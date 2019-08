***SAPAL, OBRAS

Luego de la polémica por el contrato asignado a la empresa del cuñado del presidente del Sapal, Jorge Ramírez, hoy habrá un evento con los constructores para dejar claro las reglas del juego.

***HABLEMOS CLARO

Se trata del foro “Diálogos de proceso de obra pública”, donde hablarán de todo lo que tiene que ver con el proceso de contratación de obras de Sapal, y están invitados funcionarios locales y estatales.

***MIL MILLONES

Sapal es el motor de la obra pública en León. Este año hay un presupuesto proyectado para la ciudad sobre los $1,145 millones para obras de suministro, distribución, tratamiento, reúso, drenaje pluvial.

*** DIEGO CON AMLO

Hoy es la esperada cita de los gobernadores de Guanajuato y Jalisco, Diego Sinhue y Enrique Alfaro, con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para hablar del tema Zapotillo. Sin confrontar la postura de los habitantes de Temacapulín y el respaldo del titular de Semarnat, Víctor Toledo, le presentarán argumentos técnicos-legales y financieros que sustenten terminar el proyecto.

* ZAPOTILLO, PLANCHADO

Está ‘planchado’ ya no sólo el acuerdo entre gobernadores sino también con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) -el órgano técnico del Gobierno Federal que tiene en sus manos el proyecto-. El pleito legal con Abengoa, por la fallida construcción del acueducto, va para largo, pero la española ya renunció al título de concesión por lo que otra petición será que otra instancia retome esas obras ya.

* LEÓN, LA TAREA

Diego le recordará que en el corto y mediano plazo León no tiene una salida a la emergencia. Pero eso, contrario a lo que se dice en algunos foros, no es porque aquí les ‘valga ma...’ el agua, los datos dicen que la eficiencia física del Sapal es de un 72% y el consumo promedio son 135 litros diario por persona. La cantidad que se extrae de agua para el abasto de León es la misma que hace 20 años.

* LA CONFUSIÓN

En la declaración que AMLO diera en ‘la mañanera’ quedó la impresión de dos puntos que en los gobiernos locales hay preocupación, uno que se piense que la Suprema Corte canceló la cortina a 105 metros; y que se crea que dejando la altura a 80 metros no habrá de inundarse Temaca, y todos felices.

* TEMACA Y LOS 80

Lo cierto es que todo el proyecto ejecutivo y de construcción de la presa está hecho para estar a 105 metros. La Corte no canceló la obra sólo pidió reponer el proceso para no brincar la autorización del Congreso. Y con la altura de 80 metros (que ya casi tiene la presa) Temaca también sería inundado. El último dato es que mantiene resistencia 332 personas en Temaca, 73 en Acacio y 19 en Palmarejo.

* LEÓN, GARANTIZADO

A 80 o a 105 metros. León tiene por decreto garantizado los 3.8 metros cúbicos por segundo, también para Los Altos de Jalisco, no así para Guadalajara y su zona metropolitana que requieren de 105 sí o sí. Aunque una cortina menor sí impacta a León pues el agua terminaría por llegar más tarde a la ciudad.

*** MORENOS EN LÍOS

La presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, el sábado en su visita a Silao se llevó clarito el pulso de la realidad del partido: una batalla campal por el control del poder y del dinero. El legislador local, Ernesto Prieto, mostró que va con todo porque su grupo recupere el Comité Estatal.

* PRIETO VS. ALMA

La jefa estatal, Alma Alcaraz, no asistió al acto masivo, aunque era la visita de una dirigente nacional no le pareció que fuera organizada por su antecesor en el cargo, y no por las vías institucionales. En lo nacional Alma parece estar por la continuidad de Yeidckol y Ernesto quiere a Bertha como Presidenta.

* LAS AUSENCIAS

No asistieron, por diferentes razones, las senadoras Antares Vázquez y Malú Mícher; el titular de Profeco y excandidato a la gubernatura, Ricardo Sheffield; el legislador federal Miguel Ángel Chico; ni la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, con quien Prieto trae un pleito por el poder de la zona.