Sapal y terrible ocultamiento

No pertenezco a la especie de quienes adivinan, saben y lo entienden todo, por eso, con sobrada frecuencia pregunto, como en este caso: los ciudadanos y ciudadanas o personas conformadoras de una comunidad democrática, ¿tienen el derecho de enterarse, con todo lujo de detalles, respecto a lo que acontece en el seno de la sociedad? Y la autoridad que ejerce el poder ¿se obliga a ventilar cuanto, para bien o mal, ocurre en pro o contra de quien la constituyen en mandataria?

Inquiero porque el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado leonés parece empresa particular y algo peor, con poder absoluto que nadie le pueda exigir cuentas y menos obligar a que ventile su realidad.

Me van a decir los estructuralistas del poder que es organismo descentralizado y por lo tanto tiene un consejo en donde el Honorable Ayuntamiento cuenta con representante.

Esa realidad orgánica es un mero esquema nada operativo como lo demuestra las muertes habidas recientemente en la planta de tratamiento de cuyo suceso esta es la hora que no sabemos la verdad.

SAPAL, no el Honorable y menos su representante, ha dado a conocer que cumple con los deudos de los fallecidos lo que la Ley Federal del Trabajo prescribe en esos casos, al pie de la letra, se afirma.

Aceptemos sin conceder que sea verdad, empero queda, en el ámbito de la responsabilidad legal, esclarecer el por qué se dieron esos hechos y si existen o no responsables por omisión, porque no vayan a salirnos con la explicación de que son cuestiones fortuitas en las que a nadie se puede penalizar.

Si no se cumplieron los protocolos de seguridad por carecer de los elementos necesarios físicos o no se instruyó adecuada y de manera oportuna a los operarios respecto a la previsión, eso hasta un humilde y no experto litigante sabe que conlleva responsabilidad.

Luego entonces tenderle un velo de silencio en busca del olvido a hecho tan penoso y delicado pone en evidencia gravísima omisión, no de SAPAL solo sino de un Gobierno Municipal que, en primera y última instancia está obligado no únicamente a sustanciarnos con la verdad sino a hacer que las leyes resulten imperativas.

Un síndico, hombre o mujer, en un cuerpo colegiado, se nombra para que vele por la legalidad, sin omisiones so pena de resultar en realidad de verdad irresponsable y cargar con un fardo, como en este caso, de complicidad.

Es el asunto que comentamos, tan sensible social y políticamente no se nos vaya a salir con una terrible historia de que los causantes de esa tragedia fueron los trabajadores porque tenían elementos de protección a su alcance, pero fueron omisos. Acudir a un expediente de tal índole sería tanto como considerar primero las leyes superfluas y luego a l@s ciudadan@s algo más que bobalicones.

Y conste que el Honorable, no SAPAL, tiene pendiente ofrecer, satisfactoriamente (o sea con la verdad), las condiciones legales en que quedó la empresa que manejaba la planta residual, a su antojo, con su leal saber y entender, para su pecuniario provecho se supone, sin que el Ayuntamiento, menos la descentralizada, esclarecieran o frenaran el teje y maneje financiero que, (a confesión de parte relevo de pruebas) fue un saqueo.

La autoridad municipal está obligada a ilustrar al pueblo con la realidad de estos hechos, no únicamente porque se pueden convertir en bandera política de la inminente campaña electoral, sino porque los gobiernos, de la escala que sean, ética y legalmente están obligados a rendirle tributo a la verdad.