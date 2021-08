Salud Demorada, Efecto Pandemia

Participé el día de ayer en el Congreso de Cirugía 2021 del Colegio de Cirugía del Estado de Guanajuato con la ponencia epidemiología de la Hernia Inguinal, con el propósito de identificar si con los datos de nuestro país se aprecia algún cambio con dos eventos: la desaparición del seguro popular y la pandemia por el SARS-Cov-2. La conclusión es que la salud de miles de mexicanas y mexicanos está siendo demorada y muchos han recurrido para su atención a la medicina privada que se ve reflejada en el incremento en el gasto de los hogares en salud en más del 47%.

Era común en los congresos, que las cifras citadas de los padecimientos y los procedimientos se sustentarán en datos provenientes de artículos realizados en otros países. En 2003 iniciamos el Dr. Rafael Lozano, la Dra. Elia Lara Lona y este escribidor, el esfuerzo de buscar y citar datos nacionales, incluyéndose luego como capítulos en libros de texto de cirugía, unos de ellos muy exitosos traducidos en varios idiomas, por cierto, editados por los prestigiados cirujanos leoneses Juan Carlos Mayagoitia González y Héctor Cisneros Muñoz.

Para actualizar los hallazgos, revisé la información oficial sobre los egresos hospitalarios y los procedimientos quirúrgicos realizados del 2018 al 2021, que permiten conocer la demanda de atención de los servicios de hospitalización, además de que brinda apoyo para la planeación y toma de decisiones en el ámbito de la salud.

En la Clasificación Internacional de Enfermedades, se llama Hernia a la que se produce cuando parte de un órgano interno protruye por un área de debilidad muscular. La mayoría de las hernias se producen en el abdomen. La hernia inguinal es el tipo más común y se encuentra en la región ilíaca, puede ser unilateral o bilateral, y en ocasiones el intestino puede estar involucrado causando obstrucción intestinal incluso gangrena.

El estándar de oro para la hernia inguinal es la cirugía electiva para reparar el defecto, utilizando mallas haciéndola por cirugía abierta o laparoscópica. Si hay obstrucción o gangrena la cirugía es de urgencia. En los últimos dos años del Seguro Popular (2018 y 2019), se realizaron 24,609 y 24,246 cirugías electivas de hernia unilateral y en el 2020 con el INSABI, Pandemia y hasta marzo de 2021 se hicieron 9,773 y 5,901 respectivamente. Es decir, que se dejaron de hacer más de 16 mil hernioplastias unilaterales (67% menos).

Hernias inguinales bilaterales se realizaron 1,815 y 2,097 en 2018 y 2019; y solo 840 y 575 en 2020 y 2021. Es decir que fueron diferidos más de 1,200 cirugías bilaterales esperadas.

Hernias unilaterales con obstrucción o con gangrena fueron operadas 1037, 1085, 615 y 415. Difiriéndose más de 450 procedimientos esperados. Hernias bilaterales con obstrucción o con gangrena se egresaron 433, 441, 307, y 171 pacientes, difiriéndose al menos 50 pacientes. Estos padecimientos son más susceptibles que ante la urgencia hayan acudido al sector privado de salud.

Les comento que, en el momento de la pandemia, con la reconversión de los hospitales para atender los pacientes con la COVID-19, el gobierno federal firmo convenios con el sector privado para atender este tipo de padecimientos. En particular, las entidades de la seguridad social si lo hicieron efectivo, el INSABI no. Se pagada por procedimiento de Hernioplastia Inguinal la cantidad de $24.777.00 pesos más IVA, incluyendo todo, honorarios médicos de cirujano, anestesiólogo y ayudantes, hospitalización y uso de quirófanos, medicamentos y otros insumos. Cuántos procedimientos se hicieron no lo sabemos aún. De hecho, está en firma ante la tercera ola un nuevo convenio de la segunda quincena de agosto y septiembre, un buen ejemplo, que el sistema público debe aprovechar a todo el sistema nacional de salud para hacer efectivo el derecho a ser atendido con oportunidad y calidad.

La atención demorada ocurrió también con muchos otros padecimientos, por ejemplo, la cirugía de vesícula biliar disminuyó de los 152,553 y 163,659 egresos en 2018 y 2019 a los 85,367 y 56,826 (48% menos) del 2020 y 2021 respectivamente. Los cólicos biliares y la colecistitis no deben ser diferidos. Miles de mujeres, pues el 80% de los operados de colecistectomía son del sexo femenino, están en la espera de ser programadas para resolver de manera definitiva su problema médico. El INSABI y la Seguridad Social deben atenderlos ya, la experiencia exitosa con el sistema privado y de asistencia social nos dice que sería muy buena opción. ¿Qué esperan?

