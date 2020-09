¿Tan devaluado y necesitado está el PAN que decide readmitir en sus filas a un individuo tan negativo y desprestigiado como Vicente Fox? No solo eso, se rumora que le pueden ofrecer una candidatura plurinominal al congreso federal. Es triste que un partido que se preciaba de su limpieza y honradez admita en su seno a un personaje de caricatura que si no fuera real sería la atracción de un circo y no de la picaresca de la política nacional.

Vicente Fox, conocido en Guanajuato como Vicente Fax, pues desde que asumió la gubernatura del estado, se dedicó a viajar y a promover su candidatura a la presidencia de la República. Manifestándose como muy campechano, dicharachero y entrón Fox logró captar votos tanto de la derecha de la que emergió, como de la izquierda a través de los llamados votos útiles pues se pensaba que Cuauhtémoc Cárdenas no podría acceder.

El mismo día de su toma de posesión, decepcionó a muchos al tomar el estandarte de la Virgen de Guadalupe y saludar a sus hijos como si estuviera en una fiesta escolar. Al poco tiempo y a pesar de haber formado un “gabinetazo” tuvo fallas enormes y actos deshonestos como aquella compra de toallas para la casa presidencial a precios muy altos y que dieron fe de sus despilfarros y sometimiento a su esposa Martha Sahagún.

Fue muy escandaloso el divorcio de Sahagún que había celebrado sus 25 años de casada con Manuel Bribiesca en Celaya y su posterior matrimonio religioso con Fox al lograr una dispensa papal , al parecer apoyados por el pederasta Marcial Maciel. Puesto que muchas parejas anteriormente casadas por la iglesia nunca logran un trato igual y deben conformarse con hacerlo solo por lo civil. La influencia de MS fue total y definitiva.

Tanto que dos de sus hijos se enriquecieron con información privilegiada y abusaron del uso de las instalaciones de la presidencia y los sitios de esparcimiento de esta, hay muchas informaciones al respecto y Anabel Hernández, la valiente periodista-escritora tiene un libro fundamental “Fin de fiesta en Los Pinos” por si el curioso lector desea más relación de estos descarados e inmoderados juniors de opereta que siguen lucrando.

Pero, “no tiene la culpa el… sino el que lo hace compadre”, el responsable directo fue Fox que se contentaba con pasear por el mundo, aparecer en fotografías, dilapidar el muy buen bono democrático que tenía, gastar el excedente de las ganancias del petróleo y nunca cumplir el anhelo del pueblo de cambiar el corrupto régimen priista y promover una verdadera transformación del modelo de gobierno hacia uno republicano y federalista.

No se olvida el papelón que hizo al pedirle al viejo lobo de mar Fidel Castro que comiera y se fuera para no agraviar al presidente Bush, solo que no contaba con la gran experiencia de ese extinto mandatario que lo grabó y exhibió como un gran tonto. No hay que dejar de lado que Fox promovió la candidatura de Enrique Peña y de Meade en las últimas dos elecciones federales. ¿Este es el modelo de militantes que representan al PAN?