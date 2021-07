***Romero Hicks, ya no

Al exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, no le tocó de otra que apechugar que no será más el coordinador del PAN en San Lázaro. Con amplio respaldo de compañeros, Marko Cortés nombró al capitalino Jorge Romero Herrera.

*La felicitación

Juan Carlos respondió institucional con la felicitación al otro Romero y el mensaje: “Cuentas con nuestro apoyo para ser una oposición constructiva, con sentido estratégico y un verdadero contrapeso ante las ocurrencias del Poder Ejecutivo”.

*PAN, renovación

El PAN entra a una fase decisiva: la renovación de la dirigencia nacional donde la continuidad de Marko divide y un Miguel Márquez que no se anima a entrar. Y el relevo del Comité Estatal en donde hoy tampoco hay un liderazgo que unifique.

***PAN, impugna

El PAN de Guanajuato presentó 12 impugnaciones en contra de los resultados de las elecciones, el Tribunal Electoral Estatal ya resolvió cinco y confirmó que perdieron. Pero ya presentaron recursos a la Sala Superior en los casos del distrito XIV de Salamanca y las municipales de Silao, Tarandacuao, Xichú y Maravatío.

*En espera

Las otras impugnaciones panistas pendientes de resolución son las de: Abasolo, Romita, San Miguel de Allende, San Felipe, Salamanca, San Diego de la Unión y el distrito 13 federal que perdieron frente al candidato de Morena, Emmanuel Reyes.

*Padrón Pueblo Nuevo

También quieren que el INE haga una auditoría al padrón electoral de Pueblo Nuevo (donde ganó Leo Solórzano con las siglas de MC) y están a la espera de que la Junta Local que comanda Jaime Juárez Jasso les responda si eso procede o no.

*Contra Sheffield

El PAN no quita el dedo del renglón de que se aplique una sanción mayor al excandidato de Morena en León, Ricardo Sheffield, por actos anticipados de campaña. El secretario general, Lalo López Mares, dice que al impugnar lograron que el Tribunal Estatal Electoral resolviera y dictara una amonestación pública.

*Y quieren más

Para su ex partido eso no es suficiente. “Impugnamos al no ser una falta leve, consideramos debe generar un precedente para que ningún candidato quiera pasarse las reglas y por eso solicitamos en su momento la revisión en Sala Monterrey (Tribunal Federal) y estamos en espera de que se resuelva”, dijo.

*Nada se mueve

En el caso de las quejas de otros partidos en contra de los resultados que favorecieron al PAN ya también se resolvieron y declararon infundadas. De un lado y del otro muchas impugnaciones que parecen más ‘patadas de ahogado’ porque, en los hechos, los tribunales han ratificado, en todos los casos, los resultados.

*Las multas

En cuanto a las multas que el INE resolvió derivadas de la fiscalización de ingresos-gastos de la campaña, al PAN local le notificaron $5.2 millones, presentaron recurso de revisión y esperan poder bajar $1.5 millones. Ya veremos.

***Alejandra y Marko

La alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez, se reunió con un quinto candidato en la pasada contienda, Marcos Vaquero Rull, de Nueva Alianza Guanajuato. Hablaron de temas como movilidad, reúso del agua y espacios sustentables.

*Fiesta en paz

Con quien está claro que no habrá reunión es con Ricardo Sheffield. Aunque Morena será la segunda fuerza política en el Ayuntamiento y Alejandra, aunque no necesite de esos tres votos, deberá de estrechar lazos para llevar la fiesta en paz.

*La cita pendiente

Hasta hoy Alejandra no ha tenido un encuentro con los regidores morenos electos: Gabriela Echeverría (que repite), Antonio Cabrera y Érika del Rocío Rocha; las dos mujeres son cercanas a Ricardo Sheffield, y Tony a la senadora Antares Vázquez.

***Antares, la consulta

En redes sociales la senadora Antares defendió que nunca se había realizado un ejercicio de democracia participativa y llamó a no perder la oportunidad de participar en la consulta del 1 de agosto. “No es un ejercicio ocioso, no se están desperdiciando recursos, desperdiciado es todo lo que se han robado”, expresó.

***Malú, buscadoras

Ante el hecho que vivieron el sábado buscadoras en la zona de Romita-Cuerámaro-Doblado intimidadas por hombres armados y una tardía respuesta de la autoridad, Malú Mícher, senadora morenista, pidió garantizar su integridad y vida, y las condiciones para que sigan buscando. Dijo que estará atenta.

***Lorena, sin bronca

El Tribunal Electoral de Guanajuato echó abajo la impugnación de Morena en contra del triunfo de Lorena Alfaro, en Irapuato, al encontrar improcedentes las quejas. El candidato de Morena, Pepe Aguirre, alegó varias irregularidades que no acreditaron.

Romero Herrera y los de casa

Los diputados federales electos del PAN por Guanajuato se toman la foto con el que será el nuevo coordinador de la fracción en San Lázaro, Jorge Romero Herrera.

Al guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks le resta un mes como ‘pastor’ de la bancada azul y el 1 de septiembre será uno más de los 112 diputados de la fracción.

Luego de una consulta con papeleta, donde trascendió hubo clara mayoría que prefirió al capitalino, el presidente del PAN, Marko Cortés, anunció el nombramiento.

A las felicitaciones para Jorge se sumó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Foto: Cortesía PAN.