Tu rostro se escondió detrás de la razón; veneno para no soñar. Me encuentras y te doy con miedo el corazón, quiero volar y no volar. Sosiegas mi razón, agitas la canción; no sé si es ley o es el amor”. Jorge Ochoa SJ

La Biblia, el Nuevo Testamento, la narrativa de la vida de Jesús de Nazareth, relata las evidencias de la resurrección después de la muerte del fundador del cristianismo. Para quienes somos creyentes, es el fundamento de la esperanza en el futuro y para quienes no lo son, es solo una anécdota literaria que no se puede comprobar. Pero lo peculiar de las escenas presentadas en las Sagradas Escrituras del cristianismo, es que, al resucitar y mostrarse a Magdalena y a sus discípulos, Jesús no es reconocido de inmediato, sino solo después de haber intercambiado diálogos. Esto es, su rostro no es nítido, ni siquiera para la mujer que lo amaba y para sus más cercanos, con quien compartió tres años de lucha y existencia.

Todo indica que los primeros cristianos, identifican el rostro de su líder –como los peregrinos de Emaús-, solo después de la conversación. Esto es, el rostro de Jesús es primero el del prójimo, del más cercano y desde allí es donde ven a su fundador. Y aunque parece ser que esto está reflexionado en la doctrina del cristianismo, la realidad es que a los cristianos muchas veces se nos olvida, pues somos poco solidarios cuando en México, el 55% de nuestros paisanos sufren pobreza y nos quedamos con la conciencia tranquila cuando decimos que eso no es culpa nuestra.

La pandemia COVID desnudó esa realidad del rostro de los demás. En México y en nuestro León querido, vemos el rostro del prójimo en todo lugar y a toda hora, pero nos negamos a reconocer de entrada, allí a Jesús de Nazareth. Nuestro rechazo a aceptar una mejor distribución de la riqueza, a compartir lo que tenemos, a convivir con ellos o siquiera a comprender su problemática, son síntomas claros de que no le reconocemos.

Es el Domingo de Resurrección una oportunidad -como tantas en la vida-, de plantarnos con esperanza frente a la existencia, pero no en forma individual sino pensando en los demás. No en la serenidad que da tener un patrimonio o un ingreso seguro o una empresa, sino en la que se da en el ayudar a los demás. En estos periodos vacacionales donde constatamos las enormes diferencias sociales entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco.

Estoy seguro de que imágenes de ese rostro, están en los pequeños, en las niñas, niños y adolescentes que sufren violencia, hambre y abandono. Hoy traigo el rostro de los cientos de pequeños que están en resguardo de instituciones públicas y privadas en León y que esperarán por años, los complicados trámites de adopción, para pasar –como las estadísticas lo muestran-, poco a poco, a superar los 10 años de edad y reducir la probabilidad de cambiar su vida y ser adoptados. Llegarán a la mayoría de edad y tendrán que enfrentar solos la construcción de un porvenir.

Hoy, el rostro del prójimo, en tiempos de la pandemia es más claro. De acuerdo al CONEVAL tenemos 9.8 millones de paisanos más incorporados a la pobreza. De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano estatal y a proyecciones del IPLANEG, 253 mil guanajuatenses ya vivían en la pobreza extrema antes de la llegada del COVID 19, pero alcanzaremos ya la cifra de 328 mil 900 pobres extremos. En Guanajuato 2 millones 300 mil personas viven la pobreza moderada, pues presenta al menos una carencia social de las seis existentes (Rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación) y no tienen un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. Ese es el rostro claro que nos negamos a reconocer y así, saber de la resurrección.