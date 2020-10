Rosario Robles, acusación kafkiana

Como un proceso penal francamente trágico y absurdo, contemplamos algunos abogados penalistas, a través de la información que comparten los medios de comunicación, el caso que se sigue en contra de la mujer eminentemente política como lo es Rosario Robles Berlanga.

Desde un inicio al presentarse voluntariamente ante el Juez Penal de Oralidad, con la seguridad de no ser detenida ni encarcelada como lo señalaban sus defensores encabezados por el abogado Epigmenio Mendieta del despacho Hernández Barros, al que se incorporó; vino la primer sorpresa: la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, pese a que los delitos por los cuales se le acusa no contemplan esa medida cautelar como oficiosa; y el Juez emparentado con una vieja enemistad de Rosario Robles, la ahora poderosa legisladora Dolores Padierna, aceptó la petición de la Fiscalía y decretó el internamiento preventivo cautelar de la ex Secretaria de Desarrollo Social, desde ese día, donde permanece hasta hoy.

Apelaciones y demandas de amparo van y vienen, pero no logran una sola resolución favorable a Robles; se le ha buscado de diversas formas se modifique esa medida cautelar y no lo han logrado.

Suponiendo que el Juez inicial hubiera actuado por consigna o por interés propio de forma ilegal y parcial, pues el asunto ya lo han revisado otros juzgadores, un Titular del Juzgado distinto al de origen, lo han revisado Magistrados y nuevos jueces federales y no logran mover ni un ápice la condición de interna en una cárcel de Rosario Robles.

Esta situación provoca que la opinión pública estime como casi imposible o poco probable que tantos mecanismos y órganos de justicia estén alineados y controlados al cien por ciento por el aparato gubernamental liderado por Andrés Manuel López Obrador, a quien se atribuyen afanes de venganza política, revanchismos y otras bajezas, las cuales, si bien no son descartables, resultan poco probables por su perfección. Mas bien empezamos a inclinarnos a una hipótesis diferente, entre los abogados penalistas expertos, conocedores, en otras latitudes y solo en voz baja y en opiniones entre sí, se comenta que esta situación de Rosario Robles que en su nombre sintetiza estas calamidades legales que ahora sufre, se debe a errores de sus propios defensores, deficiencias y hasta incapacidad para el manejo de un caso como este.

Ya se llegó a una etapa previa al Juicio Oral, donde se suscitará la verdadera batalla jurídica y de habilidades de elocuencia y persuasión en el discurso y desahogo de pruebas ante el Juez. Terminaron las secciones de Investigación Complementaria y está a punto para desahogarse el 24 de octubre la Audiencia que sellará la Intermedia con el análisis, síntesis y depuración del cúmulo de pruebas ofertadas por ambas partes, cuya parte escrita culminó el 29 de septiembre con la presentación de las correspondientes a la defensa, donde destacan 15 testigos ¿le serán admitidos todos?

Y luego del escrito de acusación de la Fiscalía sobresale por surrealista la petición de imponer a la imputada ¡21 años de prisión! De dar risa, por el argumento simplista utilizado y que está fuera de la Ley Penal.

Estas dos etapas que se avecinan, pudieran ser las últimas llamadas u oportunidades de Robles Berlanga y su familia para preguntarse si los defensores que tiene serán los idóneos para desahogar estas audiencias y llegar a buen puerto, o voltear a pensar en otros de Nuevo León, Jalisco o de aquí de Guanajuato donde conocemos equipos bien capacitados, consolidados, con experiencia desde el 2011 en que nacieron los Juicios de Oralidad Penal y que a la fecha llevan más de doscientos casos en su haber y decenas de audiencias desahogadas; mucho mejores en conocimiento y expertiz que los más renombrados en la CDMX, ojalá y tuvieran más oportunidades de demostrarlo en estos casos de resonancia nacional.

DA