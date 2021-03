Se abre el telón

Oposición debilitada, y el PAN con ventaja

Desde hoy y hasta el 6 de junio todo es campaña. Candidatos de 11 partidos van a prometer y a pedir el voto en una contienda marcada por la pandemia y la violencia.

En el corredor industrial, la ventaja de arranque es para Acción Nacional. León, Irapuato y Celaya, los tres municipios más poblados son bastiones azules y tienen una ventaja cómoda, pero en política nada es definitivo.

Alejandra Gutiérrez Campos, Lorena Alfaro García y Francisco Javier Mendoza Márquez están preparando la campaña desde finales del año pasado. Los tres tienen a favor la trayectoria política y la experiencia en la función pública.

En contra juega el desgaste de los gobiernos de sus partidos y en específico de las últimas gestiones: Héctor López y seis años en León, Ricardo Ortiz también fue repetidor (además de su trienio 2000-2003), Elvira Panigua y la tormenta eterna.

Las grandes ciudades de Guanajuato están sumidas en una espiral de violencia homicida, además de la terrible realidad de la desaparición de personas.

El PAN repetirá en campaña que la política del presidente López Obrador de “abrazos no balazos” no ayuda mucho, que es delincuencia organizada, huachicol, narcotráfico, y que todos esos son delitos de competencia federal, bla, bla, bla.

La oposición les recordará que son ellos los que tienen 30 años gobernando el estado de Guanajuato, que bajo su manto el territorio se ha manchado de sangre.

El rezago educativo; la marginación social; la crisis ambiental; la falta de competitividad, son otros de los problemas no resueltos de Guanajuato que tampoco ayudan en nada, sobre todo a los que saldrán a prometer lo que no han hecho.

Llegó la hora de la fiesta democrática, y de las promesas fáciles. El ciudadano tendrá que contrastar trayectorias, resultados y propuestas. Y exigir que cumplan.

Morena, entregar Salamanca

Morena peleará por mantener lo que tiene y arañar algunos otros espacios, pero el desaseo de sus procesos internos de selección de candidatos lo pone contra la pared. Candidatos y planillas de última hora, muchos heridos en el camino.

El caso Salamanca pinta de cuerpo entero a Morena en Guanajuato y pone en riesgo su joya de la corona, un municipio que sorprendieron arrebatando al PAN en 2018 fichando a una militante panista, Beatriz Hernández, exdiputada local azul.

La designación de César Prieto Gallardo a través de una supuesta encuesta aplicada por el Comité Nacional, comunicada a menos de seis horas del cierre de registros, hizo explotar la olla que estaba bajo presión desde el inicio de la Administración con el pleito entre la Alcaldesa y la familia Prieto y sus aliados.

Con la doble candidatura: César con Morena y Betty por el PT, pierde Morena y pierde Beatriz. El más contento es el PAN cuyo candidato, Isaac Piña, primerizo en la grilla política a quien precisamente por eso lo mandaron desde la Dirección General de la Comisión Estatal del Deporte, para contrastar como perfil fresco.

La noche del viernes la dirigente estatal, Alma Alcaraz (quien por cierto quería a Betty de candidata) de plano se sinceró ante medios de comunicación y soltó: “No son candidatos que estemos con la confianza, tenemos este problemita”. Órale.

En León Ricardo Sheffield no tuvo (ni tendrá) un camino terso con las tribus morenistas que no aceptan al ex Alcalde panista. Ya supo usted por las que pasó para registrar su planilla y soltar la frase viral “a mi nadie me agarra de los huevos”.

Al final la segunda posición de la planilla fue para Antonio Cabrera, un joven militante de tierra del equipo de la senadora Antares Vázquez. Fue un round de sombra de la batalla que se vendrá para la candidatura a la gubernatura en 2024.

En Irapuato Morena optó por el expriista Pepe Aguirre, cercano al diputado federal Miguel Ángel Chico. Los otros aspirantes, el también expriista Gerardo Zavala y el empresario Lalo Ordóñez, han respetado la decisión, que no es igual a apoyarla.

En Celaya soñaron con convencer al exalcalde del PRI, Polo Almanza, pero no. Del resto optaron por el más competitivo, Antonio Chaurand, candidato ya en el 2015.

En Guanajuato la decisión sorprendió a la militancia, se supone que sería hombre pero al final designaron a Carmen Cano Canchola, exdirigente de la Asociación del Sindicato Académico de la Universidad de Guanajuato. En la primera regiduría la acompaña la aguerrida excandidata del PRD a la alcaldía en 2018, Paloma Robles.

Oposición y la pelea por las migajas

El PRI no aspira a mucho, pero sí a no terminar de tocar fondo. Hoy gobierna en 11 municipios, el más grande es San Francisco del Rincón donde por tercera vez será candidato Javier Casillas y es el único con opción de triunfo en el corredor industrial.

En su coalición parcial de 24 municipios y 12 distritos locales con el PRD, ambos aspiran a sumar lo poco que les queda de capital político y ser más competitivos.

Detrás viene el Partido Verde que tiene años soñando con brincar de la chiquillada y no puede. Por primera vez competirá sin ningún tipo de alianza con otros partidos. Retener Apaseo el Grande y San Felipe con sus mismos alcaldes y superar las dos diputaciones locales que hoy tiene, es su piso mínimo, lo que sume es ganancia.

Movimiento Ciudadano es otro partido que apenas ha mantenido su registro en las últimas elecciones y también decidió competir solo para ver de qué están hechos.

La dirigencia que encabeza Rodrigo González ha postulado algunos perfiles interesantes que, si bien no aspiren a ganar, sí le abonen los votos que les urgen, uno de ellos Juan Pablo Delgado, en León, primer candidato abiertamente gay en el municipio y además calificado académicamente y como defensor de derechos.

Los aspirantes independientes a las alcaldías serán máximo 10. Destacan dos en Salamanca: el exrector general de la Universidad de Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto, y el empresario regidor independiente, Juan Carlos González Muro.

En Dolores Hidalgo pisa fuerte Julio Ortiz y su movimiento de “Carita Feliz”. Ojo que esta semana denunció que hubo una agresión a su vivienda con una bomba casera.

El PRD tiene la última llamada para rescatar algo o terminar de desaparecer. El resto sólo pelean por mantener el registro, o mejor dicho, por el dinero público. Es el caso de Nueva Alianza, PT y los de reciente creación Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y el partido que ‘resucitó', Partido Encuentro Solidario (PES).

En Guanajuato nueve partidos políticos reciben en suma este año $213.2 millones de dinero público ($159.6 millones son para actividades ordinarias, $48.8 millones para gastos de campaña y otros $4.8 millones para actividades específicas).

De acuerdo a su votación inmediata anterior el 31.7% de prerrogativas son para el PAN; el 17.9% Morena; el 15% el PRI; 11% el Verde; el PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza ronda el 7% cada uno; el PES 2%, y el PT el 0.45%.

La grilla en el sur

En la zona sur la contienda electoral tendrá buenos gallos de varios colores.

En Moroleón el expanista y exmagistrado Miguel Cortés Lara brincó las trancas para convencer a Morena de ser candidato a la Alcaldía. Movimiento Ciudadano ha puesto a una mujer, Alma Rosa Barragán, como una contendiente fuerte; mientras que el PAN en una plaza complicada apostó por Grecia Sharine Pantoja Álvarez.

En Acámbaro el alcalde Alejandro Tirado, de Morena, va por la reelección, no tarda en solicitar licencia para irse de tiempo completo a la campaña. Enfrente tiene fuertes adversarios como Claudia Silva, la diputada local del PRD con licencia, pero que brincó para ser la abanderada del PAN; Dolores Sierra va por PRI-PRD.

En Uriangato el priista Tacho Rosiles también quiere su segundo mandato consecutivo, pero el tercero en su historial. No la tendrá tan fácil, estará compitiendo con una excompañera de partido Leticia Serrato, que encontró cobijo en Morena.

En Salvatierra la alcaldesa Alejandrina Lanuza buscará ahora la diputación federal, mientras que el diputado local con licencia, Germán Cervantes, peleará por retener esa silla para el PAN. Daniel Sámano, conocido expanista que fue regidor, busca tener suerte con Movimiento Ciudadano; y Nadine Vera es la carta del PRI.

El escenario para Yuriria será bastante interesante, la exalcaldesa María de los Ángeles López Bedolla busca un segundo mandato, se apuntó por el PVEM con quien ha compartido el poder con su esposo y dos veces alcalde, Gerardo Gaviña.

El PAN le dio esquinazo al presidente migrante Salomón Carmona y postuló a Germán Martínez López. Mientras que Janira Abarca se aferró por Morena.

La crisis del PRI

La tercera fue la vencida y de última hora Jorge Estopellán Guzmán fue designado como candidato del PRI a la Alcaldía de Celaya.

La crisis en el PRI parece no tener fin y cuando ya habían presentado a Carlos Avilés como su candidato, éste también declinó a sus aspiraciones.

Aunque la versión oficial indica que el ex regidor tuvo un ofrecimiento laboral en Alemania, lo cierto es que no terminaron de arreglarse en los perfiles que conforman su planilla. Pero no fue el primero.

Hay que recordar que Javier Contreras Ramírez ya había declinado a ser candidato al asegurar que tuvo presiones del Comité Directivo Estatal para integrar su planilla.

Lo que no quiso admitir abiertamente es que la manzana de la discordia fue Claudia Salazar, quien ahora sí va como primera regidora en la planilla de Jorge Estopellán.

Lo que se sabe es que el delegado nacional del tricolor, Mauricio Ortiz Proal, insistió en Claudia Salazar como primera regidora en la planilla.

A pesar de que, como todos los partidos afirman, el PRI le apuesta a la victoria, lo cierto es que al menos quieren conservar la única regiduría que les queda hoy.

Leo Reyes, el olvido

El migrante Leonardo Reyes Cayente regresó a su tierra para pasar el fin de año del 2018 con su familia en San Miguel de Allende y perdió la vida a manos de agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. La justicia no llegó. Sí, el olvido.

Ya sabemos que la Fiscalía General del Estado archivó en marzo del 2020 el asunto, y eso fue hasta que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato incluyó en sus recomendaciones que resolviera esa carpeta pronto. Y así lo hicieron, pero sólo para concluir que no había delito alguno que perseguir.

El 13 de diciembre de 2018 fue un día trágico. Leo, de 23 años, salió de su casa para buscar señal y hablar con su novia, y terminó asesinado en el cerro de La Caseta, en San Miguel de Allende, presuntamente por elementos de las FSPE. La versión oficial es que fueron atacados, su familia defendió siempre su inocencia.

Fue el 18 de febrero de hace un año ya que Derechos Humanos concluyó que la privación de la vida de Leo derivó de un “uso excesivo de la fuerza” por agentes.

La PDHEG no investiga delitos ni deslinda responsabilidades penales, eso los sabemos todos, pero sí dejó evidencias muy firmes de que Leo no debió morir.

Además emitió entonces 7 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado al mando de Álvar Cabeza de Vaca; tres más a la Fiscalía General del Estado que encabeza Carlos Zamarripa Aguirre. Y un acuerdo de visita al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres.

Después de 13 meses el expediente 83/18-D del caso Leonardo Reyes Cayente registra que la SSP ha cumplido dos recomendaciones y tiene cinco no cumplidas.

Entre las no cumplidas está la de iniciar con procedimientos administrativos contra elementos de las FSPE por la violación del derecho a la vida. Tampoco el que se imparta un curso integral dirigido al personal de las Fuerzas de Seguridad relacionado con la capacitación y formación en materia de derechos humanos, etc.

La Fiscalía tampoco ha cumplido con iniciar procedimiento administrativo a los agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación en Homicidios de San Miguel de Allende, por violar el derecho al acceso a la justicia.

A más de dos años la familia no se cansa de clamar ¡justicia para Leo!

Caos en la vacunación

Las autoridades prometieron que la vacunación contra COVID-19 en Irapuato sería más ordenada, no fue del todo así, las quejas y reclamos no se hicieron esperar.

Las filas, las aglomeraciones y la desorganización otra vez se presentaron.

Lo peor de todo fue que se dieron solo 400 dosis de vacuna para el primer día en el Hospital Militar Regional, ubicado en una de las zonas más pobladas de la ciudad y donde más conflicto se presentó durante el día uno.

Y es que el primer día ni siquiera se aplicó el 30% de las dosis disponibles para Irapuato, por lo que la vacunación en este municipio podría tardar más de 3 días.