentos, no veo las metas, no veo los tiempos”, expresó la regidora.

*Respuesta

Respecto a los cuestionamientos de la regidora el Contralor Municipal, Leopoldo Jiménez Soto, explicó que con los directores de las paramunicipales como con los contralores se ha hablado de generar propias metas y objetivos, para tener un parámetro de medición.

*Poco trabajo

Una de las actividades que actualmente realizan estos contralores es que se están preparando para ser los enlaces para la integración del expediente para la Entrega Recepción por cambio de Administración, pero eso se termina en octubre ¿y después, que harán?.

Revela candidato fue víctima de extorsión.

El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Celaya, Guillermo Ortiz, reveló en un video que tuvo que cerrar su negocio de abarrotes porque fue víctima de una extorsión.

“A los 20 años inicio mi primer negocio ya en forma que fue un minisúper y al poco tiempo fuimos víctimas de los que muchos ciudadanos, muchos celayenses, muchos empresarios, sobre todo pequeños y medianos viven que fue el tema de la extorsión, tuvimos que cerrar, perdí mi patrimonio y la inversión”, aseguró.

Foto: Especial