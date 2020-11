Salamanca ¡ya basta!

Delincuencia organizada vs. autoridad desorganizada

Pobres salmantinos, tan cerca de la delincuencia y tan lejos de la mano de las autoridades que puedan garantizar la seguridad de sus familias.

Ooootra vez los ciudadanos hartos protestaron el martes 24 cerrando sus negocios para clamar ¡ya basta! a los asaltos, extorsiones, homicidios, de todos los días.

A ninguna autoridad la sienten preocupada y ocupada, y mucho menos efectiva.

La alcaldesa Beatriz Hernández repite la cantaleta del abandono del Estado. El gobernador Diego Sinhue le regresa los reproches pero vía remota porque ni en sueños pisa el suelo de Salamanca. En tanto, la Federación proclama que cumple porque manda efectivos de la Guardia Nacional.

Mientras todos voltean a otro lado, el municipio petrolero se descompone. A un año nueve meses del terrible ataque al bar La Playa donde fueron masacradas 16 personas, y que se esperaría cimbrara a las todas autoridades, la violencia no cede.

El lunes 23 la Alcaldesa recibió una carta de comerciantes, trabajadores y ciudadanos que plantea demandas muy precisas: empezando por definir un plan integral de seguridad que involucre a los tres niveles de gobierno y a la ciudadanía.

Esto incluye mayor inversión en equipo táctico, inteligencia, salarios y prestaciones para los elementos de Seguridad Pública, body cams, sistema de videovigilancia en avenidas y zonas de riesgo, operativos coordinados, respuesta a las denuncias de extorsión, filtros de seguridad en accesos, anonimato al presentar denuncias, etc.

En suma, que todos se pongan a hacer lo que les toca para que ¡Salamanca viva!

Todos son culpables

En su primer mensaje Betty, la alcaldesa, hizo el show de sentirse uno más de los salmantinos que claman por seguridad, parecía una manifestante más.

“Ya nada nos va a callar, porque estamos unidos y decididos, porque somos uno y porque somos el pueblo que está gritando ¡basta!”. A la Señora Presidenta se le olvidó que también gobierna.

El martes 24, día del paro ciudadano y comercial, Betty decidió enviar una carta tanto a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal; como al gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

“Salamanca ha experimentado en las últimas semanas un acelerado aumento en los índices de violencia, a pesar del trabajo que se ha llevado a cabo. Por esta razón resulta imprescindible encarar un esfuerzo conjunto, estableciendo una fecha y hora en nuestras agendas para reunirnos los tres niveles de gobierno”, pidió la Alcaldesa.

La mesa los espera

La respuesta de Diego a los salmantinos atizó más la discordia con el Municipio. “Lo que quiero decir a los habitantes de Salamanca es que no están solos. Que sabemos el mal gobierno que tienen. Pero que les vamos a echar la mano. Vamos a entrar con todo”, comentó el miércoles 25 durante una gira en Valle de Santiago.

Dijo que visitará pronto Salamanca para dar buenas noticias. No adelantó más.

El Municipio respondió que están ansiosos por escuchar su estrategia por la paz.

“Señor Gobernador celebramos este cambio diametral en su política hacia Salamanca ¡Dios nos ha escuchado! Salamanca que también es Guanajuato espera sus magníficos e inmediatos resultados. Es momento de dejar de politizar el bienestar social y hacerle frente a la problemática que vivimos”, apuntan.

A los ciudadanos no les importa el pleito que Morena y el PAN se traen por el proceso electoral, el primero por mantener su joya y el segundo por recuperarla.

En Salamanca esperan la visita del Gobernador y de autoridades federales de primer nivel que sean capaces de sentarse a la mesa y trazar juntos un plan de seguridad con compromisos concretos, presupuestos y voluntad. ¿Podrán?

La deuda va

La nueva deuda por 5 mil millones de pesos que solicitó el Gobierno del Estado va, y pronto.

Para no dilatar más tiempo la autorización del Congreso del Estado, que la anterior solicitud tomó casi medio año, esta vez Diego la ató a la aprobación del Presupuesto de Egresos 2021 que se prevé aprobar antes del asueto navideño.

Así que ni un mes tomará el análisis. El PAN-Gobierno tiene dos argumentos: los recortes federales que pegaron duro al presupuesto 2021. Y el otro es que Guanajuato mantiene solidez en las finanzas públicas y eso lo hace posible.

En enero de 2020 se aprobó un techo de deuda pública por 5 mil 350 millones que durante el año se contrató en distintas subastas y que está en marcha su ejercicio.

Morena ya dijo que con ellos no cuenten para aprobarla. El diputado leonés Raúl Márquez revisa dónde es posible meter tijera para proponer un plan de ahorros. Nunca está de más revisar con lupa el gasto operativo en el sector público que, en muchos de sus niveles y áreas, siempre hay la certera impresión de estar obeso.

Ninguna otra fracción ni representación parlamentaria se ha opuesto a la deuda.

En el Partido Verde Vanessa Sánchez no duda: “Vamos a apoyar el endeudamiento porque, aunque eleva el monto de deuda en relación al sexenio anterior, se vuelve necesario por los recortes federales que cada año son peores. Es un espejismo pensar que se pueden hacer economías y recortes para alcanzar esta cantidad”.

El PRI que comanda el diputado Hugo Varela no ha definido su postura, están revisando el Paquete Fiscal, y luego lo consultarán con su Comité Nacional.

El PRD, MC, Nueva Alianza, PT, y la independiente, tampoco van a oponerse.

Las agencias financieras aseguran que Guanajuato soporta sin problema la deuda. El reporte de la Secretaría de Hacienda lo coloca con una deuda per cápita de 704 pesos, en tercer lugar nacional más baja, el promedio es 4 mil 333 pesos.

También más Impuesto a la Nómina, en el 2022

En materia de los ingresos, Héctor Salgado, secretario de Finanzas (quien no se presentó al Congreso porque también dio positivo a COVID-19) repitió que que no habrá para el 2021 nuevos impuestos ni incremento en tasas de los existentes.

Lo que no dijo es que en la reforma a la Ley de Hacienda se incluye un aumento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) para pasar del 2.3% a un 3%, aunque se agrega un artículo transitorio que especifica que se aplicará hasta el ejercicio fiscal 2022.

La duda es por qué la anticipación del Ejecutivo para dejar amarrado el ajuste. En la oposición creen que no se arriesga a que los panistas pierdan la mayoría legislativa.

En ese ajuste del ISN ningún partido ni el sector empresarial han alzado la voz. En los siguientes años obviamente ya no habrá la opción de más deuda y este impuesto es el más importante del que el Estado echa mano para más ingresos.

Frente al sector empresarial el argumento de convencimiento es que el pago del ISN es deducible al Impuesto Sobre la Renta (ISR), así que, en lugar de contribuir directamente con la Federación y la 4T, lo dejen en las arcas del Estado, en donde participan en el Consejo Consultivo que autoriza el destino que tiene ese impuesto.

No hay que olvidar que en 2019 que se incrementó del 2 al 2.3% el motivo fue el que ese excedente se etiquetara para proyectos de desarrollo social y de seguridad pública a través de un fideicomiso y la participación de dos fundaciones empresariales: “Fe Guanajuato” (social) y “Actuando Guanajuato” (en seguridad).

Se atravesó la pandemia y lo pusieron en pausa que porque ese recurso se necesitaba para el programa de financiamiento empresarial. Y así se quedaron. Es la hora que ningún peso de ese ajuste al ISN aterriza en el fideicomiso que se creó.

Pero la discusión del Paquete Fiscal 2021 para Guanajuato no tiene solamente el problema de revisar el endeudamiento y el ISN del 2022, lo más complicado es la distribución del gasto pues el dinero no más no alcanza y muchos salen perdiendo.

Los incrementos se concentran en las áreas de Seguridad, Infraestructura, Desarrollo Social, Salud, y nadie regatea que nunca sobran ahí los recursos.

No obstante son de llamar la atención los recortes en Desarrollo Económico, Turismo, Medio Ambiente, Migrantes, y varias de las dependencias paraestatales.

¿Y la autoridad en Celaya?

La falta de autoridad en Celaya está provocando crisis en varios frentes.

El fracaso para contener la pandemia, la inseguridad y la omisión para regular la venta de juegos pirotécnicos volvió a exhibir la incapacidad del Gobierno Municipal.

La noche del jueves un estallido provocado por la venta clandestina de juegos pirotécnicos en el tianguis de la colonia Fovissste evocó los recuerdos del domingo negro en Celaya. El hecho demostró que la veda que existe desde 1999, de no vender pirotecnia, no se respeta.

Durante años, Protección Civil y Fiscalización informaban de los decomisos tras los operativos en diversos puntos del municipio. Conforme pasa el tiempo, las autoridades se han vuelto laxas y omisas ante esta situación. Lo peor, en septiembre pasado el director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz, se lavó las manos diciendo que esos operativos no corresponden a su área.

La directora de Fiscalización, María Azucena Mendoza justificó que minutos previos al estallido del jueves se realizó una inspección en el tianguis donde se no se detectó la venta de pirotecnia, responsabilizando a la ciudadanía de seguir consumiendo pese a la prohibición.

¿Qué tipo de inspecciones harán para no haber detectado esa cantidad de pólvora? O son muy ineficientes o ‘se hacen de la vista gorda’ es decir, hay corrupción.

Con esa misma indolencia, el gobierno celayense ha encarado la crisis sanitaria por el COVID-19. Desde un inicio las autoridades municipales en Celaya han responsabilizado a la ciudadanía por no atender las recomendaciones y no se han querido meter en problemas evitando en todo momento poner mano dura.

Las tibias medidas ya comienzan a traer serias consecuencias y un ejemplo de ello fue lo ocurrido en la comunidad de Estrada en días pasados.

A pesar de las prohibiciones, como pasa en muchas comunidades, los habitantes realizaron su verbena popular sin las más mínimas medidas de prevención.

A la llegada de Protección Civil los habitantes incluso amenazaron a los inspectores quienes tuvieron que pedir hasta a la Guardia Nacional para intentar calmar los ánimos.

Fichaje azul en Celaya

Todo indica que el PAN en Celaya registrará a un candidato ciudadano, es decir, no llegará vestido de azul. Para conseguirlo tiene hasta el 8 de diciembre para definir quién será su abanderado por la Alcaldía.

Esta semana trascendió que la decisión estaba tomada y que recae sobre el ex priísta Javier Mendoza Márquez, quien también buscó la Presidencia Municipal en 2018 de forma independiente y, aunque no ganó, hizo una destacada campaña logrando tres regidurías, las mismas que Morena con AMLO en la boleta.

Dicen los que saben que Javier y los blanquiazules han tenido pláticas y las posibilidades son muy grandes por diversas razones: la primera, el músculo que demostró el ex priísta en la campaña pasada, pues sin la estructura de un partido logró igualar a AMLO.

Y segundo, porque en los planes de Javier estaba volver a contender como independiente, pero para ello tenía que hacer una recolección de firmas y en las circunstancias actuales, con la pandemia, andar en esa tarea sería muy riesgoso.

No solo ha tenido pláticas con los panistas, sino con Dante Delgado de Movimiento Ciudadano; Sergio Contreras del Partido Verde y con líderes de Morena. Sin embargo ya se había decidido por el PAN y las pláticas están muy avanzadas.

Esta posible candidatura despierta inquietudes, ¿el electorado que le dio su apoyo en la pasada elección se lo volverá a dar?. Que no se le olvide a Javier que la gente lo apoyó porque iba en contra del partido que ha gobernado por casi 30 años la ciudad y del que muchos ya se dicen hartos.

En fin, a pesar de que los panistas dan por hecho que Javier será el candidato, hay quienes piensan que Marco Gaxiola, ex regidor por el PRD en el trienio de Ismael Pérez Ordaz, aún tiene posibilidades.

Gaxiola sería el elegido por los empresarios, que tras ‘bajarse’ Ismael Pérez de la contienda, quieren instalar a alguien de su confianza sí o sí. Aquí la pregunta sería si Marco tiene la fuerza política para enfrentar al virtual candidato de Morena, Leopoldo Almanza Mosqueda, también ex alcalde priísta.

DA