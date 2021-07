Sé abogado

(Continuación)

Otro gran jurista ha sido el Maestro Antonio Torres Gómez, quien fuera mi vecino en los despachos del ya desaparecido “Edificio Montes de Oca” y con el cual solía platicar periódicamente, así como solicitarle algunos trabajos de Notaría; notable jurista de quien se comenta en el ambiente de abogados y de política que solamente le faltó ser Gobernador, pues ocupó todos los demás cargos a que alguien pueda aspirar, aunque lo más sobresaliente aparte de su sabiduría y nobleza, era su honestidad y presencia pulcra e intachable.

El Doctor Miguelángel García Domínguez, también Ministro de la Suprema Corte y Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato, si bien no dejó una obra escrita identificable y consultable, su huella en los cargos que ocupó y en los casos jurídicos relevantes que se le encomendaron, a la fecha engrandecen su figura y trascendencia en nuestro ámbito; hombre de carácter fuerte, para algunos hasta hosco, poco sociable pero con una rectitud a toda prueba y de trato amable, exquisito y educado. Fue conocido en nuestro entorno mi desencuentro en el Tribunal Superior de Justicia que auguraba una confrontación permanente entre ambos; sin embargo, me brindó su mano amiga y, por el contrario, surgió una relación y afecto entre ambos que actualmente conservamos a través de los lazos con su hijo el abogado Iñaki García.

Otro personaje jurista muy destacado, pero a la vez polémico en su actuar, sobre todo en el ámbito político, lo fue el licenciado Salvador Rocha Díaz, sus casos relevantes en el mundo del litigio de Abogados todavía se comentan y su desempeño como Ministro de la Suprema Corte y como Senador de la República, fueron relevantes; todavía recordamos el Juicio de Amparo que promovió para que le permitieran continuar fumando en el recinto del Congreso ante una prohibición que surgiera legalmente; cuando fue Secretario de Gobierno nos encomendó directamente la defensa de los funcionarios de Prevención y Readaptación Social a cargo del CE.RE.SO de León, era muy estricto y exigía resultados positivos siempre.

Al Penalista Enrique Cardona Arizmendi lo conocieron y admiraron tres generaciones de abogados por su labor y trayectoria en la Universidad de Guanajuato y en el Tribunal Superior de Justicia, pero más por sus aportaciones en sus textos de Derecho Penal, en la doctrina y en la práctica; la última experiencia inolvidable con él fue durante el trabajo conjunto en la elaboración del Proyecto del Nuevo Código Penal de Guanajuato, actualmente en vigor, etapa que cubrió con responsabilidad y entusiasmo aún estando enfermo, para ejemplo de sus cientos de alumnos.

Al hablar del Maestro Enrique Cardona Arizmendi, es imprescindible hacerlo también de su brillante pupilo y muchos años su mancuerna y colaborador, el Maestro Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez quien posteriormente luciera con luz propia sus alcances jurídicos, forjador de su propio equipo de trabajo y alumnos seguidores, quien finalmente escaló hacia cargos como el de Rector de la Universidad de Guanajuato, Magistrado y Secretario de Seguridad Pública, entre otros; creemos que su partida fue prematura, pues podría haber aportado más a la jurisprudencia, y aún así dejó un legado de cuarenta y un artículos publicados y cuatro libros.

De todos los anteriormente mencionados aún permanece activo el Ministro Agustín Téllez Cruces con 102 años de edad y creo que no puedo dejar de mencionar en esa misma condición y en este brevísimo espacio de homenaje a ellos, al excelente jurista que ha dejado también huella en la judicatura, el Maestro Miguel Valadez Reyes, de quien ya he dado cuenta en algunos artículos, quien ahora se encuentra en retiro; su trayectoria es inmensa en su carrera eminentemente como estudioso y académico del Derecho Penal y en la administración y procuración de justicia; no puede faltar en esta lista de notables.

Actualmente contamos con otros juristas guanajuatenses que están descollando y que marcan el futuro exitoso y la inagotable fuente de nuestro Estado de profesionales del Derecho de trascendencia, por sus méritos académicos, editoriales, desempeño de cargos públicos y litigios relevantes en el ejercicio libre de la profesión; en otra ocasión nos referiremos a ellos.

¡Felicidades Abogados!.