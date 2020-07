Rumbo al 2021

Mientras las cifras de muertes por inseguridad y por el coronavirus no bajan; “la clase política” se prepara para una batalla que definirá el rumbo de México: la elección de congresistas del 2021.

R- Guarraguauuu, mi Santias, ¿de verdad en medio del drama de inseguridad y muerte que vivimos, la preocupación de la clase política es un proceso electoral?

S- Sí mi Rufo, y en mi opinión debería ser también preocupación de la ciudadanía, ya que al margen de las municipalidades o estados que estarán en disputa, lo que de acuerdo a usos y costumbres representan un botín político y económico para los partidos ganadores, estarán en juego congresos estatales y el congreso federal, es decir, el lugar donde se hacen las leyes que rigen el actuar republicano de gobiernos y ciudadanos; y dado el choque cultural y político que existe entre la 4aT y la “oposición”, el control del congreso a nivel federal definirá el rumbo de México, es decir, el tipo de leyes que darán marco a las autoridades y gobiernos para su actuar. Te doy un ejemplo: La fracción de Morena en la CdMx propuso modificaciones a la ley de arrendamiento, mediante cambios que favorecen el no pago y castigan al que invierte su patrimonio en bienes inmuebles para tener una renta. Esta ley hará exigibles contratos de arrendamiento de casa habitación por un mínimo de tres años, es decir, congelará las rentas al margen de la inflación, y lo quieren retroactivo, afectando contratos vigentes, lo que es inconstitucional. En pocas palabras, se pretende dejar al inversionista y arrendador en estado de indefensión ante el probable no pago de rentas, lo que en la práctica es atentar contra el derecho de propiedad.

R- Grrr, ¿y eso en que pitos nos afecta en Guanajuato?, mi Santias, esa es una iniciativa del legislativo de la CdMx.

S- Así es mi Rufo, es una iniciativa de la CdMx que, con una mayoría en el Congreso federal en el 2021, legal o ilegalmente puede hacer extensiva a todo México; no olvidemos como de forma ilegal y con trampas en el conteo de votos, el Senado de la República impuso a Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, prostituyendo a la institución y el proceso de elección; o como modificaron la ley para que pudiera ser director de una entidad paraestatal un ciudadano no nacido en México, en lo que se llamó la ley Taibo, para beneficiar al amigo del Presidente; tampoco olvidemos como el Congreso de Chiapas aprobó diversas reformas a la Constitución Política del estado, que facilitaron al gobernador Manuel Velasco la posibilidad de renunciar al cargo de gobernador para poder asumir el de Senador de la República, y poder regresar a terminar su periodo como gobernador para “arreglar” el tiradero que dejó… En otras palabras, el mayoriteo en el congreso, como actualmente opera Morena o como en el pasado lo hacía el PRI, permite modificar las leyes en beneficio de esa corriente y del interés de sus dirigentes, en perjuicio del bien común, de la ciudadanía y del interés republicano, de ahí la necesidad y urgencia de que, con el voto ciudadano, se pongan contrapesos y no dar el Congreso y el gobierno a un mismo partido o grupo de poder; para evitar abusos.

R- Guarraguauuu, mi Santias, el asunto es grave y tienes razón, la mejor protección del interés ciudadano, es no dar todo el poder a un solo partido o a un grupo político. Que en los hechos fue lo que se hizo en el 2018, la presidencia se le entregó a Morena, pero para la cámara de senadores y de diputados se dividió el voto entre diferentes partidos políticos, mi Santias.

S- Partido políticos corruptos que en su momento fueron cooptados, comprados, amenazados o corrompidos por Morena para obtener una mayoría real que no obtuvieron en las urnas, lo que ha permitido abusos como los expresados.

R- Guauuu, entonces, mi Santias, no solo debemos los ciudadanos votar por diferentes partidos, sino que debemos cuidar no dar nuestros votos a quienes, como el Verde, el PRI, el PRD o el P.T., en mi perruna opinión están dispuestos a venderse. El problema se vuelve entonces doble, escoger a los mejores candidatos y cuidar que no estén en partidos corruptos.

S- Así es mi Rufo, pero no es tan difícil, el 2018 marcó un parteaguas en la política mexicana y prácticamente dejó dos contendientes: a Acción Nacional (El PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

R- Grrr, ¿y si Morena hace alianza con el Verde o con el P.T.?

S- Pues no les doy mi voto.

R- Grrr, ¿y si el PAN hace alianza con el PRD o con el PRI?

S- Pues tampoco les doy mi voto.

R- Auuu, ¿y si ambos hacen alianzas con partidos vende votos o ponen la porquería de candidatos que acostumbran?

S- Pues no voto y me encierro en mi casa a esperar un cambio ciudadano, yo no voy a ser comparsa de nadie y menos, en mi opinión, de ineptos (ver Celaya) o de corruptos (ver Veracruz y B.C.)… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador